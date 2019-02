Paras videonmuokkausohjelma 2019: listasimme ilmaiset ja maksulliset vaihtoehdot

Laadukkaat videonmuokkausohjelmat helpottavat päivittäistä editointia, kuten leikkaamista, klippien yhdistämistä ja filtterien lisäämistä. Siksi TechRadar valitsi parhaat editointiohjelmat sekä ilmaisten että maksullisten vaihtoehtojen joukosta.

Maksulliset versiot sopivat erityisesti ammattilaisille ja korkean laadun ja kehittyneempien erikoisominaisuuksien puolesta liputtaville käyttäjille. Suurin osa maksullisista videonmuokkausohjelmistoista tarjoaa esimerkiksi tuen 360-asteiselle videolle, liiketunnistuksen, monikameraleikkauksen, tarkemmat ja muunneltavammat efektit, paremman käyttöliittymän ja nopeamman renderöintimoottorin. Yleensä maksuohjelmien lisäominaisuudet tuottavat kokonaisuudessaan laadukkaamman lopputuloksen, ja niitä kannattaa hyödyntää etenkin kaupallisissa projekteissa.

Aloittelijan tarpeisiin riittävät puolestaan useimmiten ilmaisohjelmistot. Helppokäyttöiset ilmaiseditorit toimivat hyvänä johdantona videoeditoinnin perusteisiin, ja niillä on mukava harjoitella ennen kehittyneempiin maksuversioihin siirtymistä.

Siirry suoraan oppaisiin:

Parhaat maksulliset videonmuokkausohjelmat

Parhaat ilmaiset videonmuokkausohjelmat

Parhaat maksulliset videoeditointiohjelmat

1. Adobe Premiere Pro CC

Premiere Pron parissa vietetty aika palkitsee

Alusta: Windows/Mac | Ilmaisen kokeilujakson pituus: 7 päivää | Suoralataus Youtubeen: Kyllä | 8K-videotuki: Kyllä | 360-videotuki: Kyllä | Lisenssi: Kuukausi- tai vuositilaus

Adobe Premiere Pro CC Individual £19.97 /mth Adobe Premiere Pro CC Teams £25.28 /mth ? Visit Site at Adobe

Tukee 360- ja VR-videota

Laaja valikoima erilaisia suotimia

Mukautettava käyttölittymä

Korkeat käyttökustannukset

Adobe Premiere Pro on alan johtavin videonmuokkausohjelma. Jotta ohjelmasta saisi kaiken mahdollisen irti, on siihen oltava valmis sijoittamaan sekä aikaa että rahaa. Videoammattilaiselle Premiere Pro on kuitenkin kannattava hankinta.

Ohjelma tarjoaa laajan valikoiman pinottavia ääni- ja videosuotimia sekä raakatiedostomuotoja ja tukee 360- ja VR-videoita. Videoprojektin voi jakaa useammalle käyttäjälle muokattavaksi, ja videonmuokkauksen voi jopa aloittaa ennen kuin video on täysin latautunut alustalle.

Tällaisia tehoja ei pikkurahalla saa. Ohjelman käytöstä joutuu pulittamaan kuukausihinnan tai vaihtoehtoisesti koko vuoden maksun. Suuren aloitusmaksun puuttuminen tekee ohjelman käytöstä houkuttelevan, mutta kokonaissumma nousee nopeasti korkeaksi. Suosittelemmekin tutustumaan ensin myös muihin videoeditointiohjelmiin ja tekemään ostopäätöksen vasta sitten. Monipuolisuudessaan Premiere Pro on kuitenkin selvä ykkönen, ja sen pilvipohjaisuuden ansiosta erillisistä päivityksistä ei tarvitse maksaa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Adobe Premiere Pro CC

2. Apple Final Cut Pro X

Ensiluokkainen editointiohjelma Mac-käyttäjille

Alusta: Mac | Ilmaisen kokeilujakson pituus: 30 päivää | Suoralataus Youtubeen: Kyllä | 8K-videon tuki: Kyllä | 360-videon tuki: Kyllä | Lisenssi: Kertamaksu

Älykäs aikajana

Tukee erinomaisesti eri tiedostomuotoja

Hinta sisältää vaikuttavat päivitykset

Korkeat alkukustannukset

Tämä videonmuokkausohjelma on tarkoitettu erityisesti ammattilaisille. Siitä huolimatta se ei sorru turhiin monimutkaisuuksiin. Apple Final Cut Pro X:n käyttöliittymä eroaa muiden videoeditointiohjelmien käyttöliittymistä siten, että se on rakennettu eräänlaisen aikajanan ympärille. Erilaisia elementtejä, kuten taustaselostusta, musiikkia ja otsikoita voi järjestellä aikajanalle omiin tiettyihin rooleihin.

