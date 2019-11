PS5 saattaa saada yllättäviä yksinoikeuspelejä Sonyn jahdatessa uusia studioita

Tuleva PlayStation 5 -konsoli saattaa saada sellaisia yksinoikeuspelejä, joita et osannut odottaa. Näin ainakin PlayStation-pomo Jim Ryanin kommenttien perusteella, sillä hän kertoo yhtiön aikeista hankkia lisää studioita siipiensä alle kehittämään PS4- ja PS5-pelejä.

GamesIndustry.bizille aiheesta puhunut Ryan sanoi PlayStationin "etsivän aina" lisävahvistuksia omien studioiden portfolioon, vaikka tiimi itsessään on "varovainen kelle puhumme ja keitä katsomme".

Ryan lisää: "Studioiden ostaminen nyt on hyvin kallista – – Meillä on tilaa kasvaa tällä osa-alueella, mutta meidän täytyy pitää huolta siitä, että yhtiö on oikea. Asioiden integroiminen... joka on tylsää yrityspuhetta, mutta maailma on täynnä esimerkkejä katastrofaalisesti päätyneistä suhteista hankinnan jälkeen."

"Meidän täytyy olla sen suhteen siis luottavaisia. Studioiden pitää sopia meidän portfolioon. Maailma on muuttunut todella paljon siitä, kun hankimme Guerrillan vuonna 2005. Hankinnoissa täytyy olla paljon varovaisempi."

Pieni epäröinti on ymmärrettävää. Studioiden hankinta ei ole pieni prosessi, ja PlayStationin täytyy pitää huoli siitä, että suora yhteistyö tuottaa tulosta ilman, että se heikentää studion nykyistä mainetta tai johtaa mielipahaan. Esimerkiksi Destinyn kehittäjä Bungien väitettiin avanneen shampanjapullot, kun yhtiö ilmoitti erkaantuvansa Activisionista.

Uudet studiot voisivat kuitenkin lisätä Sonyn valikoimiin vaihtelua tuleviksi vuosiksi nyt kun uusi PlayStation 5 -konsoli on saapumassa runsaasti parempien renderöintitehojen kera. Nykyistä PS4:ää tuetaan vielä jonkin aikaa, mutta sekä pelaajat että kehittäjät ovat jo siirtymässä seuraavalle sukupolvelle.

Sony antaa ja ottaa

The Outer Worlds julkaistiin Microsoftin hankinnasta huolimatta usealle alustalle. (Image credit: Obsidian Entertainment)

Faneilla voi olla syystä ristiriitaisia tunteita siitä, kun heidän lempistudionsa napataan yhden tietyn alustanomistajan alaisuuteen. Vaikka prosessi tuo studioille lisärahoitusta ja tukea tehdä entistä isompia ja kunnianhimoisempia pelejä, niihin kohdistuu myös paineita ylhäältä päin muun muassa niiden sisällön tai jakelun suhteen.

Yksi Sonyn viimeisimmistä hankinnoista on menestyspeli Marvel's Spider-Manin kehittänyt Insomniac. Luonnollisesti yhtiö haluaa toisintaa kaavan, ja Sonylla ja Insomniacilla on aiempaa yhteistyötä suositun Ratchet and Clank -sarjan parissa, mutta he, jotka eivät omista PlayStation-konsolia, ovat menettäneet juuri yhden useammalle alustalle kehittäneistä tekijöistä.

Microsoft on vahvistanut myös studiohankintojaan Xbox Scarlettia varten, mikä viittaisi yhtiön olevan tietoinen pienoisesta alakynnestään yksinoikeusnimikkeiden suhteen. Halon, Gears of Warin ja Forzan lisäksi Microsoftilla ei ole ollut montaakaan suurta yksinoikeusnimikettä.