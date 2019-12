Googlen katunäkymät ylittivät hulppean rajapyykin

Vuonna 2007 lanseerattu Googlen Street View -projekti on jatkanut edistymistään. Vaikka maailma ei ole vielä valmis, on tekijätiimi saavuttanut melkoisen rajapyykin. Tuore tieto kertoo kulkuväylämateriaalia olevan peräti 10 miljoonan mailin eli noin 16 miljoonan kilometrin verran.

Materiaalin laajuudesta kertoo se, että mikäli kuvatut tiet laittaisi yhteen putkeen, pääsisi sillä maapallon ympäri yli 400 kertaa, kertoi Google CNET-sivustolle.

Kuten näkymiä etsineet ovat huomanneetkin, kuvatut reitit eivät ole ainoastaan teitä. Mukana on myös kävelypolkuja sekä sisätiloja. Kuvat uusitaan kaiken lisäksi muutaman vuoden välein.

"Kuvat ovat kaiken tekemisemme ydin", kertoi Googlen karttasovelluksista vastaava Ethan Russell.

"Meille kuvat ovat koko kartaston perusta."

Samalla Google paljasti satelliittikuvien kattavan peräti 98 prosenttia Maan asutetuista alueista.

Sama suunta

Vaikka joidenkin mielestä Googlen tietomäärä on jo nykyisin turhankin suuri, on projekti helpottanut ihmisten suunnistamista melkoisesti. Viimeisimpiä merkittäviä edistysaskelia on lisätyn todellisuuden tuki, joka helpottaa erityisesti jalankulkijoiden reittivalintojen pähkäilyä.

Myös Apple haikailee samaan suuntaan. Yhtiöjätillä on oma Look Around -sovellus, joka saapui käyttöön yhdessä iOS 13 -käyttöjärjestelmän kanssa. Palvelu on kuitenkin toistaiseksi käytössä vain Yhdysvalloissa, joten suomalaisia lisäys ei ainakaan vielä pahemmin lämmitä.