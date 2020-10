PS5:n komponentit esitellään tarkemmin Sonyn uudella videolla

Sony on julkaissut PlayStation Blogissa uuden videon, jossa annetaan perusteellinen kattaus PlayStation 5:n sisätiloihin ja rakenteeseen.

Syvällisessä katsauksessa puretaan PS5 osiin pala palalta, joten videolla nähdään samalla tarkemmin konsolin yksittäisiä komponentteja, kuten tuuletin, levyasema, emolevy ja jäähdytyselementti. Emme kuitenkaan suosittele purkamaan konsolia vastaavalla tavalla osiin, vaikka se näyttää Sonyn komponenttipuolella työskentelevän Yasuhiro Ootorin käsissä helpolta.

Videolla saadaan samalla paras kuva siitä, miten iso PS5 on todellisuudessa. Pöydällä kohoava konsoli näyttäisi yltävän istualtaan olevan henkilön olkapäiden tasolle ,joten vaikka emme tiedä Ootorin tarkkaa korkeutta, kyseessä on silti valtavan kokoinen laite.

Videolla nähdään lisäksi ensimmäistä kertaa kunnolla PS5:n selkämys ja siellä olevat liitännät, joiden kohdalla ei ole tosin yllätyksiä. Konsolissa on takana kaksi USB Type-A 4-liitäntää, HDMI, LAN ja virtaliitäntä.

Videolla käydään läpi myös tapa, jolla konsolin voi asettaa pystyasennosta vaakatasoon. Tämä vaatii käyttäjiltä pientä näpräystä, sillä konsolissa oleva erillinen telakka täytyy ensin ruuvata irti ja asettaa sitten toiseen paikkaan. Toimenpide ei näytä kuitenkaan monimutkaiselta.

Lisäksi konsolin sisäinen NVMe SSD -paikka paljastui olevan PS5:n valkoisen kyljen alla. Tämän perusteella konsolin sisäinen kiintolevy pysyy siis vakiona sisällä, ja lisätilalle on siunattu täysin erillinen paikka konsolissa.

Helposti irrotettavat kyljet vihjailevat myös siitä, että konsoliin saataneen vaihdettavia ja erivärisiä kylkiä julkaisun jälkeen.

Hiljaisuutta, pyydän

Sony on lisäksi vihjaillut PS5:n olevan huomattavasti hiljaisempi kuin PS4, eikä yhtiö malta odottaa fanien pääsevän "kuulemaan" sen itse. Rivien välistä on siis luettavissa, ettei tuulettimen ääntä kuulisi käytännössä lainkaan.

PS5 konsolia on kehitetty viimeiset viisi vuotta, mutta 12. marraskuuta ja Suomessa 19. marraskuuta konsoli julkaistaan viimein suurelle yleisölle. Tai ainakin ensimmäisille ennakkotilaajille, sillä konsolin ennakkomyynti myytiin loppuun lähes välittömästi.

