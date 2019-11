OnePlus julkaisi OnePlus 7 Pron ja OnePlus 7:n

Saimme tietää harvinaisen paljon OnePlussan uusista puhelimista jo ennen tämän päivän julkaisutapahtumaa, mutta kuulimme silti paljon mielenkiintoisia lisätietoja illan julkistustilaisuudessa.

OnePlus julkaisi tänään kolme uutta puhelinmallia: perusmalli OnePlus 7:n, edistyneemmän OnePlus 7 Pron ja innovatiivisen OnePlus 7 Pro 5G:n. Jälkimmäisenä mainittu nähdään ensimmäisenä ainoastaan Suomessa ja Iso-Britanniassa, joten suomalaisfaneilla näyttää olevan yhä erityinen paikka valmistajan sydämessä. Tilaisuudessa julkaistiin myös uudet Bullets Wireless 2 -langattomat kuulokkeet.

OnePlus 7 Pro saapuu myyntiin Suomessa jo 21.5. Tuttuun tapaan puhelin tulee myyntiin Suomessa myös moniin eri pop-up-myymälöihin. Voit tarkistaa tarkemmat tiedot pop-up-myymälöistä OnePlussan sivuilta. Pop-up-myymälöistä puhelimen pystyy ostamaan jo 18.5.

OnePlus 7 Pron perusmalli maksaa Suomessa 749 euroa ja on saatavilla sinisenä (nebula blue), mustanharmaana (mirror gray) ja vaaleanbeigenä (almond). Jälkimmäisenä mainittu tulee tosin myyntiin vata kesäkuussa. Tavallisessa Pro-mallissa on 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa.

Valmistaja toi Pro-mallista myös 829 euron hintaisen 12 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla varustetun version. Malliin on saatavilla ainoastaan sininen värivaihtoehto ja se saapuu myyntiin muiden Pro-mallien tavoin 21.5.

OnePlus 7 on valmistajan edullisempi perusmalli, joka jäi varsin vähäiselle huomiolle julkistustilaisuudessa. Se itse asiassa myös julkaistaan vasta 4.6. Perusmalli on saatavilla Suomessa vain mustanharmaana (mirror gray) ja maksaa 549 euroa. Siinä on 6 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa.

Bullets Wireless 2 -kuulokkeet maksavat puolestaan 99 euroa ja ne julkaistaan 21.5. Osaamme kertoa kuulokkeista tarkemmin, kun olemme päässeet testaamaan niitä hetkeksi.

OnePlus 7 Pro

Kuva 1/2 OnePlus 7 Prossa on uusi pop-up-kamera ja likimain reunaton näyttö. (Image credit: OnePlus) Kuva: OnePlus Kuva 2/2 OnePlus 7 Pron takakuoren muotoilu on sopivan minimalistinen. (Image credit: OnePlus) Kuva: OnePlus

Kellekään tulee tuskin suurena yllätyksenä, että suurimman huomion OnePlus 7 Prossa vetää puhelimen suuri 6,67-tuumainen näyttö – eikä syyttä. Näyttö on ensinnäkin käytännössä reunaton, kiitos puhelimen yläreunasta nousevan pop-up-etukameran. Näyttö kattaakin jopa 93 prosenttia puhelimen etuosan pinta-alasta.

Toinen suuri innovaatio OnePlus 7 Pron näytössä on sen 90 Hz:n paneeli, joka tarjoaa äärimmäisen sulavan käyttökokemuksen. Ensitestiemme perusteella näytön suurempi virkistystaajuus tuntuu myös käytännön elämässä. Kuvasuhde on pitkä 19:5:9 ja resoluutio viimeinkin QHD+. Näyttö hyödyntää uutta AMOLED-tekniikkaa, joka toistaa värit tarkasti ja kirkkaasti. Myös kontrasti on erinomaisella tasolla, ja näyttö tukee HDR10+:aa.

Takakamerassa on sama Sonyn 48 megapikselin kenno kuin monissa muissakin tämän vuoden lippulaivamalleissa. Kakkoskamerana toimii 8 megapikselin telefotokamera f2,4:n aukolla, ja kolmantena kamerana on 16 megapikselin 117 asteen ultralaajakulmakenno, jossa on f2,2:n aukko. Sekä pääkamerassa että telefotokamerassa on lisäksi optinen kuvanvakautus.

Puhelimessa on myös uusi automaattitarkennustekniikka, joka yhdistelee peräti kolmea eri metodia saavuttaakseen terävimmän mahdollisen kuvan. OnePlus lupaa myös, että yökuvaustila olisi parantunut selvästi aiemmasta mallista.

