Microsoft ei aio toistaa Xbox Onen virheitä Xbox Scarlettin hinnoittelussa

Microsoft on oppinut paljon Xbox Onen julkaisusta hinnoittelun ja konsolin kyvykkyyden suhteen, minkä yhtiö aikoo nyt hyödyntää tulevan Xbox Project Scarlettin kanssa, eikä sillä ole aikeita toistaa samoja virheitä.

The Vergelle antamassa haastattelussa Microsoftin Xbox-pomo Phil Spencer paljasti yhtiön oppineen paljon nykyisestä konsolisukupolvesta.

"Sanoisin, että olemme oppineet Xbox One -sukupolvesta sen, ettemme aio jäädä taakse hinnan tai suorituskyvyn suhteen", Spencer paljasti The Vergelle. "Jos muistat vielä tämän sukupolven alun, me olimme sata dollaria kalliimpi ja, kyllä, heikkotehoisempi. Aloitimme Project Scarlettin kehityksen sellaisen johdon kanssa, joka haluaa markkinamenestyksen."

Vaan mitä oppeja?

(Image credit: Xbox)

Xbox Onea kohtaan kritisoitiin sen korkeasta hinnasta. Konsolissa oli monia ominaisuuksia, jotka tekivät siitä kalliin, mutta joita ihmiset eivät juurikaan käyttäneet. Näihin lukeutui muun muassa Kinect.

Aluksi Microsoft poisti Kinectin myyntipakkauksesta saadakseen hintaa alaspäin, mutta siinä vaiheessa tehokkaampi PS4-konsoli oli ennättänyt jo nousta myyntimenestykseksi. Pelkästään hinnan vuoksi Microsoft myönsi tappionsa.

Tällä kertaa yhtiö aikoo kuitenkin korjata kuluvan sukupolven vääryydet ja pysyä kilvassa mukana Sonyn PS5:n kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Xbox Scarlett olisi edullinen, vaan ainoastaan sitä, että hinta vastaa konsolin tehoja.

Windows Centralille antamassa haastattelussa aiemmin tänä vuonna Microsoftin ohjelmavastaavan varatoimitusjohtaja Jason Ronald kertoi yhtiön julkaisusuunnitelmista Xbox Scarlettin suhteen.

"Tiedämme, mitä kuluttajat pitävät kohtuullisena hintapisteenä konsolille ja mitä he odottavat siltä", Ronald sanoo. "Samaan aikaan me kuitenkin innovoimme ja viemme rajaa eteenpäin tämän kanssa... Emme paljasta hintaa tai tarkempia tietoja tässä vaiheessa. Mutta voin sanoa, että olemme luottavaisia kehittämämme konsolin suhteen, sillä se asettaa uuden rajan ylitettäväksi konsolipelaamiseen kohdistuvien odotusten suhteen."

Toisin sanoen Xbox Scarlett ei todennäköisesti ole edullinen konsoli, mutta Microsoft näyttäisi tekevän kaikkensa, että seuraavan sukupolven konsolin hinnalle saadaan vastinetta.

Xbox Project Scarlett julkaistaan loppuvuodesta 2020.