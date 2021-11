Samsung Galaxy S22:n ulkoasu ja julkistusajankohta ovat vuotaneet verkkoon

Samsung Galaxy S22 on ollut useiden viimeaikaisten vuotojen päätähtenä, eikä kolmesta tulevasta lippulaivamallista ole enää paljoakaan pimennossa. Nyt Samsungin huippupuhelimista on vuotanut laadukkaita kuvia, mutta myös mahdollinen julkistusajankohta.

Korkealaatuiset renderöidyt kuvat tarjoavat LetsGoDigital sekä Super Roader. Jälkimmäinen lähde on Samsungin eteläkorealainen työntekijä, joka on saanut käsiinsä tietoja puhelimista. Hän on välittänyt tiedot digitaaliselle taiteilijalle, Snoreynille, joka on työstänyt tietojen pohjalta kauniita kuvia.

Kuvat ovat nähtävillä alla ja ne esittelevät Samsung Galaxy S22- ja S22 Plus -malleja, jotka näyttävät hyvin samanlaisilta keskenään. Plus on jonkin verran isokokoisempi.

Kuva 1/3 (Image credit: LetsGoDigital / Snoreyn) Kuva 2/3 (Image credit: LetsGoDigital / Snoreyn) Kuva 3/3 (Image credit: LetsGoDigital / Snoreyn)

Puhelimien muotoilu näyttäisi hyvin samalta verrattuna aiempaan Samsung Galaxy S21 -mallistoon. Luurien metallinen kamerauloke on sijoitettuna takakuoren vasempaan yläkulmaan ja etukamera on puolestaan näytön yläreunassa ja keskellä.

Joitain muutoksia on kuitenkin havaittavissa. Kamerauloke vaikuttaisi olevan hieman kantikkaampi kuin edellisen sukupolven puhelimissa. Renderöidyt kuvat antavat myös ymmärtää sen, että puhelimien takakuori olisi hieman tasaisempi kuin ennen.

Muutokset vaikuttaisivat päällisin puolin pieniltä. Vuodot eivät jää kuitenkaan siihen, vaan viikonlopun aikana on vuotanut tietoa S21 FE -puhelimesta sekä mahdollisista julkistuspäivämääristä.

Milloin uudet Samsungit saapuvat?

Viimeisimmän juorun mukaan Galaxy S22 -sarja saapuisi ympäripyöreästi helmikuussa. Asiasta uutisoi ensiksi SamMobile.

SamMobile raportoi myös siitä, että toinenkin Samsung-puhelin voi saapua alkuvuonna 2022. 5. – 8. tammikuuta järjestettävässä CES 2022 -teknologiatapahtumassa voi paljastua Galaxy S21 FE, mikä olisi linjassa aiempien huhujen kanssa.

Yleensä uudet puhelimet paljastetaan samoihin aikoihin kuin aiemman sukupolven vastaava malli. Samsung Galaxy S21 näki päivänvalon tammikuussa 2021, minkä vuoksi myös seuraavaa sukupolvea voidaan odottaa alkuvuodelle. Galaxy S21 FE (Fan Edition) -mallin arvellaan saapuvan ennen S22:ta. CES 2022 -tapahtuma sopisi ainakin aikataulunsa puolesta hyvin kyseisen puhelimen esittelyyn.

Uutisoimme lokakuussa myös vuodetuista Samsung Galaxy S22:n laitetiedoista.