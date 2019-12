Samsung Galaxy Note 9 saattaa olla viimeinen Note

Uusi Samsung Galaxy Note 9 julkaistaan jo alle kuukauden kuluttua, mutta se saattaa olla samalla Samsungin viimeinen Note-laite, sillä maailman suurin puhelinvalmistaja suunnittelee raporttien mukaan Note- ja S-sarjojen yhdistämistä.

Tieto on peräisin eteläkorealaisen The Bellin haastattelemilta "elektroniikka-alan" lähteiltä, joiden mukaan tästä mahdollisuudesta on keskusteltu jo noin vuoden ajan.

Sarjojen yhdistämisen taustalla on se, että S-sarjan Plus-versiossa on jo käytännössä samat ominaisuudet kuin Note-sarjassa. Esimerkiksi Samsung Galaxy S9 Plussassa on vain 0,1 tuumaa pienempi näyttö kuin Galaxy Note 8:ssa.

Kosketuskynää lukuun ottamatta laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet ovat hyvin samanlaisia.

Sama konsepti säilyy

Mallistojen yhdistäminen säästäisi myös Samsungin tuotanto- ja markkinointikuluja. Sulauttaminen tuntuisi yhtiön kannalta varsin järkevältä vaihtoehdolta, mutta moni Note-fani on varmasti huolissaan kosketuskynän mahdollisesta sukupuutosta.

S Penin kohtalo voi totisesti olla vaakalaudalla, mutta joidenkin huhujen perusteella se saattaisi yllättäen saapua Galaxy S10:n kalleimpaan versioon. Lähteiden mukaan Samsung aikoisi luopua Note-nimestä, mutta tuoda sen sijaan kolme Galaxy S10 -mallia, joista kallein vastaisi käytännössä Note 10:tä.

Täytyy silti muistaa, että puheet mallisarjojen yhdistymisestä ovat vielä pelkkiä huhuja. Korealaislähteiden mukaan Samsung ei ole edes tehnyt mitään lopullisia päätöksiä S:n ja Noten sulauttamisesta.

Oli lopputulos sitten mikä tahansa, emme usko Samsungin luopuvan kokonaan suositusta S Pen -kosketuskynästään.