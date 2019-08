Samsung Galaxy Note 10 Plussan 5G-malli saattaa saapua myyntiin jo loppukuusta

Samsung julkistaa todennäköisesti Galaxy Note 10 Plus 5G:n osana Note 10 -sarjan julkistusta 7. elokuuta, mutta nyt tiedämme mahdollisesti, että kyseinen malli julkaistaan 23. elokuuta.

Kyseinen päivämäärä on merkattu puhelimen näyttöön vuotaneessa kuvassa, jonka on julkaissut Android Headlines. Vaikka kuva ei itsessään varmista julkaisupäivää, yleensä tällaisten kuvien päivämäärät ovat tarkoin valitut.

Kuva ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun elokuun 23. on esitelty julkaisupäiväksi. Korealainen Yonhap News julkaisi jo heinäkuun puolessa välissä samaisen päivämäärän Note 10 -sarjalle, joten on hyvin mahdollista, että kaikki kolme mallia (Galaxy Note 10, Note 10 Plus ja Note 10 Plus 5G) julkaistaan tuolloin. Toistaiseksi väitettä kannattaa kuitenkin pitää vielä huhuna.

Päivämäärän lisäksi kuvat näyttäisivät varmistavan aiemmat tietomme puhelimesta, jossa on minimaaliset reunat, punch-hole-kamera ja suorakulmainen muotoilu.

Tämä ei ole kuitenkaan päivän ainoa Galaxy Note 10 -vuoto, sillä eteläkorealainen Underkg-sivu on julkaissut laitteesta myös toisen kuvan.

Note10 and Watch Active 2 appeared in the Korean stadium. Note 10 is covered by a protective cover. The right side is not a bezel, it is a shadow. The watch looks sexy.source:https://t.co/XGsWX0ctc3 pic.twitter.com/ligl6uTIReJuly 31, 2019