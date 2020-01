Firefoxin älykäs suodatin estää aikuisviihdesivustoja päätymästä suosikkeihisi

Firefoxissa on oma suodatin aikuisviihteelle, jonka on tarkoituksena varmistaa, etteivät yritysten mainokset päädy epäsuotuisten sivujen yhteyteen. Sen toisena hyötynä on kuitenkin samalla käyttäjien pelastaminen noloilta tilanteilta.

Kun avaat selaimessa uuden välilehden, Firefox avaa automaattisesti näkymän, johon on koottu suosikkisivustosi. Selain ei kuitenkaan näytä sivulla aivan mitä tahansa, sillä TechDowsin kertoman mukaan Firefox tarkistaa ensin, ettei verkkosivun osoite täsmää minkään aikuisille suunnatun sivuston kanssa. Se osaa siis käytännössä suodattaa epäsuotuisat sisällöt pois aloitussivultasi.

Kyseessä ei ole oikeastaan mikään uusi ominaisuus, sillä se on ollut olemassa jo vuodesta 2014 asti. Se tuli käyttäjien tietoisuuteen kuitenkin vasta äskettäin, kun tarkkasilmäinen Reddit-käyttäjä huomasi asian.

Vältä nolot tilanteet

Selaimeen sisäänrakennettu suodatin auttaa toki käyttäjiään välttämään kiusallisia tilanteita, mutta tärkein käyttötarkoitus liittyy mainostamiseen. Toiminnon pääideana on varmistaa, että maksetut mainossisällöt päätyvät oikeanlaisten sivustojen yhteyteen.

"Kaupalliset kumppanit eivät halua, että heidän sisältönsä yhdistyy negatiivisesti aikuisviihteeseen", kehittäjä Kevin Ghim kertoi yhtiön virallisessa virheraportissa.

"Ehdotettujen sivujen kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei mikään maksettu sisältö tulisi päätyä samaan selainnäkymään. Esimerkiksi MGM ei haluaisi James Bond -elokuvajulkaisun näkyvän samalla sivulla PirateBay-linkin kanssa."

Jos haluat kuitenkin jostain syystä ottaa kyseisen suodattimen pois päältä, voit tehdä sen kirjoittamalla selaimen osoitekenttään about:config, etsimällä kohdan browser.newtabpage.activity-stream.filterAdult ja tuplaklikkaamalla sitä. Kun kohtaa tuplaklikkaa, se vaihtuu arvojen true (päällä) ja false (pois päältä) välillä.