Kuva: OnePlus (Image credit: OnePlus)

Monimutkainen etukameraratkaisu aiheuttaa meissä varovaista huolestumista, mutta yhtiö esitteli ainakin demotilaisuudessa, että kamera osaa veteytyä automaattisesti takaisin sisään puhelimen pudotussa.

Kamera itsessään on valmistettu safiirilasista ja liikkuvaa mekanismia on testattu OnePlussan toimesta 300 000 kertaa. Yhtiölle tyypilliseen tapaan tästä julkaistiin luonnollisesti myös 12 tunnin YouTube-video.

OnePlus 7 Pro on varustettu odotusten mukaisesti Snapdragonin viimeisimmällä 855-lippulaivasuorittimella ja 8 tai 12 Gt:lla RAM-muistia, joten tehojen loppumista ei ainakaan joudu turhaa pelätä.

Puhelimessa on jälleen näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin, mutta sen toimintaa on kehitetty selvästi aiemmasta. Nyt näytön lukituksen avaamiseen kestää vain 0,21 sekuntia.

Myös äänipuolta on kehitetty, sillä puhelimesta löytyy nyt Dolby Atmos -tekniikkaa tukevat strereokaiuttimet. Lisäksi OnePlus kertoo, että puhelimen värinämoottori on aiempaa vahvempi.

OnePlus 7

Kuva: OnePlus (Image credit: OnePlus)

OnePlus lupaa, että myös OnePlus 7 on täysiverinen lippulaivamalli. Kyseisiä laitteita ei ollut vielä saatavilla edes median testiin, joten emme pysty vielä vahvistamaan valmistajan väitettä. Joka tapauksessa sekin näyttäisi hyvältä ainakin paperilla.

Puhelimessa on sama äärimmäisen tehokas Snapdragon 855-suoritin kuin Pro-mallissakin. Muistia on varmasti riittävät 6 Gt:a ja tallennustilaakin 128 Gt:a.

OnePlus 7:ssä on 48 megapikselin takakamera f1,7:n aukolla ja optisella kuvanvakautuksella. Perusmallissa on kuitenkin lisäksi vain toinen 5 megapikselin kakkoskamera.

Mallissa tulee olemaan myös Prota heikompi näyttö, mutta meillä ei ole toistaiseksi sen tarkkoja teknisiä tietoja. Edullisemmassa mallissa on lisäksi samanlainen näyttölovi kuin OnePlus 6T:ssä.

Bullets Wireless 2

Kuva: OnePlus (Image credit: OnePlus)

OnePlus julkaisi huhujen mukaisesti myös uudet langattomat nappikuulokkeet. Bullets Wireless 2:issa on valmistajan mukaan parempi äänenlaatu kuin edeltäjissään, sillä ne käyttävät uudenlaista kolmesta kaiutinelementistä muodostettua rakennetta.

Yhtiö hehkutti myös, että kuulokkeisiin saa ladattua 10 tunnin edestä kuunteluaikaa jo 10 minuutin latauksella, sillä ne tukevat Warp Charge 30 -pikalaturia. Täysi lataus tarjoaa 14 tunnin käyttöajan.

Uudet langattomat kuulokkeet tukevat nyt myös viimeisintä Bluetooth 5.0 -standardia, joten uuden OnePlus 7 -sarjalaisen omistajat pääsevät nauttimaan esimerkiksi aiempaa nopeammasta Bluetooth-parituksesta.

OnePlus 7 Pro 5G

Kuva: OnePlus (Image credit: OnePlus)

OnePlus 7 Pro 5G näyttäisi olevan muuten tismalleen samanlainen kuin OnePlus 7 Pro, mutta se tukee lisäksi 5G-teknologiaa. Tämä on vaatinut muun muassa uuden 5G-antennirakenteen ja NFC-tekniikan uudistamisen.

Puhelimet tuodaan aluksi vain Suomeen ja Iso-Britanniaan, eikä OnePlus ilmoittanut vielä tarkkaa julkaisupäivää. Tiedämme kuitenkin, että puhelimet saapuvat myyntiin jo tämän vuosineljänneksen aikana.

Puhelin saapuu myyntiin yhteistyössä Elisan kanssa, joka on kehittänyt 5G-verkkoaan Suomen suurimpien kaupunkien keskusta-alueille. Uutisoimme 5G-mallista tarkemmin myöhemmässä vaiheessa, kun valmistaja pitää siitä erillisen mediatilaisuuden.