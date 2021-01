Nämä kaikki televisiot julkistettiin CES 2021 -tapahtumassa – uudet mallit Samsungilta, LG:ltä ja muilta

CES 2021 -tapahtuma on jo takanapäin, mutta siellä julkistetut tuotteet ja ennen kaikkea uudet televisiot ovat vasta tulossa.

Tapahtuma itsessään ei ollut aivan yhtä antoisa kuin aiempina vuosina, mihin eittämättä vaikutti koronatilanteen vuoksi pakotettu siirtyminen verkkoon. Monet elektroniikkavalmistajat päättivätkin jättää messut kokonaan väliin ja esitellä tuotteet omalla ajalla.

Silti viime viikkojen aikana esiteltiin useita eri malleja LG:ltä, Samsungilta ja Sonylta yhtiöiden julkistaessa vuoden 2021 televisionsa. Osa esitteli valikoimaansa kattavammin, kun taas Panasonic julkisti ainoastaan yhden television. Odotammekin näkevämme lisää uusia malleja vielä lähikuukausien aikana.

Jotta tieto olisi kätevästi yhdessä paikassa, päätimme koota kaikki CES 2021:ssä julkistetut televisiot yhteen artikkeliin. Kannattaa kuitenkin huomioida, että muun muassa eri mallien hinnat ja saatavuudet ovat vielä osin salaisuuksia. Odotamme kuitenkin näkevämme suurimman osan valikoimista kesän tietämillä.

Samsung The Wall MicroLED TV

(Image credit: Samsung)

Samsung panosti yhtiön uuteen MicroLED-televisioon, joka on saatavilla 88-, 99- ja 110-tuumaisena. Sen itse-emittoiva LED-valaistus kilpailee OLED-paneeleiden kanssa kontrastin osalta kärsimättä kuitenkin jälkimmäisten alhaisesta kirkkaudesta. MicroLED-teknologia on tosin kallista, vaikka tuoreimmat mallit tuovat The Wall -sarjan entistä pienempiin tuumakokoihin.

Näytön voi jakaa neljään eri lähetykseen, joten ruututilaa voi käyttää hyödyksi eri tavoilla. Hintoja ei kuitenkaan paljastettu vielä.

Samsung Neo QLED TV:t

(Image credit: Samsung)

Samsung on uusimassa myös yhtiön korkealaatuiset QLED-mallit, jotka saavat viime vuoden tapaan kolme uutta 8K-mallia: QN900, QN800 ja QN700.

Uusia malleja kutsutaan Neo QLED -nimellä, jotka viittaavat tuotteiden takavalaistukseen tehtyihin parannuksiin. Toisin sanoen paneeleiden takana on kymmenen kertaa enemmän LED-valoja, minkä pitäisi nostaa merkittävästi kirkkautta, vähentää puhkeamista ja parantaa katselukulmia. Neo QLED -televisiot saavuttavat lisäksi 100 % väritarkkuuden DCI-P3:lla sekä paremman paikallisen himmennyksen.

QN900:ssa on lisäksi yhtiön Infinity Display, jossa ei ole lainkaan reunoja ja johon on sisäänrakennettu 6.2.2. -kaiutinjärjestelmä, OTS-tuella varustettu ääni sekä 8K Quantum -suoritin. QN800- ja QN700-sarjalaiset ovat teknisiltä tiedoiltaan samankaltaiset, mutta ilman Infinity Displayta tai muita lisäominaisuuksia. QN700 on käytännössä kolmikon edullisin perusmalli, ja uskomme Samsungin pysyvän tänä vuonna vain kolmessa vaihtoehdossa.

Yhtiö julkisti lisäksi kaksi Neo QLED 4K -televisiota: QN90A ja QN80A, jotka vastaavat viime vuoden malleja Q90T ja Q80T. Uskomme näkevän myös tätä hintaluokkaa alhaisempia malleja myöhemmin tänä vuonna.

LG QNED TV:t

(Image credit: LG)

LG yllätti monet julkistamalla täysin uuden LCD-malliston, jota yhtiö kutsuu QNED-televisioiksi. Nimi on lyhenne Quantum Nano-Emitting Diodesta, mutta maallikon termein televisiot käyttävät 30 000 MiniLED-taustavaloa, jolla saavutetaan miljoonan suhde yhteen kontrasti ja parempi kirkkaus. Kyseessä on parannus LG:n aiempaan NanoCell LCD -televisioon, jotka ovat aina jääneet toiseksi OLED-näytöille. Emme kuitenkaan usko uusien QNED-mallien yltävän LG:n OLED-sarjan tasolle vieläkään.

