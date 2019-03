Halo: The Master Chief Collection saapuu PC:lle

Aiemmat huhut osoittautuivat todeksi. Microsoft on tosiaan tuomassa Halo: The Master Chief Collectionin PC:lle, jolle se julkaistaan yhtiön omassa kauppapaikassa sekä Steamissa.

Virallinen uutinen saatiin Xbox Wiren kautta, ja samassa yhteydessä paljastettiin myös Halo: Reachin liittyvän kokoelmiin.

PC gamers! Halo: The Master Chief Collection is coming soon to PC and will deliver a true “first class” gaming experience. Read more about this exciting news here on Xbox Wire. https://t.co/v73GNiYdOdMarch 12, 2019