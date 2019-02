Samsung julkaisee taitettavan puhelimensa Galaxy S10:n rinnalla 20. päivä helmikuuta

Samsung vahvisti paljastavansa taitettavan puhelimensa 20. päivä helmikuuta. Eteläkorealainen yhtiö vahvisti asian Twitteriin julkaistussa mainosvideossa.

15 sekunnin mittainen videoklippi mainitsee lauseen "the future unfolds" (tulevaisuus avautuu) ja mainitsee päivämäärän 20.02.2019. Julkaisu ajoittuu siis samalle päivälle uuden Samsung Galaxy S10:n kanssa.

Videossa näkyy myös koreankielinen teksti, joka kiertyy näkymättömän palkin ympärille. Uskomme sen viittaavan Samsungin toistaiseksi nimeämättömän taitettavan puhelimen kaarevaan näyttöön. Voit katsoa videon alta.

The future of mobile will unfold on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/MHvwrt7Rf4February 11, 2019