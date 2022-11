Arvostelussa Huawei Watch D

Huawei Watch D -älykellon verenpainemittaus on todellakin ihmeellinen, sillä mittaus tehdään kellon rannekkeen sisään piilotettujen puhallettavien pussien (mansetti) avulla. Kello suoriutuu ihailtavan laadukkaasti myös muilla osa-alueilla, siinä on loistava akunkesto, kelvolliset älyominaisuudet sekä hyvä kuntoilu- ja unenseuranta. Huawei Terveys -tukisovellus on intuitiivinen ja helppokäyttöinen. Ainoaksi ongelmaksi jää selkeän kohdeyleisön puuttuminen. Kello ei nimittäin ole tarpeeksi kaunis ollakseen tyylikäs arkikello mutta ei myöskään tarpeeksi kattava haastamaan parhaimmat terveyskellot.

Huawei Watch D:n tärkein myyntivaltti on sen verenpainemittaus. Älykello ei käytä pelkkää laseranturiin perustuvaa arviota, vaan kellon rannekkeen sisällä on todellinen verenpainemansetti.

Fyysinen laitteisto anturien sijasta on siisti ominaisuus. Sen myötä kelloa esittelee hieman lapsenomaisella innokkuudella tutuille sekä lähipiirille. Vastaavanlaista riemua näkee harvoin edes tekniikkaa pursuavilla nykymarkkinoilla.

Kelloon voi asettaa ajastettuja muistutuksia osana verenpaineen hallintaohjelmaa. Sen avulla voi varmistaa verenpainemittauksen säännöllisyyden. Watch D rekisteröi, onko verenpaineesi koholla tai alhainen, minkä lisäksi laite varoittaa hälyttävistä poikkeamista.

Huawein älykellolla ei ole lääketieteellistä sertifikaattia eikä se tee diagnooseja. Valmistajan tiedottaja selventää, että kellon antama hälytys on vahva suositus lääkärin puheille menemiseen, mutta sitä ei pidä ottaa sellaisenaan lääketieteellisenä lausumana. Tämä ei ole yllättävää, sillä esimerkiksi Fitbit ja Apple korostavat samaa virallista kantaansa EKG-seurantojensa yhteydessä.

Huawei Watch D:ssä on kuitenkin muutakin kuin verenpainemansetti. Konepellin alla on vankka urheilukello, jonka monia vahvuuksia on helppo suositella. Malli on älykellona suhteellisen monipuolinen, Huawei Terveys -sovellus vakuuttaa kattavuudellaan ja laitteessa on paljon erinomaisia toimintoja.

Watch D on monin tavoin laadukas kello, mutta siinä ei ole aivan yhtä paljon ominaisuuksia kuin parhaissa Garmin- tai Apple Watch -malleissa. Lisäksi sen kohdeyleisö jää aavistuksen epäselväksi, sillä ominaisuuslista ei yllä samalle lähtöviivalle vastaavan hintaluokan urheilukellojen kanssa. Lisäksi on todettava, että laatikkomainen muotoilu ei hivele alkuunkaan kaikkien silmiä.

Kello on nykymarkkinoilla poikkeuksellisen paksu ja järkälemäinen. (Image credit: Matt Evans)

Huawei Watch D - Hinta ja saatavuus

Huawei Watch D on saatavilla 449,00 euron hinnalla Suomessa. Se on hyvä kello, mutta hintalappu asettaa sen kilpailuasemaan parhaiden Apple Watch -kellojen sekä Garminin keskitason kellojen kanssa.

Huawei Watch D - Muotoilu

Ruma ja laatikkomainen

Tuntuu laadukkaalta

Näyttö ja käyttöliittymä ovat mahtavia

Sanotaan se heti: Huawei Watch D on ruma. Sen iso sekä laatikkomainen muotoilu erottuu ranteesta ikävästi ja muistuttaa laskinkelloa. 13,6 mm paksuus ei tunnu paljolta, mutta käytännössä tämä mitta on kellon ohuimmasta kohdasta, ei paksuimmasta. Tätä kelloa ei käytetä muodin vuoksi. Mikäli silikoniranneke on yhtään löysällä, kello heiluu kokonsa vuoksi ranteessa ikävästi juoksun aikana.

