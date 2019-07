Samsung haastettiin oikeuteen harhaanjohtavista Galaxy-mainoksista

Australian kilpailu- ja kuluttajavirasto (ACCC) haastaa Samsungin oikeuteen "harhaanjohtavasta mainonnasta Galaxy-puhelinten vedenkestävyyden suhteen".

ACCC:n mukaan "Samsung on mainostanut laajasti sosiaalisessa mediassa, verkossa, televiossa, mainostauluissa, esitteissä ja muissa medioissa, että Galaxy-puhelimet ovat vedenkestäviä ja näyttänyt niiden käyttöä merissä ja uima-altaissa".

Kuluttajansuojaviranomaisen mukaan mainokset täyttävät valheellisen mainonnan tunnusmerkistön, sillä "niistä saa sellaisen käsityksen, että puhelimia voisi käyttää tai altistaa kaikenlaisille vesiolosuhteille, mukaan lukien meriveden ja uima-altaat".

ACCC ei väitä, etteivätkö Samsungin puhelimet olisi vedenkestäviä, vaan näyttää keskittyvän pikemminkin mainonnan liioitteluun. Ongelmana on ilmeisesti se, ettei puhelin kestäisi todellisuudessa niin rankoissa vesiolosuhteissa, joita mainoksissa esitellään.

Esimerkiksi Samsung Galaxy A5 esiintyi australialaisessa mainoksessa surfaajan yhteydessä, joka paiskautui aallon läpi ja Samsung Galaxy S7:n mainoksessa kaksi ihmistä hyppäsi uima-altaaseen vaatteet päällä.

Galaxy-puhelimet, mukaan lukien Galaxy S- ja Galaxy A -sarjat, kyllä kestävät jonkin verran vettä IP-luokituksistaan riippuen. Ongelma on kuitenkin siinä, että Samsung kertoo verkkosivullaan pienellä printillä, että Galaxy S10 -sarjaa on testattu vain makeassa vedessä.

Samsung Galaxy A5:n mainos | Kuva: Samsung (Image credit: Samsung)

Premium-ominaisuus

ACCC esittää väitteidensä tueksi yli 300 julkaistua mainosta eri alustoilla aina vuodesta 2016 eteenpäin. Mainoksissa puhelimia kuvataan erilaisissa vesiympäristöissä, kuten suolaisessa vedessä ja uima-altaissa, vaikka Samsungilla ei ole kuluttajaviraston mukaan mitään katetta väitteilleen.

Australian kilpailu- ja kuluttajavirasto huomautti myös, että joitain Samsung-puhelimia myydään korkeampaan hintaan IP-luokituksensa takia. Esimerkiksi vedenpitävyysluokituksella varustettu lippulaivamalliston Galaxy S10e maksaa 1 199 AU$ ja luokittamaton Galaxy J8 taas 399 AU$. Toki puhelimilla on muitakin eroja, mutta ACCC katsoo IP-luokituksen olevan premium-ominaisuus.

Australiassa on myyty jo yli neljä miljoonaa Galaxy-puhelinta, ja ACCC on huolissaan, etteivät kuluttajat ole tehneet ostopäätöstään tosiseikkoihin perustuen. Heidän mukaansa mainokset oli suunniteltu keräämään huomiota ilman kunnollisia takeita väitteille. Kuluttajaviranomaisen mukaan tällainen mainostaminen on antanut Samsungille "epäreilun kilpailuedun" puhelinmarkkinoilla.

Samsung itse seisoo markkinointimateriaalinsa takana ja kertoo olevansa valmis puolustamaan itseään, kun haaste otetaan käsittelyyn Australian liittovaltion tuomioistuimessa.