Yhtiöltä saapuu kaksi 8K QNED -mallia, QNED99 ja QNED95, jotka edustavat LG:n vuoden 2021 LCD-mallien huippua ja joissa on yhtiön uusin a9 Gen 4 AI -suoritin. Näiden alapuolella on kaksi 4K QNED -mallia, QNED90 ja QNED85, jotka käyttävät heikompaa a7 Gen 4 AI -suoritinta. Molemman kaksikon ensiksi mainitulla on 120 Hz paneeli ja jälkimmäisessä 60 Hz.

LG UP80 ja LG UP70 ovat puolestaan Ultra HD -televisioita ilman QNED- tai OLED-teknologiaa ja on tarkoitettu edullisiksi vaihtoehdoiksi.

LG OLED TV:t

(Image credit: LG)

QNED-mallit eivät kuitenkaan syrjäytä suosittuja OLED-malleja vielä pitkään aikaan. LG:n Gallery- ja C-sarjan televisiot palaavat vuodelle 2021 pienen nimenmuutoksen kera. Viime vuoden X-brändistä luovutaan ja tänä vuonna uudet mallit ovat G1 ja C1. Näissä on myös joitain muutoksia, kuten OLED evo -teknologia, jonka pitäisi parantaa G1-paneelin kirkkautta. Gallery-sarjan mallien pitäisi siis olla kuvanlaadultaan parempia kuin C-sarjalaiset. Lisäksi tarjolle tulee uusi 83-tuumainen vaihtoehto, kun taas 42-tuumainen malli on niin ikään vahvistettu saapuvaksi myöhemmin tänä vuonna.

Edullisemmat B-sarjalaiset on sen sijaan ilmeisesti korvattu A-sarjan malleissa, joissa on heikompi a7 Gen 4 AI -suoritin. LG saattaa tosin tuoda loppuvuodesta myös B-mallin televisiot myyntiin.

Sony OLED ja LCD TV:t

(Image credit: Sony)

Sony julkisti uudet vuoden 2021 mallit, joissa on kaikissa uusi Cognitive Processor XR -suoritin. Tätä hyödynnetään kaikkiaan viidessä uudessa mallisarjassa: Sony Z9J Master Series 8K:ssa, X95J- ja X90J LED-LCD 4K:ssa sekä A80J- ja A90J OLED:ssa. Vaikka kaikissa malleissa on parempi ylöspäin skaalaus, värien toisto ja kontrasti, ainoastaan uusi A90J OLED- malli hyötyy teknologiasta eniten, sillä se on mahdollisesti ensimmäinen OLED-malli, joka yltää yli 1 000 nitin kirkkauteen. Odotamme innolla pääsevämme testaamaan sitä LG:n Gallery Series -mallien OLED evo -teknologiaa vastaan.

Panasonic JZ2000 OLED TV

(Image credit: Panasonic)

Panasonic julkisti toistaiseksi ainoastaan yhden mallin tälle vuodelle: JZ2000 OLED:n. Se on viime vuonna julkaistun erinomaisen HZ2000:n seuraaja, joten sillä on isot saappaat täytettävänä. Panasonic on kuitenkin löytänyt uudenlaisen ratkaisun laajentua sivusuunnassa. JZ2000:ssa on sivulle suunnatut kaiuttimet ylös- ja eteenpäin suunnattujen lisäksi, joten sen pitäisi pystyä tarjoamaan entistä monipuolisempi äänimaailma.

Yhtiöltä on odotettavissa myös muita OLED-malleja, jotka saapuvat korvaamaan HZ1500:n, HZ1000:n ja HZ980:n, sekä LCD-malleja.

TCL 6 Series 8K TV

(Image credit: TCL)

TCL teki yhden valtavan julkistuksen yhtiön suositun 6-sarjan mallien osalta vahvistamalla televisioiden päivittyvän tänä vuonna 8K-malleiksi. Sen lisäksi uudet mallit saavat paikallisen himmennyksen, quantum dot -kontrastin ja MiniLED:n, joita on nähty myös yhtiön muissa sarjoissa. TCL:n aggressiivisen hinnoittelun huomioiden nämä saattavat saapua kuitenkin entistä useamman käyttäjän ulottuville.

TCL:llä on tosin tapana jättää kaikkein parhaimmat mallit ainoastaan Yhdysvaltoihin, joten emme tiedä, näemmekö 8K-malleja esimerkiksi Suomessa asti.