Final Cut Pro X on erinomainen valinta dronella kuvattujen videoiden editoimiseen. Ohjelma tukee suurimpien valmistajien mallien raakatallennusmuotoa, ja päivittää säännöllisesti uusia lisäprofiileja. Mukavan ja nykyään lähes välttämättömän lisän tuo tuki 360-videolle. Lisäksi ohjelmalla voi editoida HDR-kuvaa edistyksellisellä värinmäärityksellä.

Kuukausimaksujen sijaan Apple kauppaa editointiohjelmaansa kertamaksulla. Ohjelma on melko kallis, mutta hinta pitää sisällään myös tulevat päivitykset. Pidemmän päälle Final Cut Pro X tuleekin halvemmaksi kuin Premiere Pro. Applen ja Adoben välillä empivien Mac-käyttäjien kannattaa tutustua ennen ostopäätöstä molempien ilmaisversioihin.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Apple Final Cut Pro X

3. CyberLink PowerDirector

Editointiohjelma, joka tarjoaa huipputyökaluja myös aloittelijoille

Alusta: Windows | Ilmaisen kokeilujakson pituus: 30 päivää | Suoralataus Youtubeen: Kyllä | 8K-videotuki: Kyllä | 360-videotuki: Kyllä | Lisenssi: Kertamaksu

PowerDirector 365 £5 /mth PowerDirector Ultra £79.99 PowerDirector Ultimate £99.99 ? Visit Site at CyberLink

Wizard- ja ohjeoptimoidut videot sekunneissa

Aloittelijoille ja kehittyneille käyttäjille tarkoitetut käyttöliittymät

Hienosäätöön tarkoitettuja työkaluja voisi olla enemmän

Jos Adobe Premiere Elements ja Apple Final Cut Pro X ovat turhan kehittyneitä omiin editointiprojekteihin, kannattaa tutustua CyberLink PowerDirectoriin.

Vaikka PowerDirector on huippuluokkainen ja monipuolinen videoeditointiohjelma, istuu se hyvin myös aloittelijan käyttöön selkeiden opastusten ja toimintojen vuoksi. Esimerkiksi Magic Movie Wizard -työkalu yhdistää ja optimoi videot vain muutamalla klikkauksella. Parempaan lopputulokseen toki pääsee, kun editoinnin tekee aikajananäkymässä, mutta Magic Movie Wizardin kaltaiset pikatyökalut ovat käteviä, kun tarkoitus on saada vaikkapa vain Facebook-video nopeasti julkaisukuntoon.

Ohjelmisto tarjoaa lisäksi tavanomaiseen jälkituotantoon tarkoitetun käyttöliittymän ohjauspaneeleineen ja aikajanoineen. Kehittyneempien säätimien käyttöön kestää hieman tottua, mutta erilaiset filtterit ja valintatyökalut tulevat ohjelmaan tutustuessa nopeasti tutuiksi. Mikä parasta, CyberLink PowerDirector tekee videoeditoinnista ennen kaikkea hauskaa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: CyberLink PowerDirector

4. HitFilm Pro

Videoeditointiohjelma erikoisefektejä kaipaavalle

Alusta: Windows | Ilmaisen kokeilujakson pituus: Rajaton, mutta ei tiedostojen vientimahdollisuutta | Suoralataus Youtubeen: Kyllä | 8K-videotuki: Kyllä | 360-videotuki: Kyllä | Lisenssi: Kertamaksu

Näkemyksellinen käyttöliittymä

Erinomaiset erikoisefektit

Liikaa aloittelijoille

HitFilm Pro on erityisesti fanielokuvien tekijöiden suosiossa – eikä ihme. Ohjelmisto tarjoaa työkaluja upeiden erikoistehosteiden luomiseen, mutta on riittävän yksinkertainen kotikäyttöön.

HitFilm Pron suurimpiin myyntivaltteihin lukeutuu se, että lähes kaiken videon jälkituotannosta voi tehdä editoinnin aikana. Animaatioiden ja otsikoiden lisääminen, äänitasojen säädöt ja värien luokittelu tapahtuu vain muutamalla klikkauksella. Siitä huolimatta käyttöliittymä on suunniteltu intuitiivisesti, eikä ohjelmasta jää koskaan sekavaa vaikutelmaa.

HitFilm Pro poikkeaa listamme muista videonmuokkausohjelmista siinä, että se tukee mukautettujen 3D-mallien tuomista ja animoimista, täydentäen näin ollen simuloituja 3D-kameroita, mukautettuja varjoja ja dynaamista valaistusta. Lisäksi ohjelma sisältää vaikuttavat hiukkastehosteet ja loistavat chroma key -menetelmät ärsyttävien vuotokohtien minimoimiseksi.

