Netflixin käyttäjäpako jatkuu

Netflix on vahvistanut tilaajamäärän pudonneen vuoden 2022 toisella kvartaalilla yli 970 000 käyttäjällä.

Alamäki on jatkoa muutenkin vaikealle vuodelle, sillä ensimmäisen kvartaalin aikana noin 200 000 käyttäjää lopetti Netflix-tilauksensa.

Lukemat eivät ole hyviä, mutta monet analyytikot ennustivat vieläkin isompaa takapakkia. Jopa suoratoistojätti arveli tilaajamäärän putoavan noin kahdella miljoonalla maksavalla asiakkaalla, joten katsojakadon puolittuminen on todennäköisesti tulkittavissa torjuntavoitoksi.

Netflixillä on tällä hetkellä 220,67 miljoonaa tilaajaa. Vaikka 222 miljoonan tilaajan ennätyksestä on valuttu taaksepäin, yhtiön liikevaihto nousi yhdeksällä prosentilla 7,97 miljardiin dollariin.

Osakkeenomistajille järjestetyssä tilaisuudessa (opens in new tab) ei vaivuttu epätoivoon. Netflixin edustajat valoivat sijoittajiin uskoa paremmasta loppuvuodesta. Yhtiö on aikeissa laajentaa toimintaansa tilaajamäärän kasvattamiseksi.

Tietojen mukaan Netflix on priorisointeja kasvattaakseen liikevaihtoaan sekä parantaakseen tuottavuuttaan. Suoratoistopalvelu satsasi alkupäivinään vain yhteen tilausvaihtoehtoon, kun taas vuonna 2014 valikoima laajeni kolmeen erilaiseen versioon.

Yksi merkittävimmistä toimista koskee tunnusten jakamista. Netflix kertoi huhtikuussa, että noin 100 miljoonaa tilaajaa jakaa tunnuksensa toiselle käyttäjälle. Yhtiö on sittemmin ryhtynyt paikkaamaan ongelmaa. Chilessä, Costa Ricassa ja Perussa tilauksen hintaa on nostettu 2,99 dollarilla kuukaudessa, mikäli tunnus on jaettu muualle kuin omaan kotitalouteen. Vastaavanlaisia kokeiluja on luvassa myös muualla maailmassa.

Yksi suunnitelma on kokonaisen kotitalouden lisääminen yhdelle tilaukselle. Muutaman euron lisähinnalla saa lisättyä ylimääräisen käyttäjän sijaan koko talouden mukaan tilaukseen. Suunnitelmaa avattiin blogiviestissä (opens in new tab).

Samalla Netflix korosti suosikkisarjojensa menestystä, joista erityisesti Stranger Things nostettiin esille. Tämän menestyksen varaan ei voi kuitenkaan enää laskea vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Paremmin kuin pelättiin

Yli 970 000 tilaajan vähenemistä voi harvoin pitää onnistumisena, mutta mitä ilmeisimmin Netflix todella pelkäsi merkittävästi pahempaa.

Paniikkinappulan painaminen on näkynyt myös käyttäjille, sillä suoratoistojätti on peruuttanut useita suosittuja sarjojaan lyhyen ajan sisään. Vastikään esimerkiksi Never Have I Ever, Top Boy ja Uraäidit ovat saaneet ilmoituksen päättymisestä.

Lisäksi yhtiö on antanut potkut animaatiopuolesta vastanneelle Phil Ryndalle tiimeineen. Päätös tarkoitti samalla merkittävää niskalaukausta suunnitelluille ja käynnissä olleille projekteille.

Roald Dahlin The Twits julkistettiin suurten juhlallisuuksien yhteydessä, mutta tämä ei estänyt projektin hylkäämistä. Näin kävi myös Jeff Smithin suosittuun sarjakuvaan perustuvalle sarjalle Bone, Lauren Faust's Toil and Trouble. Niin ikään Wings Of Fire ja Sussexin herttuatar Meghanin tähdittämä Pearl päätyivät roskakoriin.

Onpa Netflix käynyt myös kaksi lomautuskierrostakin läpi, minkä päälle yhtiö on asettanut tiukan kulukurin päälle.

Todellisuudessa 970 000 lähtenyttä käyttäjää todennäköisesti imartelee Netflixin nykytilannetta, sillä Stranger Thingsin menestys kaunistaa tilannetta. Sarjan neljäs kausi on rikkonut katsojaennätyksiä, joten sen jakaminen kahteen puolikkaaseen todennäköisesti piti monet tilaukset voimassa heinäkuuhun asti.

Jälkimmäisen puoliskon ilmestyminen heinäkuun 1. päivä ei ehkä ole sattumaa, sillä tilaustarkastelu päättyi kesäkuun viimeiseen päivään. Onkin kiinnostavaa nähdä mitä vuoden 2022 kolmas kvartaali tuo Netflixille tullessaan.