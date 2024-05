Horizon Zero Dawn poistuu PS Plussan valikoimasta – syynä uusittu versio?

PlayStation on poistamassa yksinoikeuspelinsä Horizon Zero Dawn valmistajan omasta PlayStation Plus -kirjastosta toukokuun ehtoopuolella.

Asiasta kerrottiin pelin virallisella kauppasivulla, josta infon äkkäsivät ensimmäisenä Reddit-käyttäjät sekä Eurogamer. Vahvistettu tieto kertoo Guerrilla Gamesin avoimen maailman toimintaseikkailun poistuvan PS Plussasta toukokuun 21. päivä.

Päätös koskee nimenomaisesti Horizon Zero Dawn: Complete Editionia, johon kuuluu myös tarinaa laajentava Frozen Wilds -lisäsisältöpaketti.

Koska kyseessä on yksi Sonyn viime vuosien isoimmista yksinoikeuspeleistä, tuntuu ratkaisu erikoiselta. Syy voi kuitenkin olla perusteltu, sillä huhut ovat kertoneet teoksen saavan uuden remasteroidun version.

Ensimmäiset huhut PS5-remasteroinnista alkoivat lokakuussa 2022, jolloin VGC uutisoi pelin ehostetun version olevan työstössä yhdessä uuden moninpelin kanssa.

PS5-remasteroinnin povataan sisältävän parannellun ulkoasun sekä uusivan tekstuurit, animaatiot, hahmomallit, saavutettavuusominaisuudet sekä tuovan monia muita jatko-osa Horizon: Forbidden Westista tuttuja ehostuksia.

Nykyisellään tarjolla oleva Horizon Zero Dawnin PS4-versio on pelattavissa PS5:llä 60 fps ruudunpäivityksellä, mutta kyseessä ei silti ole suoranainen PS5-versio. Kun pelistä on julkaistu myös PC-käännös, saatetaan konsolipuolen paketti hioa vähintään samalle tasolle.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi päivittäisiä uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, analyyseja, tarjouksia ja paljon muuta tekniikan maailmalta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Tarkkaa julkistusajankohtaa ei ole vielä tiedossa. Kesäkuussa on kuitenkin luvassa muun muassa Summer Games Fest sekä monia muita lopetetun E3:n paikkaa kärkkyviä tilaisuuksia, joten lisätietoja voidaan hyvinkin saada pikapuolin.