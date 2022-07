Facebook-tilillä voi pian olla useita profiileja

Facebook antaa rajoitetulle määrälle käyttäjiä jopa viisi eri profiilia osana uutta testiä. Testin tarkoituksena on saada ihmisiä palaamaan takaisin Facebookin pariin. Asiasta uutisoi ensimmäiseksi Bloomberg (opens in new tab).

Testi on vain tiettyjen käyttäjien saatavilla muutamassa valitussa maassa, mukaan lukien Yhdysvallat. Yhden profiilin tulee toimia tilin ytimenä, johon on liitetty käyttäjän oikea nimi. Neljän lisäprofiilin ei tarvitse käyttää henkilön oikeaa nimeä, vaan niillä voi olla oma yksilöllinen käyttäjätunnus. Lisäksi niillä kaikilla on oma uutissyöte. Profiilien katsotaan eroavan tavallisesta tilistä, sillä useita tilejä ei edelleenkään sallita Facebookissa.

Otimme yhteyttä Metaan saadaksemme lisää tietoa. Tiedottaja vastasi viestiimme ja kertoi testistä yksityiskohtaisesti. He sanoivat, että se ”auttaa ihmisiä räätälöimään kokemuksiaan kiinnostuksen kohteiden ja suhteiden perusteella”.

Ominaisuuden taustalla on halu tarjota mahdollisuus luoda erilaisia profiileja eri tarkoituksiin. Voit perustaa profiilin esimerkiksi työhön, perheeseen, peliyhteisöön, harrastusryhmään tai loman suunnitteluun. Näillä eri profiileilla Meta toivoo myös helpottavansa tilien sotkua.

Tiedottaja kertoi yksityiskohtaisesti tilin turvallisuudesta ja yhteisön säännöistä. Jos rikot käyttöehtoja yhdessä profiilissa, se vaikuttaa muihin. Esimerkiksi jos esiintyy jonain muuna henkilönä, tämä voi johtaa kyseisen profiilin poistamiseen tai koko tilin estoon. Facebookissa on käytössä Counting Strikes -järjestelmä (opens in new tab), jonka avulla voidaan arvioida profiilien sulkemista. Käyttäjänimien on noudatettava yhteisön standardeja, eikä niissä saa olla numeroita tai erikoismerkkejä.

Tämän ominaisuuden saatavuus ei ole vielä tiedossa. Meta ”saattaa ottaa tämän ominaisuuden käyttöön laajemmin tulevaisuudessa”. Pyysimme myös tiedottajalta täydellisen luettelon maista, joissa useaa profiilia testataan. Tätä yhtiö ei kuitenkaan halunnut tai voinut kertoa.

Taantunut käyttäjäkanta

Facebookin suosio on laskenut useiden virheiden takia. Itse asiassa alusta ilmoitti käyttäjien vähenemisestä jo helmikuussa, kun Facebook näki ensimmäisen päivittäisten käyttäjiensä laskun. Se laski 1,93 miljardista käyttäjästä 1,929 miljardiin päivittäiseen käyttäjään. Vaikka pudotus saattaa tuntua naurettavan vähäiseltä, kyse on kuitenkin miljoonasta ihmisestä. On myös tärkeää ottaa huomioon, että Facebook ei ole erityisen suosittu teini-ikäisten keskuudessa. Nuoremmat käyttäjät näyttävät pitävän Snapchatia ja TikTokia parempana palveluna.

Lisäksi Facebookin lukuista tietovuodot ovat saastuttaneet yrityksen mainetta. Alusta on yrittänyt parantaa käyttäjien turvallisuutta Facebook Protectilla ja 2-Factor Authenticationilla. Tällaisilla muutoksilla ei ole kuitenkaan väliä, kun Metan kaltainen teknologiajätti antaa tietämättään arkaluonteisia käyttäjätietoja hakkereille.

Facebook tarvitsee kaiken mahdollisen avun käyttäjien luottamuksen palauttamisessa. On mielenkiintoista nähdä, riittääkö useiden tilien ominaisuus tuomaan ihmiset takaisin.

Kirjoittaja: Noora Muittari