Watch D ei koostaan huolimatta ole liian painava, sillä se painaa vain 41 grammaa. Kotelo on mustaa alumiinia ja grafiittia, joten kello tuntuu ja näyttää ensiluokkaiselta suunnitteluratkaisuista huolimatta. Verenpainekuplat sisältävä musta nauha on paksu, mutta se istuu mukavasti ranteisiin.

Watch D on suunniteltu käyttöön eikä näyttöön. Kaksipainikkeinen muotoilu on mukavan yksinkertainen, minkä lisäksi kosketeltavia painikkeita on paljon helpompi käyttää harjoitusten aikana kuin kosketusnäyttöä.

1,64 tuuman AMOLED-värinäyttö on loistava, iso ja kirkas. Se on helppo nähdä niin valoisassa kuin pimeässä ympäristössä. Sekä kumppanisovellus Huawei Terveys että kellon käyttöliittymä ovat helppokäyttöisiä, vaikka kello liittää ”harjoitustauko”-toiminnon kosketusnäyttöön Koti- ja Terveys-painikkeiden sijaan.

Leveässä silikonihihnan sisäpuoli on kangasta, joka sisältää verenpainetekniikassa käytettävät kuplat. Kaksikerroksisuus tarkoittaa toisinaan hikisillä juoksuilla sitä, että kangas pääsee liukumaan hihnan ollessa liian löysä. Liian tiukka hihna taas kutisee.

Etenkin pienikätiset voivat kokea muotoilun jopa turhan suureksi. (Image credit: Matt Evans)

Arvosana muotoilusta: 3,5/5

Huawei Watch D - Ominaisuudet

Hyvät terveysseurantaominaisuudet

Yli 70 harjoittelutilaa

Tähän hintaan odottaisi enemmän

Huawei Watch D on ominaisuuksiltaan hyvä mutta ei ilmiömäinen. Terveys-sovellus tarjoaa kattavat erittelyt uniseurannasta, askelmäärästä sekä verenpaine- ja syketiedoista. Se järjestää tiedot historiallisiksi kaavioiksi, jonka ansiosta trendit on helppo havaita. Kello on hyvä antamaan tietoihisi perustuvia käytännön neuvoja, vaikka osa niistä olisikin hieman tylsiä.

Kevyen unen pisteeni olivat hieman korkealla, joten Huawei Health ehdotti kofeiinin vähentämistä puolenpäivän jälkeen, säännöllisempää liikuntaa ja sopivien vuodevaatteiden valitsemista. Mikään näistä neuvoista ei tunnu olevan erityisen räätälöity tarpeisiini, sillä olen lukenut samat suositukset sadoista blogikirjoituksista.

Harjoitussuositukset olivat parempia varsinkin juoksussa. Huawei Terveys voi ottaa tietosi Watch D:stä ja tarjota yksityiskohtaisia harjoitussuunnitelmia sekä suositeltuja harjoituksia mille tahansa etäisyydelle viidestä kilometristä kokonaiseen maratoniin.

Uniseuranta käy läpi yön vaiheet kattavasti ja tarkasti. (Image credit: Matt Evans)

Watch D:ssä on yli 70 harjoitusprofiilia, joiden joukossa on perinteisten lajien ohella sisä- ja avovesiuinti. Kello on IP68-luokiteltuna suojattu pölyltä ja vedeltä, joten se on turvallista ottaa mukaan vesiurheiluun.

