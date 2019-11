OnePlus 7 ja OnePlus 7 Pro saatetaan julkaista 14. päivä toukokuuta

OnePlus 7 saatetaan julkaista jo toukokuun 14. päivä. Jos huhut pitävät paikkansa, kiinalaisvalmistaja julkaisisi OnePlus 7:n ohella myös täysin uuden OnePlus 7 Pron.

Puhelinmaailman viimeisimpiä käänteitä seuraavat lukijat ovat saattaneet jo huomata, että OnePlus valmistautuu parhaillaan seuraavan lippulaivamallinsa julkaisuun. Vuotaja Ishan Agarwalin jakamien tietojen mukaan globaali tuotejulkistus saattaisi tapahtua 14.5. – aiemmin kuin olimme odottaneet.

Voit lukea Agarwalin twiitin alta:

Okay, so I'm gonna stop with the estimations and give you all what you want. I can confirm that #OnePlus7 Series is launching globally on "14th May" 2019! Exactly 1 month left for #OnePlus' Flagship Killer to be revealed! According to earlier leak: #GoBeyondSpeed! #OnePlus7Pro pic.twitter.com/KlUpHjZms7April 14, 2019