Huawein älykellojen ekosysteemi avautuu – sovellusvalikoimalle merkittävä harppaus

Huawein älykellot ovat Watch GT 2 Pron johdolla tarjonneet runsaasti erilaisia ominaisuuksia treenaamiseen sekä terveystietojen seurantaan, mutta niiden sovellustuen puuttuminen on rajoittanut suosiota. Murheenkryyninä on aiemmin ollut kolmannen osapuolen sovellusten täysi puuttuminen suljetun ekosysteemin vuoksi.

Tilanteeseen on kuitenkin tullut muutos. Huawei on vahvistanut, että sen älykellojen sovellustuen piiriin lisätään myös sellaiset applikaatiot, jotka eivät ole Huawein itse luomia. Ainoa vaatimus on sovelluksen saaminen Huawein AppGallery-latauspaikalta.

Muutos tarkoittaa valtavaa harppausta älykellojen ominaisuuksiin. Vaikka AppGallery on vielä selvällä takamatkalla esimerkiksi App Storeen verrattuna, on luvassa yhtä kaikki merkittävä määrä erilaisia sovelluksia treenaamiseen, musiikin suoratoistoon, karttoihin tai jopa pelaamiseen.

Yksi tarjolla, lisää luvassa

Huawein älykellojen ensimmäinen kolmannen osapuolen kehittämä sovellus on Fitify, joka on jo ladattavissa. Kyseessä on treenisovellus, joka on kerännyt aiemmin Googlen Play Kauppa -latauspaikalla yli viisi miljoonaa latausta. Sen avulla käyttäjä voi seurata ja analysoida urheilusuorituksiaan entistä tarkemmin.

Vaikka ensimmäinen ulkoinen sovellus onkin jo ladattavissa, valikoiman laajentuminen ottaa oman aikansa. Kehittäjien täytyy nimittäin kääntää sovelluksensa alustalle sopivaksi. On kuitenkin mahdollista, että kilpajuoksu ensimmäisten sovellusten joukkoon saa kehittäjät priorisoimaan sovelluskäännöksen tekemisensä kärkipäähän.

Panostus sovellusten monipuolisuuteen on luonnollista, sillä älykellojen markkinat ovat selvässä nousussa. Apple Watch -käyttäjien määrän uutisoitiin vastikään lisääntyneen vuoden 2020 aikana peräti 30 miljoonalla käyttäjällä.

Se, paljonko Huawein älykelloille lopulta saapuu kolmannen osapuolen kehittämiä sovelluksia, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa mahdollisuus on omiaan nostamaan Huawein puettavan elektroniikan tuotteita parhaiden älykellojemme listalle.