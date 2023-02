Apple Watchin sisäänrakennetun verensokerimittarin kehitys ottanut askeleita eteenpäin

Applen vuosia kehittämä verensokerin mittaus on ottanut askeleita eteenpäin. Tietojen mukaan ominaisuuden saapuminen Apple Watchiin on silti vielä vuosien päässä.

Bloomberg (Avaa uuteen ikkunaan) väittää Applen ylittäneen "merkittävän rajapyykin" teknologian kehittämisessä. Ominaisuus on väitetysti kehitysvaiheen soveltuvuusselvityksessä, jossa sen toimivuus on todettu, mutta ahtaaminen pieneen tilaan vaatii vielä runsaasti työtä.

Ainakin paperilla verensokerimittari voi olla hengenpelastaja diabeetikoille, joiden on seurattava veren sokeripitoisuutta.

Applen uusi teknologia on huhujen mukaan nimetty "E5"-projektiksi. Se pohjautuu ihon läpäisevään valoon, joka määrittää glukoositason.

Apple Watch Series 6 ja 7 (yllä) mahdollistavat veren happisaturaation mittaamisen. (Image credit: Apple)

Vaikka teknologia itsessään on lupaavaa, on matka sen myyntikelpoisuuteen pitkä. Bloombergin mukaan kehitys jatkuu vielä "vuosien ajan", vaikka sitä on työstetty jo nyt 12 vuoden ajan. Tällä hetkellä työkalu on saatavissa iPhonen kokoiseen laitteeseen, joten älykelloon mahtuminen ei ole vielä kovinkaan lähellä.

Kehitystaipaleen edistyminen valaa uskoa tekniikan saapumiseen, mutta varmaa se ei vielä ole. Esimerkiksi Google työsti yhdessä Novartisin kanssa glukoosiarvoja mittaavia piilolinssejä vielä vuonna 2014, mutta projekti peruutettiin (Avaa uuteen ikkunaan) mittaustulosten epätarkkuuden vuoksi.

Ei lähivuosien ominaisuus

(Image credit: Apple)

Apple on keskittynyt viimeisten vuosien aikana älykellojensa terveysominaisuuksien kehittämiseen. Apple Watch 4 toi EKG-mittauksen, kun taas Apple Watch 6 esitteli veren happisaturaatiomittauksen.

Vaikka ominaisuudet ovat hyödyllisiä, niistä ei ole korvaamaan varta vasten lääketieteen tarkoitukseen tarkoitettuja laitteita. Sama pätenee verensokerimittariin kunhan se saadaan mukaan.

Älykellojen ominaisuudet antavat pääasiassa osviittaa arvoista. Niiden pohjalta ei ole syytä tehdä merkittäviä johtopäätöksiä omasta terveydestä, mutta heilahtelut tai poikkeavat lukemat voivat antaa aiheellisen syyn käydä lääkärissä.

Kaikesta huolimatta suhtaudumme uusimpaan tietoon positiivisesti. Älykellot ovat viimeisten vuosien aikana tarjonneet hyvin vähän täysin uusia työkaluja, sillä tällä saralla vain Huawei Watch D on selvästi poikkeava malli. Verensokerin mittaus voi hyvinkin olla seuraava suuri juttu älykelloissa.