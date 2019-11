Paras Bluetooth-headset 2019: parhaat vaihtoehdot puhelinten seuralaiseksi

Jos etsit itsellesi uutta Bluetooth-headsettia saadaksesi kädet vapaaksi puheluista, olet saapunut oikeaan paikkaan. Tähän artikkeliin olemme koonneet markkinoiden parhaat headsetit, joilla vastaat puheluihin nopeasti ja vaivattomasti. Kaipasit kuulokkeita sitten matkakäyttöön tai toimistoon, listamme auttaa sinua varmasti pääsemään alkuun.

Parhaat Bluetooth-headsetit ovat tärkeitä kaikille niille, jotka puhuvat paljon puhelimessa ja soittavat useita kertoja päivässä. Olemme valinneetkin listaan sen vuoksi parhaat laitteet, joilla on nopea vastaanottaa puheluita sekä jotka ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia esimerkiksi autolla ajaessa.

Kaipaatko lisää Bluetooth-laitteita talouteesi? Tutustu siinä tapauksessa parhaisiin langattomiin kuulokkeisiin tai parhaisiin Bluetooth-kaiuttimiin

Headsetistä ei ole kuitenkaan hyötyä, jos niistä ei saa selvää, mitä soittaja sanoo. Siksi olemme pitäneet myös huolen, että kaikissa tämän listan tuotteissa on myös luokkansa paras äänenlaatu kuuntelua ja puhumista varten. Kaikkein parhaimmissa Bluetooth-headseteissä on lisäksi vastamelutoiminto, joka eliminoi ulkopuoliset taustahälyt ja voit keskittyä pelkästään puhujaan.

Hyvä Bluetooth-headset tekeekin arkisista puheluista huomattavasti vaivattomampia, joskin markkinoilla on lukuisia eri malleja, jotka tuntuvat tarjoavan näennäisestä täsmälleen samat ominaisuudet. Vaikka laitteet saattavat näyttää ulkoisesti identtisiltä, niiden toiminnoissa voi olla kuitenkin merkittäviä eroja.

Ja juuri sitä varten olemme koonneet tähän listaan tämän hetken parhaimmat Bluetooth-headsetit ja tehneet tutkimustyön puolestasi. Sinun ei siis tarvitse tehdä muuta kuin katsoa alla olevalta listalta se malli, joka sopii käyttötarpeisiisi parhaiten.

Paras Bluetooth-headset nopealla silmäyksellä:

Plantronics Voyager 5200 Sony MBH22 Plantronics Explorer 500 Jabra Stealth Sennheiser Presence UC Jabra Steel Plantronics M70 Jabra Wave

1. Plantronics Voyager 5200

Erinomainen työ- ja vapaakäyttöön

Paino: 20 g | Akkukesto: 7 tuntia | NFC: Ei | Bluetooth-versio: Bluetooth 4.1

Hienkestävä

Numerontunnistin

Hintava

Plantronics Voyager 5200 on yksi parhaimmista Bluetooth-headseteista, jonka on suunnitellut alan arvostetuimpiin lukeutuva yhtiö. Se on suunniteltu nimenomaan käyttömukavuuden ehdoilla, joten headsetia voi pitää korvassa pidempiäkin aikoja. Lisäksi Voyager 5200 on täysin handsfree, sillä se ilmoittaa soittajan nimen automaattisesti ja puheluihin voi vastata äänikomennolla. Vastamelutoiminto pitää puolestaan huolen, että puhe ei katoa meluisimmassakaan ympäristössä, ja useat mikrofonit takaavat hyvän puheenlaadun. Jos ominaisuuslista ei ole vielä vakuuttanut, niin laite on myös hienkestävä.

(Image credit: Sony)

2. Sony MBH22

Älykäs, yksinkertainen ja luotettava

Paino: 9,3 g | Akkukesto: 6 tuntia puhetta / 8 päivää valmiustilassa | NFC: Ei | Bluetooth-versio: Bluetooth 4.2

Hyvännäköinen

Helppokäyttöinen

Parempi Bluetooth

Vain yksi korvanappikoko

Sony MBH20 oli aiemmin tällä sijalla listallamme. Se oli helppokäyttöinen, yksinkertainen ja hyvällä akkukestolla varustettu headset, joka korvattiin MBH22:lla. Vaikka molemmissa on sama yksinkertainen muotoilu, saa seuraaja kylkeensä muutaman lisäominaisuuden.

Molemmissa on edelleen vähäinen määrä nappeja, mutta nyt microUSB:n sijaan liitäntä tapahtuu USB-C:n kautta. Sen sijaan käyttömukavuus on edelleen hyvä, joskaan Sony ei tarjoa edelleenkään vaihtoehtoisia kuppikokoja.

Laite tukee lisäksi kahta puhelinta samanaikaisesti sekä Google Assistantia ja Siria.

