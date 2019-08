Huawei Mate X:n huhutaan saavan merkittävä kamera- ja komponenttipäivitys ennen julkaisuaan

Huawein taitettavan Mate X:n julkaisua on lykätty jo moneen kertaan sen jälkeen, kun yhtiö esitteli laitetta alun perin medialle heinäkuussa. Tällä hetkellä todennäköisin arvio julkaisupäivästä asettuukin marraskuulle.

Puhelimen julkaisun venyessä myös sen komponentit alkavat hiljalleen tuntua vanhanaikaisilta uutuusmalleihin nähden. Neowinin mukaan Huawei on kuitenkin ottanut asian huomioon, sillä tekniikkamedian toimittaja oli huomannut puhelinta kokeillessaan, ettei se ollut enää aivan sama laite kuin helmikuussa 2019 paljastettu malli. Nykyversio oli nimittäin saanut uusia komponenttipäivityksiä, jotka nostavat sen samalle tasolle muiden vuoden 2019 huippumallien kanssa.

Suurin muutos oltiin tehty Mate X:n kameraan, sillä aiemmin Mate 20:n tekniikkaa käyttänyt kameramoduuli oli vaihdettu P30:n moduuliin.

Kamerapäivitys tarkoittaisi siis, että pääkennossa olisi nyt 40 megapikseliä. Myös 8 megapikselin telefotolinssi olisi aiempaa suurempi ja siinä olisi pienempi aukkokoko. 16 megapikselin laajakulmakenno pysyisi samana kuin aiemminkin. Pääkenno käyttäisi edelleen RYYB-värimallia (Red, Yellow, Yellow, Blue) yleisen RGB:n (Red, Green, Blue) sijaan, joten sen pitäisi kyetä vangitsemaan parempia hämäräkuvia.

Näimme jo heinäkuussa kuvan Mate X:n testilaitteesta, jonka perusteella Huawei näytti todellakin tekevän muutoksia puhelimen kameramoduuliin. Kyseisessä puhelimessa oli kuitenkin enemmän linssejä kuin "uudessa" Mate X:ssä, joten Huawei saattaa hyvinkin harkita myös P30 Pron kameran asentamista puhelimeen.

Huawei Mate X:n kerrotaan myös saaneen uusi Kirin 990 -järjestelmäpiiri. Mate 30 -sarjaan odotettavaa suoritinta ei olla itse asiassa edes julkaistu vielä, joten emme osaa toistaiseksi sanoa mitään sen suorituskyvystä.

On kuitenkin selvää, että Mate X on selvästi modernimpi laite, jos Huawei päättää asentaa siihen uuden piirisarjansa. Se olisi ehdottomasti myös suotavaa, sillä laitteesta on tulossa markkinoiden kalleimpia.

Huawei lanseeraa uuden Mate 30 -sarjan todennäköisesti lokakuussa, joten valmistajan olisi loogista päivittää myös Mate X:n komponentit uuden sukupolven tasolle.