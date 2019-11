Red Dead Redemption 2:n PC-versio sai ensimmäiset modit jo julkaisupäivänä

Red Dead Redemption 2 julkaistiin vasta PC:lle, mutta se on jo saanut liudan ensimmäisiä modeja tehostamaan kokemusta.

Eurogamer uutisoi, että muun muassa DigitalDreamsin kehittämä ReShade-modi tekee pelin ulkoasusta "fotorealistisen" ja parantaa pelin värejä, varjoja, sävysovitusta ja terävyyttä.

Samaan kategoriaan liittyvä vastaavanlainen modi on puolestaan Simple Realistic ReShade.

Toinen modaaja on jakanut tallennustiedoston, joka on tallennettu juuri pelin käynnistävän alkuosion jälkeen. Sen lataamalla pelaajat voivatkin ohittaa alun pohjustuksen, jos se on jo heille entuudestaan tuttu konsoleilla. Tiedosto pitää vain tallentaa opastettuun paikkaan pelin kansiossa (C:\Users\<nimi>\Documents\Rockstar Games\Red Dead Redemption 2\Profiles).

Toinen tallennustiedosto samalta modaajalta jatkaa peliä puolestaan Chapter 3:n alusta.

Entistä hullummat modit

Lisäksi käyttäjät voivat ladata itselleen Arthur Morganin Jokeriksi muuttavan modin, joka nimensä mukaisesti antaa pelin päähenkilölle Jokerin pellemaskia muistuttavan meikkauksen. Samat henkilöt näyttäisivät tehtailevan peliin myös monia muita modeja, joihin lukeutuu muun muassa Arthurin Terminaattoriksi muuttava projekti.

Yksi modi sisältää puolestaan muutettuja äänitiedostoja, jotka muokkaavat pelin äänet alkuperäisen Red Dead Redemptionin kaltaiseksi. Modi sisältää jopa alkuperäisiä sävellyksiä RDR:stä.

Kaikki yllä olevat modit on ladattavissa Nexus Modista, jonne saamme varmasti pian lisää mielenkiintoisia modeja testattavaksi.

Odotamme myös paljon tulevan RedM:n julkaisua. Kyseessä on GTA V:stä tutun FifeM-modin Red Dead Redemption 2 -versio, jonka myötä pelaajat voisivat luoda omia kustomoituja moninpeliservereitä esimerkiksi roolipelaamista varten. Tekijä on luvannut modin ilmestyvän ladattavaksi joulukuun aikana.