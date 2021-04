Nintendo tuo Switch Lite -valikoimaan lisäväriä

Vaikka Nintendolta odotetaan kuumeisesti tietoja mahdollisesta Switch 2 -mallista, on japanilaisyhtiöllä kevään kynnyksellä toisenlaiset paljastukset mielessä. Pelijätti ilmoitti tuovansa toukokuussa myyntiin uuden sinisen Switch Lite -mallin.

Uusi malli saapuu Suomessa ja muualla Euroopassa myyntiin toukokuun 7. päivä. Tarkkaa hintaa ei vielä kerrottu, mutta todennäköisesti hinta on muiden värivaihtoehojen tavoin noin 209 euroa.

Malli kasvattaa täysin kannettavan Switch Liten värivaihtoehtojen määrää neljästä viiteen. Myynnissä on jo entuudestaan keltainen, harmaa, turkoosi ja lohenpunainen vaihtoehto.

This #NintendoSwitchLite is a true blue! 💙Available 07/05:

Vaikka väriä kuvataan siniseksi, näyttää se ainakin ensikuvien perusteella melko violetilta hivenen takavuosien GameCube-konsolin tapaan. Voi kuitenkin olla, että kuvat hämäävät jonkin verran.

Mitä Switch-pelejä on luvassa?

Nintendo on vahvistanut odotettuja pelijulkaisuja kesälle sekä loppuvuodelle. Luvassa on muun muassa New Pokémon Snap (30.4.), Miitopia (21.5.) Mario Golf: Super Rush (25.6.) sekä HD-remasteroitu The Legend of Zelda: Skyward Sword (16.7.). Monien muiden pelien osalta julkaisupäivät ovat vielä epäselviä.

Odotetuimpien pelien listalla esiintyvät muun muassa Bayonetta 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sekä Metroid Prime 4. Yksikään mainitusta kolmikosta ei ole kuitenkaan vielä saanut julkaisupäivää.

Odotuksissa on myös tyystin uusi konsoli. Huhuissa pyörinyt Switch 2 tai Nintendo Switch Pro on saapumassa arveluiden mukaan myöhemmin tänä vuonna, mutta tästäkään ei ole vielä hiiskuttu mitään virallista.