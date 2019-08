Huawein puhelinmyynnit kasvoivat Yhdysvaltain pakotteista huolimatta

Huawein tulos kasvoi lähes neljänneksellä vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla huolimatta Yhdysvaltain asettamista pakotteista, jotka uhkasivat yhtiön tele- ja älypuhelintoimintaa.

Kiinalaisyhtiö ilmoitti liikevaihdon kasvaneen 23 prosenttia 401,3 miljardiin yaniin, eli noin 52 miljardiin euroon. Edellisvuonna kasvua tapahtui 15 prosenttia.

Kasvua johtivat 5G-verkkolaitteistot, jotka auttoivat operaattoriliiketoiminnan H1:n myyntituotot 146,5 miljardiin yaniin, eli 19 miljardiin euroon. Huawei väittää, että yhtiöllä on yli 50 kaupallista 5G-sopimusta operaattoreiden kanssa ja että yhtiö on toimittanut yli 150 000 5G-tukiasemaa maailmalle.

Huawein liikevaihto

Älypuhelinten toimitukset kasvoivat 24 prosenttia 118 miljoonaan, kun kuluttajaliiketoiminnan H1-myyntituotot ylsivät 29 miljardiin euroon.

Tulos on hyvä ottaen huomioon yhtiön kohtaamat ongelmat Yhdysvaltain kanssa. Huawei on suljettu pois Yhdysvaltain laite- ja teleoperaattoreiden markkinoilta muutamaksi vuodeksi, ja aiemmin tänä vuonna yhtiö käytännössä laitettiin mustalle listalle Washingtonissa kansallisturvallisuuteen vedoten.

Huawei on toistuvasti kieltänyt tehneensä väärin, ja hallituksen puheenjohtaja Liang Hua myönsi haasteista huolimatta yhtiön pysyvän varmana tulevaisuutensa kasvun suhteen.

"Liikevaihtomme kasvoi nopeasti toukokuuhun asti", Liang sanoo. "Kun otamme huomioon vahvan perustan, jonka olemme luoneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla, niin tulemme näkemään kasvua edelleen siitä huolimatta, että meidät on lisätty Yhdysvaltojen asettamalle vientikieltolistalle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meillä olisi haasteita näkyvissä. Meillä on, ja se saattaa vaikuttaa kasvumme nopeuteen lyhyellä aikavälillä."

"Mutta me pysymme kurssissa. Olemme täysin luottavaisia sen suhteen, mitä tulevaisuus pitää sisällään, ja jatkamme investointeja suunnitellusti", Liang jatkaa. "Olen vakuuttunut, että Huawei siirtyy uuteen kasvuvaiheeseen, kun pahin tästä on takana."

Vientikiellon myötä Huawein saatavuus komponentteihin rajoittui, minkä seurauksena yhtiön tulevat uudet puhelimet eivät saisi enää päivityksiä Android-käyttöjärjestelmään tai pääsisi käyttämään Googlen suosittuja sovelluksia. Nykyisiin jo myynnissä oleviin puhelimiin päätös ei vaikuta.

Vaikka Huawei on kehittämässä omaa käyttöjärjestelmää sekä omia komponentteja (he tekevät jo omia Kirin-suorittimia), tärkeiden sovellusten, kuten Google Mapsin ja Google Play Storen, toimimattomuus on merkittävä haittapuoli länsimarkkinoilla. Modeemien ja vastaavien komponenttien tuotanto on puolestaan kallis ja pitkä urakka.

Yhdysvaltain hallitus on ilmoittanut tekevänsä liennytyksiä kieltoon ja on antanut joillekin yhtiöille erityislupia jatkaa toimintaa Huawein kanssa, kunhan niistä ei kohdistu turvallisuusriskiä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitkä laitekategoriat koetaan turvallisiksi, minkä lisäksi kannattaa huomioida, että alkuperäinen päätös on edelleen voimassa ja se voidaan ottaa jälleen käyttöön, jos keskustelut Yhdysvaltain ja Kiinan välillä hyytyvät.