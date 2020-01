Applella on ollut historiansa onnistuneimmat CES-messut, vaikka valmistaja ei edes osallistu tapahtumaan

Jos pitäisi nimetä nimekkäin peluri, joka loistaa poissaolollaan Las Vegasissa järjestettävässä CES-tekniikkatapahtumassa, kohdistuisi valinta luonnollisesti Appleen.

Yhtiö ei tunnetusti mainosta juurikaan suurikokoisilla ulkomainoksilla tai osallistu alansa tapahtumiin, vaan panostaa omiin näyttäviin julkistustilaisuuksiinsa. Strategisen valinnan voi tulkita toisaalta keinoksi saada täysi huomio omille julkaisuilleen – tai kyynisesti ajateltuna kilpailijoidensa väheksymisenä.

CES 2019 on ollut kuitenkin poikkeus myös Applelle. Valmistaja ei tietystikään ole varsinaisesti paikalla tilaisuudessa, mutta se on ollut silti kaikkien huulilla fiksujen yhteistyösopimustensa kautta.

Olet sitten hankkimassa Sonyn, LG:n, Samsungin tai Vizion televisiota, laitteesi on todennäköisesti jatkossa yhteensopiva Applen uuden AirPlay 2 -standardin kanssa. Tarkoituksena on mahdollistaa sisällön helppo striimaaminen puhelimelta televisiosi ruudulle.

Samsungin tapauksessa valmistaja lisää jopa erillisen iTunes-sovelluksen omaan televisiokäyttöliittymäänsä. Pystyt siis nauttimaan iTunesin valikoimasta jopa ilman Applen laitteita.

Tämä on harvinainen peliliike Applelta, joka on tunnettu omasta aidatusta ekosysteemistään. Aiemmin jouduit ostamaan käytännössä kaikki Applen tuotteet hyötyäksesi täysin valmistajan tuotteista.

Apple on yrittänyt laajempaa lähestymistapaa lähinnä Apple TV:n suhteen, mutta se ei ole kerännyt kovinkaan kummoista suosiota. Käyttäjät eivät ole myöskään juuri löytäneet Apple TV:n kautta ostettavia sisältöjä.

Asiaan on kuitenkin tulossa muutos, sillä yllä mainittuihin televisioihin integroitu AirPlay 2 toimii suoraan Applen oman älykkääseen asukkaaseen asumiseen tehdyn HomeKit-järjestelmän kanssa.

Troijan hevonen

Apple on ujuttautumassa lukuisiin uusiin televisioihin ja haastamassa siten kilpailijoitaan sekä sisällöillään että älykkään asumisen ratkaisuissa. Mikä parasta, käyttäjän ei tarvitse edes astella Apple Storeen saadakseen esimakua Applen mainiosta käyttökokemuksesta.

Valinta edustaa strategian muutosta. Vaikka iPhonejen tuotot ovat edelleenkin vakuuttavia, markkinoilla on nähtävissä merkkejä yhtiön älypuhelinkuplan puhkeamisesta tai ainakin kiinnostuksen vähentymisestä. Esimerkiksi kiinalaisvalmistaja Huawei on jo nyt syönyt merkittävän osan Applen markkinoista.

Digitaalisten sisältöjen puolella liiketoiminta kukoistaa sen sijaan paremmin kuin koskaan. On kyse sitten App Storen ostoista, Apple Musicista tai elokuvien digitaalisesta vuokraamisesta, Apple haluaa hyötyä jatkuvasti kasvavista digimarkkinoista.

Yhtiö on myös kehittämässä omaa striimauspalveluaan, joka pyrkii kilpailemaan Netflixin, Amazon Primen ja HBO:n kaltaisten suosittujen toimijoiden kanssa. Apple on palvelun suhteen niin tosissaan, että investoi yli miljardi euroa sisältöjen tuotantoon.

AirPlay 2:n integroiminen suosituimpien televisiovalmistajien malleihin hivuttaa samalla monet potentiaaliset asiakkaat lähemmäs Applen palveluita. Kaiken lisäksi Applen ei tarvitse välttämättä edes ylläpitää omaa osastoaan jollekin televisioon liittyvälle fyysiselle laitteistolle, vaan se voi keskittyä puhtaasti ohjelmistoon.

Disney julkaisee oman striimauspalvelunsa lähikuukausien aikana, joten Applen on tärkeä saada jalkansa oven rakoon ennen kuin markkinasta tulee vieläkin kilpaillumpi.

HomeKit on puolestaan jäämässä selvästi jälkeen Google Assistantista ja Amazon Alexasta. Suomalaiskäyttäjien puolesta etuna on kuitenkin se, että Siri on edelleenkin ainoa suomea ymmärtävä ääniassistentti. Google Assistant lanseerattiin tosin viime vuonna ruotsiksi, joten toivomme sen ymmärtävän pian myös suomea.

Applen HomePod on kyllä osoittanut olevansa erinomainen hi-fi-tuote, muttei yhtä älykäs kodin keskus kuin kilpailijansa.

Vaikka Apple panostaakin varmasti ääniassistenttinsa ja älykaiuttimensa kehitykseen, aiemmin mainittu TV-integraatio on tärkeä apuri valmistajan sisältökaupan ja älykkään asumisen ratkaisujen kannalta.

CES kaipaa edelleenkin Applea, sillä se on eittämättä suurin puuttuva palanen tapahtuman tarjonnasta. Valmistaja on kuitenkin tänä vuonna onnistunut tempussa, joista tapahtuman tuhannet osallistujat voivat vain haaveilla: saamaan tuottavat palvelunsa asiakkaiden koteihin juuri niin vaivattomalla ja kustannustehokkaalla tavalla kuin vain mahdollista.