3. Plantronics Explorer 500

Kompakti ja huomaamaton

Paino: 7,5 g | Akkukesto: 7 tuntia | NFC: Ei | Bluetooth-versio: Bluetooth 4.1

Todella kevyt

Hyvä vastamelutoiminto

Ei numerontunnistusta

Plantronics tekee yksinkertaisesti ilmiömäisiä Bluetooth-headsettejä, minkä vuoksi ei tule yllätyksenä, että yhtiön malleja löytyy tältä listalta useampia. Plantronics Explorer 500 on suunniteltu huomaamattomaksi ja pieneksi, mutta siitä huolimatta sen sisään on sullottu hyvin paljon teknologiaa. Näihin lukeutuvat kolme mikrofonia, jotka takaavat ilmiömäisen äänenlaadun. Valitettavasti pieni koko näkyy akkukestossa, joka ei yllä aivan muiden mallien tasolle, mutta riittää silti varsin pitkälle.

4. Jabra Stealth

Pieni ja tyylikäs

Paino: 7,9 g | Akkukesto: 6 tuntia | NFC: Ei | Bluetooth-versio: Bluetooth 4

Mukava

Kaunis muotoilu

Äänenvoimakkuussäädin on kehno

Jabra Stealth on muotoilultaan yksi näyttävimmistä listan Bluetooth-headseteistä, mutta sen edut eivät jää ainoastaan ulkonäköön. Sitä on mukava käyttää, joskaan se ei ole aivan niin huomaamaton ja pieni kuin nimi antaisi ymmärtää. Tärkeimpänä sen äänenlaatu on erinomainen, minkä lisäksi se tekee hyvää jälkeä estääkseen taustamelun kuulumisen mikkiin saakka.

5. Sennheiser Presence UC

Useamman laitteen käyttötarpeisiin

Paino: 13 g | Akkukesto: 10 tuntia | NFC: Ei | Bluetooth-versio: Bluetooth 4.0

Voi yhdistää puhelimeen ja kannettavaan helposti

Hyvä kantavuus

Ei järin mukavat päässä

Sennheiser Presence UC on erinomainen vaihtoehto, jos työskentelet nopeatempoisessa ympäristössä ja joudut käyttämään useita laitteita. Sen voi liittää useaan laitteeseen samanaikaisesti, jolloin käyttötarvetta voi vaihtaa lennosta esimerkiksi tietokoneen ja puhelimen välillä. Siinä on myös hyvä äänen- ja puheenlaatu, minkä lisäksi akkukesto vakuuttaa. Se ei kuitenkaan ole kaikkein mukavin pitää korvassa, joten jos kaipaat jotain kokopäiväiseen yhteydenpitoon, Jabra Motion voi olla parempi vaihtoehto.

6. Jabra Steel

Kestävä headset ulkokäyttöön

Paino: 10 g | Akkukesto: 6 tuntia | NFC: Kyllä | Bluetooth-versio: Bluetooth 4.1

Kestävä muotoilu

Hyvä vastamelutoiminto

Äänenlaatu jättää toivottavaa

Ei äänenvoimakkuuspainikkeita

Jos työskentelet ulkona ja meluisassa ympäristössä, tarvitset Jabra Steelin kaltaisen headsetin, joka on kestävä ja pystyy eliminoimaan ulkopuolisen taustahälyn. Jabra Steelissa on pölyn, hiekan ja vedenkestävyys, minkä lisäksi se kestää myös korkealta pudotusta. Plus siinä on viiden vuoden takuu.

Sen aggressiivinen vastamelutoiminto tekee siitä omiaan meluisissa ympäristöissä käyttämiseen, mutta valitettavasti laitteessa ei ole lainkaan omaa äänenvoimakkuussäädintä.

7. Plantronics M70

Pieni hinta, isot ominaisuudet

Paino: 8 g | Akkukesto: 11 tuntia | NFC: Ei | Bluetooth-versio: Bluetooth 3.0

Edullinen

Hyvä akkukesto

Ei kovin muodikas

Vain Bluetooth 3.0

Plantronics M70 on suositun M55:n seuraaja ja edeltäjänsä lailla tarkoitettu edulliseksi headsetiksi. Vaikka se ei ole laadultaan listan parhaimmasta päästä, laitetta on mukava pitää ja se tukee äänikomentoja täydellistä handsfree-kokemusta varten. Myös äänenlaatu on hyvä ja siinä on sisäänrakennettu vastamelutoiminto. Siinä on näiden ohella DeepSleep-tila, joka käynnistyy laitteen ollessa erillään paritetusta puhelimasta 90 minuuttia. Tällöin se siirtyy unitilaan, jossa sen akku kestää peräti viisi kuukautta, ja herää jälleen aktiiviseen käyttöön, kun paritettu puhelin saapuu toiminta-alueelle.

8. Jabra Wave

Loistava headset höpöttäjille

Paino: 13,3 g | Akkukesto: 8 tuntia | NFC: Ei | Bluetooth-versio: Bluetooth 3.0

Hyvä akkukesto

Mukavat

Iso

Iäkäs

Jabra Waven kahdeksan tunnin akkukesto takaa sen, että laitteeseen voi puhua huoletta akun loppumisesta. Se ei ole kuitenkaan kaikkein pienin headset, joten sen käyttöä on vaikea piilottaa. Siinä on onneksi hyvä äänenlaatu sekä hyvät vastamelutoiminnot etenkin tuulta vastaan. Näiden lisäksi se on helppo parittaa puhelimen kanssa ja se tukee kahta laitetta samanaikaisesti.