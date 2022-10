Microsoft Office 365 helpottaa turvallisuusuhkien raportointia

Microsoft on helpottamassa mahdollisten turvallisuusuhkien raportoimista Office 365 -alustan päivityksen myötä.

Päivitetyn Microsoft Defender for Office 365:n pitäisi tarjota käyttäjille intuitiivisemman tavan ilmoittaa mahdollisista ongelmista.

Microsoft Defenderissä käyttäjien ilmoittamat viestit lajitellaan yksittäisille välilehdille uhan luonteen mukaisesti. Tämän myötä turvatiimien ja järjestelmänvalvojien on helpompi huomata ja käsitellä kiireellisimmät ongelmat.

Office 365 ja tietoturva

Microsoft huomauttaa virallisen Microsoft 365 -päivityskartan (Avaa uuteen ikkunaan) tiedoissa, että Office 365:n käyttäjät voivat raportoida turvallisuusuhkia useissa eri kategorioissa. Näihin kuuluvat muiden muassa ”Phishing” eli tietojenkalastelu, ”Spam” ja ”Junk” eli roskapostitus.

Päivitys on tällä hetkellä vielä kehitysvaiheessa. Päivityksen jakelun oletettu ajankohta on lokakuussa 2022, joten laajempi julkaisu on todennäköisesti tulossa pian.

Julkaisun jälkeen palvelua voivat käyttää kaikki Office 365:n verkkokäyttäjät ympäri maailmaa. Päivityksen myötä asiakkaat saavat merkittävän lisäsuojan tietoturvaan.

Ilmoitus on viimeisin osoitus Microsoftin kehitystyöstä Defenderin ja Office 365:n parissa. Yhtiön tavoitteena parantaa alustojaan turvallisimmiksi ja toimivimmiksi.

Yhtiö julkisti alustan uuden version osana Windows 11 -päivitystä, joka sisältää lukuisia parannuksia. Näihin sisältyy esimerkiksi useiden laitteiden (kannettavat tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet) turvallisuuden hallinnan helpottaminen yhdestä paikasta.

Alustan yrityspainotteinen versio Microsoft Defender for Business tuotiin yrityksien ulottuville aiemmin tänä vuonna. Version tarkoituksena on auttaa organisaatioita priorisoimaan liiketoiminnan näkökulmasta kiireellisimmät riskit.

Tuoreimpien tutkimusten mukaan laajennukset yritysten tietoturvaan saattavat olla hyvinkin tarpeellisia. Hornetsecurityn suorittaman tutkimuksen mukaan neljäsosa IT-ammattilaisista ei tiedä tai usko, että kiristysohjelmahyökkäys voi vaikuttaa Microsoft 365:ssa oleviin tietoihin.

Samassa raportissa kerrottiin, että monet yritykset eivät ole varautuneet riittävästi tietoturvahyökkäyksiin. Tutkimuksessa 40 % Microsoft 365:tä työssään käyttävistä IT-ammattilaisista myönsi, että heillä ei ole suunnitelmaa sen varalta, että heidän datansa ja tietonsa vaarantuvat kiristysohjelmahyökkäyksen vuoksi.