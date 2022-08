iPhone 14 Pro -mallien ultralaajakulmaan odotetaan merkittävää parannusta

Taannoiset huhut iPhone 14 Pro -mallista ovat kohdistuneet pitkälti uutukaisen pääkameraan, mutta tuoreimpien vuotojen perusteella myös ultralaajakulmaan tehtäisiin merkittävä parannus.

Pääkameran kerrotaan nousevan nykyisestä 12 megapikselistä 48 megapikseliin, minkä lisäksi analyytikko Ming-Chi Kuon (opens in new tab) mukaan iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin ultralaajakulmassa käytettäisiin isompia 1,4 µm pikseleitä, uutisoi Apple Insider (opens in new tab). Nykyisessä vastaava luku on 1,0 µm pikseliä.

Uudessa kamerassa olisi siten noin 40 % isommat pikselit, joiden avulla sen hämäräkuvaus pitäisi olla parempi. Joten vaikka kameran megapikselit säilyisivät samana, ero nykyiseen pitäisi silti olla huomattava.

Suosittelemme suhtautumaan tähän huhuun silti varauksella, vaikka olemme vain viikon päässä iPhone 14 -sarjan odotetusta julkistuksesta, 7. syyskuuta. Usein vuodot näin likellä tapahtumaa pitävät jo paikkaansa.

Telelinssi jämähtää menneeseen

Huhujen perusteella iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin kamerat näyttäisivät saavan merkittäviä parannuksia, kun sekä pääkamera että ultralaajakulma päivitettäisiin parempaan. Olemme kuulleet puhelinten saavan mahdollisesti myös 8K-videotallennuksen.

Telelinssin osalta ei ole kuulunut sen sijaan huhuja, joten siihen ei todennäköisesti saada isoja parannuksia. Odotammekin näkevämme saman 12 megapikselin kameran 3-kertaisella optisella tarkennuksella, mikä on eittämättä jo vanhentunut.

Apple uhkaakin jäädä telelinssin osalta jalkoihin, sillä Samsung Galaxy S22 Ultrassa – ja monissa muissa Samsungin puhelimissa – on nykyään jo 10-kertainen optinen tarkennus. Googlen Pixel 6 Prossa on vastaavasti nelinkertainen optinen tarkennus, ja vastaavia on nähty myös monissa muissa Android-puhelimissa.

Näillä näkymin Applen kiri nähdään vasta ensi vuonna, sillä iPhone 15:een huhuillaan saapuvan 5-kertainen tarkennus.