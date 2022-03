Netflix vahvisti suosikkikomediasarjan päättyvän

Netflix on vahvistanut suositun Never Have I Ever -komediasarjan päättyvän. Mindy Kalingin luoma teos saa kolmannen kauden tänä kesänä ja neljännen vielä myöhemmin, mutta sen jälkeen tuotanto laittaa pillit pussiin.

Sarjan luoja vahvisti asian Twitterissä. Faneille suunnatun viestin voi lukea alta:

Never Have I Ever on Kalingin sekä Lang Fisherin kynästä syntynyt sarja, jossa seurataan 15-vuotiaan amerikanintialaisen Maitreyi Ramakrishnanin esittämän Devin elämää Los Angelesissa.

Kun Devin isä menehtyi, menettää teinityttö trauman vuoksi kävelykykynsä kolmen kuukauden ajaksi. Pääsemme seuraamaan hänen paluuta kesätauolta, jonka jälkeistä elämää häiritsevät sosiaalinen tilanne sekä perheen ja ystävien aiheuttamat velvoitteet. Muuttujia tuntuu piisaavan turhankin kanssa.

Sarjassa nähdään Ramakrishnanin ohella muun muassa Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Darren Barnet, Jaren Lewison, Helen Hong, Ramona Young sekä Lee Rodriguez. Tarinankerronnallisesta puolesta vastaa tennislegenda John McEnroe, minkä lisäksi Gigi Hadid ja Andy Samberg tähdittävät omia jaksojaan.

Miksi sarja jatketaan ja perutaan samalla kertaa?

Ratkaisu on samaan aikaan yllättävä ja looginen. Hollywood Reporter kertoo Ramakrishnanin, Barnetin, Lewisonin, Moorjanin, Rodriguezin ja Youngin palkkapyyntöjen nousseen niin korkealle, ettei pidempi jatko ollut enää mahdollinen. Kenties neljännen kauden tekeminen on samaan aikaan mahdollisuus tarkastella rahallista korvausta sekä tuoda kööri vielä kerran kasaan ennen yhteistyön päättymistä.

Toinen vaihtoehto on tietysti tarinankerronnallinen. On mahdollista, että Kaling ja muu poppoo saavat kerrottua haluamansa juonen kolmessa kaudessa. Kalingin uusi komediasarja The Sex Lives of College Girls saapui HBO Max -suoratoistopalveluun loppuvuodesta 2021, ja kakkoskausikin on jo lyöty lukkoon. Lisäksi horisontissa siintää Blondin kosto 3 -elokuva, jonka on määrä ilmestyä kesällä 2023.

Never Have I Ever palaa Netflixiin kolmannen kauden osalta tulevana kesänä. Neljäs ja samalla viimeinen sesonki nähdään mitä luultavimmin kesällä 2023.