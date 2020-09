Suomalaisten elektroniikan kulutus on jatkanut kasvuaan myös vuonna 2020. Uusia puhelimia hankitaan ennätystahtia, eikä trendille näy päätepistettä. Tällä hetkellä moni hankintapäätöstä tekevä on kuitenkin kimurantin kysymyksen äärellä. Siinä missä yleensä mallien välinen ero koostuu lähinnä teknisistä ominaisuuksista tai kamerasta, tällä hetkellä eletään selvää murrosvaihetta verkkoteknologian osalta. 5G:n saapuminen on ehdottomasti huomion arvoinen asia ennen puhelimen valintaa.

Ennen varsinaiseen pihviin siirtymistä on syytä katsoa, mitä 5G käytännössä tarkoittaa. Se on uusi verkkoteknologia, jonka kuluttajia kiinnostavat tavoitteet ovat seuraavat:

Todellinen 1-10 Gb/s latausnopeus (ei teoreettinen nopeus)

Enintään yhden millisekunnin viive

Vähintään tuhatkertainen kaistanleveys yksikköä kohden

10-100 kertaa enemmän yhdistettyjä laitteita

99,999 % saatavuus

100 % kattavuus

90 % alhaisempi energiankulutus

Tällä hetkellä 5G-yhteensopivia puhelimia on markkinoilla vasta kourallinen. Yleensä valmius uuteen verkkoteknologiaan on tarjolla vain lippulaivamalleissa, jotka ovat samalla hintahaitarin huipulla. Tuki järjestyykin siis lähes itsestään, mikäli haluat uuden puhelimesi olevan teknologian aallonharjalla.

Suurin osa kuluttajista ei ole kuitenkaan valmiita maksamaan huippumallista yli tuhatta euroa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita 5G-tuesta luopumista. Vaihtoehtojen määrä on kuitenkin selvästi pienempi hintahaitarin edullisemmassa päässä. Keskihintaisissa budjettimalleissa 5G-tuki on nimittäin harvinainen vaikkakaan ei enää ennenkuulumaton ominaisuus myös alle 400 euron malleissa..

Tuki uudelle verkkoteknologialle on keskeinen myyntivaltti monille puhelimille. Ostopäätöstä pähkäillessä voi kuitenkin olla epäselvää, mikäli se on itselle tärkeä ominaisuus. Tästä syystä halusimme käsitellä sen tarpeellisuutta.

Nopea kehitys

5G-alue kasvaa Suomessa ripeästi. Tällä hetkellä uusi verkkoteknologia kattaa yli miljoona suomalaista sekä suurimmat kaupungit. Toistaiseksi yhteydet toimivat erityisesti Etelä-Suomessa, mutta uusia kaupunkeja liittyy mukaan nopealla tahdilla. Eikä 5G kierrä pienempiäkään kaupunkeja. DNA modernisoi kesällä alle 20 000 asukkaan Heinolan tietoliikenneverkot, minkä yhteydessä kaupungin asukkaat pääsivät mukaan 5G-palveluun.

Vaikka alue kasvaakin ripeästi, 5G:n saapuminen Pohjois-Suomen pienempiin kaupunkeihin saattaa viedä vuosia. Tässä tapauksessa 5G-tuki ei ole samalla tavalla tärkeä kuin Etelä-Suomessa. Kannattaakin siis pohtia omaa asuinpaikkaa valintaa tehdessä.

(Image credit: Future)

Parhaat puhelimet sisältävät 5G-tuen

Kun puhelinta ostaa, kannattaa katsoa samalla kauas tulevaisuuteen ja kysyä itseltään sitä, miten usein on yleensä päivittänyt puhelimen. Yleensä kännykän käyttöikä on muutaman vuoden verran. Tämän vuoksi kannattaa pohtia nykyhetken lisäksi myös tulevaisuutta. Vaikka 5G ei olisikaan tällä hetkellä ajankohtainen, se todennäköisesti on sitä puhelimen elinkaaren aikana.

Huippumallia ostavalle tämä ei välttämättä ole suuri huoli. Olipa kyseessä esimerkiksi Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 tai Huawei P40, saat 5G-valmiuden muiden huippuominaisuuksien ohessa lähes itsestään. Tällä hetkellä ainoa merkittävä poikkeus tilanteeseen on Apple. Tällä hetkellä myynnissä olevat iPhone 11 -mallit eivät sisällä 5G-tukea, mutta tuleva iPhone 12 vaikuttaisi muuttavan tilanteen. Tästä ei kuitenkaan ole vielä täyttä varmuutta. Omenalogoa kaipaavien kannattaa siis odottaa ainakin sen aikaa, että yhtiö kertoo uusista malleistaan.