Lue koko englanninkielinen arviomme: HitFilm Pro

5. Adobe Premiere Elements 2018

Kevyt johdatus videoeditointiin

Alusta: Windows/Mac | Ilmaisen kokeilujakson pituus: 30 päivää | Suoralataus Youtubeen: Kyllä | 8K-videotuki: Kyllä | 360-videotuki: Kyllä | Lisenssi: Kertamaksu

Erinomainen opastus aloittelijoille

Automaattiset työkalut perustehtäviin

Yksinkertaiset kohta-kohdalta listatut ohjeistukset

Turhankin yksinkertainen

Adobe Premiere Elements soveltuu premium-tason videonmuokkausohjelmista parhaiten aloittelijoille. Ohjelma on suunniteltu yksinkertaiseksi, jotta editointityö olisi mahdollisimman helppoa – jopa sen ammattilaisille suunnattu käyttöliittymä on äärimmäisen suoraviivainen.

Toisin kuin Adoben premium-tason ohjelmistot, kuten Premiere Pro, Adobe Premiere Elements on saatavina ainoastaan kertaostoksena. Ohjelman käyttäminen ei siis vaadi kuukausimaksuja, ja Premiere Elements onkin yksi edullisimmista videonmuokkausohjelmistoista.

Osa videonmuokkausohjelmistoista vaatii etukäteen tutustumista ennen varsinaisen editointityön aloittamista, mutta Premiere Elementsin pariin voi sukeltaa täysin noviisinakin. Ohjelma tarjoaa lisäksi erinomaisia erilaisia opetusohjelmia, jotka neuvovat muun muassa siinä, miten klippien väliset siirtymät tehdään sujuvasti ja miten perinteistä moniraitaista aikajanaa käytetään editoinnissa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Adobe Premiere Elements

Parhaat ilmaiset videoeditointiohjelmat

1. Lightworks

Paras ilmaiseditointiohjelma kaikkiin käyttötasoihin

Alusta: Windows/Mac/Linux | Suoralataus Youtubeen: Kyllä | 8K-videotuki: Ei | 360-videotuki: Ei

Kehittyneet editointityökalut

Reaaliaikaiset efektit

Hyvin suunniteltu käyttöliittymä

Ei juuri moitteen sijaa ilmaisohjelmaksi

Lightworks on loistava ilmainen editointityökalu. Maksuttomuuden taustalla on jalo tavoite tarjota ammattimainen ja laadukas videonmuokkausohjelma kaikille käyttäjille.

Ohjelman käyttöliittymä poikkeaa hieman muiden ilmaisten videonmuokkausohjelmien käyttöliittymistäm, mikä saattaa vaatia alkuun hieman totuttelua. Eri ohjauspaneeleita ja ikkunoita voi kuitenkin järjestellä omaan työtapaan parhaiten sopiviksi.

Lightworks on saatavilla myös maksuversiona. Lisäeurot tarjoavat MPEG-tiedostojen lisäksi muita pakkausmuotoja, mahdollisuuden ladata 4K-videon suoraan Youtubeen ja 3D-videoiden tuonnin. Ilmaisversio sisältää kuitenkin kaiken muun tarvittavan vaikuttavien videoiden tekemiseen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Lightworks

2. Hitfilm Express

Tehokas ilmaisohjelma, jonka käyttöä voi laajentaa lisämaksulla

Alusta: Windows/Mac | Suoralataus Youtubeen: Käytössä | 8K-videotuki: Ei | 360-videotuki: Vaatii lisäosan

Ammattimaiset työkalut

Laajennettavissa lisäosilla

Korkeat järjestelmävaatimukset

Hitfilm Express on videonmuokkausohjelma, joka lupaa ammattimaisia ominaisuuksia ilmaiseksi – ja sen se myös lunastaa. Ohjelmiston perusversio vakuttaa tarjoamalla kehittyneet leikkaustyökalut, kattavan valikoiman ääni- ja videosuotimia, erilaiset taso- ja maskityökalut, sommitteluvalinnat sekä chroma key -menetelmän eli väriavainnuksen vihreää taustaa hyödyntäessä.

Lisätyökaluja on saatavilla maksua vastaan. Normaalihinnat alkavat noin kymmenestä eurosta, jolla saa muun muassa värityökalupaketin, joka sisältää välineet värinkorjaukseen, valotuksen säätämiseen sekä värinmäärittelytyökalut kahtia jaettua kuvaa varten ja joukon erilaisia suotimia.

