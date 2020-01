Nokian uuden lippulaivapuhelimen huhutaan myöhästyvän ja saavan uuden nimen

Nokian povattiin tuovan markkinoille 9 PureView -puhelimen seuraaja Nokia 9.1 PureView'n alkuvuodesta 2020. Tuoreimmat tiedot kyseenalaistavat kuitenkin niin helmikuisen ajankohdan kuin laitteen nimenkin.

Twitter-käyttäjä @nokia_anew vihjasi Nokian hyppäävän suoraan 9.2 PureView -malliin. Lisäksi laite on väittämän mukaan tulossa alkuvuoden sijasta vasta lähempänä loppuvuotta.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6vDecember 30, 2019