(Image credit: Shutterstock)

Todellinen valinta koskee budjettimalleja

Edullisempien hintaluokkien valikoimassa tilanne on toisenlainen. Vaikka tarjolle on tullut todella edullisia 5G-puhelimia, suurin osa budjettivaihtoehdoista ei tue teknologiaa. Tämä tekee hankintapäätöksestä huomattavasti kinkkisemmän.

Halvatkaan puhelimet eivät jää 5G:n mahdollisuuksista paitsi. Vaikka näytön tai tehojen suhteen joutuu monesti tekemään kompromisseja, esimerkiksi videoiden katsomiseen 5G on erittäin hyödyllinen. Ei siis kannata ohittaa ominaisuutta olan kohautuksella. Silti on sanottava, ettei 5G tee yksin autuaaksi. Huono 5G-tuellinen puhelin on huono puhelin siinä missä 4G-mallikin.

Pidempiaikaiseen käyttöön tuleva puhelin kannattaa ehdottomasti hankkia 5G-tuellisena, sillä verkon leviäminen tuo paremmat yhteydet luoksesi nopeasti. Tällöin kympin tai parin säästäminen tässä kohtaa tuntuu muutaman vuoden kuluttua todelliselta emämokalta. Sen sijaan väliaikaiseksi varalaitteeksi hankittava laite pärjää hyvin ilman 5G-tukeakin. Kenties hankit muutoinkin paremman puhelimen lähiaikoina.

Miksi hankkia 5G-tuellinen puhelin?

Väliotsikon kysymys on syytä kääntää päälaelleen. Puhelinta ostavan kannattaakin ennemmin pohtia sitä, onko 5G-tuen ohittaminen perusteltua. Uusi verkkoteknologia on jo Suomessa, ja jo muutaman vuoden päästä 4G on “se vanhentunut ja hitaampi verkko”. 5G on tulevaisuutta. Uuden puhelimen on syytä olla valmis teknisiin harppauksiin. Kuka haluaa ostaa käsiin hetkessä vanhentuvan laitteen?

5G-verkon kantama on tällä hetkellä sen suurin ongelma. Siihen ei silti kannata tuudittautua, sillä tilanne kehittyy ja paranee kuukaudesta toiseen. 5G:n tavoitteena on sadan prosentin kattavuus, mikä tarkoittaa asutuskeskusten ohella myös kesämökkejä sekä muita yhteyksien kannalta haasteellisempia paikkoja.

Teinkö virheen ostaessani 4G-puhelimen?

Jos olet juuri hankkinut ilman 5G-tukea olevan puhelimen, mieleen saattaa juolahtaa ensikatumus. Tähän ei kuitenkaan ole syytä, vaikka olisit ostanut juuri uuden 1 000 euron 4G-älypuhelimen. Nykyinen verkko (ja jopa 3G-verkko) tulevat toimimaan vielä vuosien ajan. 5G-liittymät tulevat myös aluksi olemaan melko hintavia suurimmalle osalle kuluttajista. Tällä hetkellä liittymä on tarjolla jo koko operaattorikolmikolla: Elisalla, Telialla ja DNA:lla. Liittymien hinnat vaihtelevat nopeudesta riippuen noin 30–50 euron välillä.

Suuresta hehkutuksesta huolimatta uuden verkkoteknologian yleistyminen kestänee muutaman vuoden. Siirtymä tulee tapahtumaan 4G-teknologian tavoin vähitellen, sillä koko nykyinen verkkotekniikka täytyy päivittää tai uusia kokonaan. Lisäksi kaikkien kotitalouksien ja yritysten täytyy hankkia 5G:tä tukevat päätelaitteet ja uusia käytännössä koko verkkoteknologiansa.

Kuten menneet vuodet ovat osoittaneet, 4G-verkot riittävät nykykäytössä erittäin hyvin. Käytitpä puhelintasi YouTuben katsomiseen, syksyisen juoksulenkkisi seurantaan tai musiikin kuunteluun, 4G riittää suurimmalle osalle erittäin hyvin.

Lopulta todellinen päätös pohjautuukin omiin tarpeisiisi. Ennen kaikkea 5G-tuki tarjoaa merkittävän lisäarvon ja -turvan tulevaisuuteen. Vaikka 5G:n todelliset mullistukset nähdään vasta vuosien päästä, sen mahdollisuudet ovat jo nurkan takana.