Syy siihen, ettei Hitfilm Expressin kaltainen tehopakkaus pidä listamme kärkisijaa, on se, että se on huomattavasti vaativampi ohjelma kuin Lightworks tai Shotcut. Turhilta pettymyksiltä välttyäkseen onkin tärkeää tarkistaa ohjelman tekniset vaatimukset ennen sen lataamista.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Hitfilm Express

3. DaVinci Resolve

Korkealaatuinen ohjelmisto äänen ja videon muokkaukseen

Alusta: Windows/Mac/Linux | Suoralataus Youtubeen: Ei | 8K-videotuki: Kyllä | 360-videotuki: Vaatii lisäosan

Täysi äänen masterointipaketti

Kehittynyt värinkorjaus

Ilmasversiosta puuttuu joitain hyödyllisiä ominaisuuksia

DaVinci Resolve on huippuluokkainen ilmaisversio videoeditointiohjelmasta. Lightworksin tavoin myös tämä ohjelma sisältää niin paljon erilaisia toimintoja, ettei yksittäistä puuttuvaa työkalua edes huomaa kaipaavansa.

Ammattimaisen tästä videonmuokkausohjelmasta tekevät intuitiivinen käyttöliittymä, värinkorjaus, äänen masterointi ja tiedoston pakkaustavat. DaVinci Resolve tunnetaan erityisesti kehittyneestä värinkorjauksesta, joka sallii sekä koko videon että yksittäisen kohdan värisävyjen muokkauksen. Lisäksi ohjelmasta löytyy HDR-tuki, ja raakatiedostoja voi käsitellä suoraan kamerasta käsin.

Osa ohjelman suotimista on saatavilla ainoastaan premium-version, DaVinci Resolve Studion, hankkineille. Lisäksi valmiin pakatun videon maksimiresoluutio on vain 2 840 x 2 160. Muita rajoituksia ohjelmassa ei juurikaan ole. Ohjelma on turhan kehittynyt pelkän Youtube-videon nopeaan fiksailuun, mutta isompiin projekteihin se istuu kuin nenä päähän.

Koko arvio on tulossa pian.

4. Shotcut

Ohjelma saattaa tuntua alkuun kummalliselta, mutta palkitsee lopulta

Alusta: Windows/Mac/Linux | Suoralataus Youtubeen: Ei | 8K-videotuki: Ei | 360-videotuki: Ei

Kehittyneet ja mukautettavat filtterit

Intuitiivinen käyttöliittymä

Vaatii paljon opettelua

Shotcut on videonmuokkausohjelma, joka tarjoaa ammattimaiset toiminnot maksuttomina. Ohjelman koko potentiaalin hyödyntäminen vaatii tosin hieman kärsivällisyyttä epätavallisen käyttöliittymän vuoksi. Selitys käyttöliittymän kummallisuuksille löytyy ohjelman historiasta. Shotcut on ollut alun perin Linuxin sovellus, mutta muuttunut vähitellen enemmän Windows-vetoiseksi.

Käyttöliittymä saattaakin tuntua alkuun hieman karulta. Video on ensin ladattava alustalle, sen lisäksi tulee valita editointitila ja kaikki käytettävät työkalut.

Shotcut ei missään nimessä ole helpoiten opittavissa oleva editointiohjelmisto. Vaikka jo pelkillä ohjelman suotimilla on mahdollista aikaansaada huikeaa jälkeä, parhaimpaan lopputulokseen pääsee ainoastaan, jos on valmis pistämään omaa aikaansa ja energiaansa ja tutustumaan ohjelmaan läpikotaisin.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Shotcut

5. VSDC Free Video Editor

Epälineaarinen editointiohjelma, joka saa tasaisin väliajoin uusia ominaisuuksia

Alusta: Windows | Suoralataus Youtubeen: Kyllä | 8K-videotuki: Ei | 360-videotuki: Ei

Epälineaarinen videoeditointi

Helppo masteroida

Ei laitteiston kiihdytystä

VSDC Free Video Editor on tehokas videonmuokkausohjelma, jolla voi saada aikaiseksi huikeaa leikkausjälkeä. Koska kyseessä on niin sanottu epälineaarinen editointiohjelma, VSDC:n toiminnot poikkeavat monista perinteisistä videonmuokkaustyökaluista. Esimerkiksi yksittäiset klipit ja muut elementit voi sijoittaa mihin tahansa kohtaan aikajanalle ja editoida suoraan siinä.

Sen lisäksi, että ohjelma mahdollistaa useiden kohtausten ja siirtymien yhtäaikaisen työstämisen, se sallii tekstien ja spriten lisäämisen videoon. VSDC:llä voi luoda ammattimaista tasoa hipovan pätkän – kun vaan ensin totuttelee sen poikkeukselliseen käyttöliittymään.

Ohjelman viimeisimpään versioon on lisätty taiteellisempia lisätehosteita, kuten savua. Ohjelma tarjoaa lisäksi kehittyneen Instagram-vientitilan ja automaattisen kuvanvakautuksen. Pluspisteitä ropisee myös ohjelman nopeudesta. Kaiken kaikkiaan VSDC on erinomainen videoeditori luovempiin projekteihin.

Lue koko englanninkielinen arviomme: VSDC Free Video Editor