Kello sisältää EKG-seurannan, ihon lämpötilamittauksen sekä stressi- ja happisaturaatiomittauksen. Lisäksi mukana on Huawein oma TruSeen 5.0 -sykemittaustekniikka. Kaikki nämä voidaan asettaa joko manuaalisesti tai ohjeistaa sovelluksen kautta keräämään tiedot automaattisesti tiettyinä vuorokaudenaikoina.

Watch D on hyvä aktiivisuuskello, joka tekee kaiken sen mitä olettaa sopii. Sen koko ja hintaluokka saavat kuitenkin toivomaan vielä enemmän. Mukana ei ole sisäistä tallennustilaa musiikille, joten treenin lomassa joutuu tyytymään pelkkään musiikkitoiston hallintaan. Niin ikään treenaajille keskeiset palautumis- ja energiamittaukset loistavat poissaolollaan.

Arvosana ominaisuuksista: 3/5

Huawei Watch D - Suorituskyky

Ihailtava verenpainetekniikka

Loistava akkukesto

Päivittäiset terveystarkastustoiminnot ovat hieman tunkeilevia

Verenpainetekniikka on hämmästyttävä. Huawei väittää, että Watch D:n ”virhemarginaali on ±3 mmHg, minkä mahdollistavat erittäin tarkka paineanturi, huolellinen paineenhallinta ja madallettu ilmanvastus”. Emme ole vielä vertailleet sitä lääketieteellisen verenpainemansetin kanssa, mutta verenpaineeni oli täsmälleen odotetulla alueella ja tiedot osoittautuivat yhdenmukaisiksi. Se sisältää jopa vierastilan, sillä Huawei arvelee, että innostunut käyttäjä kiinnittää kellon ystävien, perheen ja puolison ranteisiin esitelläkseen kellon ominaisuuksia.

Juoksujen GPS-seuranta osoittautui varsin tarkaksi. Otimme lenkille mukaan verrokkikelloksi Apple Watch Ultran, jonka mittaama keskivauhti erosi Huawein kellosta 0,3 km/h. Myös sykemittauksen tulos erosi hienoisesti, mutta tämä saattoi johtua siitä, että kellot olivat eri ranteissa. Molempien laitteiden sykemittauksen käyrä oli hyvin samansuuntainen. Luottaisin mielelläni Watch D:hen arkisina lenkki-iltoina, mutta kilpajuoksijat halunnevat ranteeseensa ehdan urheilukellon.

Akku on erinomainen ja Watch D kestää mainostetun seitsemän päivän ajan yli kevyellä GPS- ja harjoituskäytöllä. Koska en monesti halua pitää kelloa ranteessa nukkuessa, unenseuranta jäi välillä pois käytöstä. Kun laite pääsi kanssani petiin, se jakoi lepohetken tiedot kevyeen uneen, syvään uneen, REM-uneen sekä valveillaoloon. Aamulla katsotut lukemat täsmäsivät ainakin heräilyn ja levon keston osalta tositapahtumiin. Akkua unenseuranta ei kuluttanut juuri nimeksikään.

Päivittäinen terveystarkastus -toiminto kannustaa seuraamaan verenpainetta, elopainoa ja muita tietoja päivittäin. Se on hyödyllistä auttamaan kelloa hahmottamaan lähtötason käyttöönoton yhteydessä, mutta en pidä vaatimuksesta tarkistaa nämä asiat päivittäin. Monille ihmisille tällainen voi johtaa epäterveellisiin tapoihin. Olisin halunnut nähdä jotain Garminin aamuraportin kaltaista, joka on paljon hyödyllisempi. Aamuraportti on suunniteltu neuvomaan yksityiskohtaisesti suositellusta harjoittelusta sekä sään kaltaisista tiedoista.

Watch D tarjoaa käyttäjälleen todella kattavan yleiskatsauksen terveystilanteesta. Myös verenpainetekniikan soisi levittyvän muihin laitteisiin valinnaisten lisänauhojen muodossa (jotka myydään tietysti erikseen). Elämäntapakumppanina Watch D:n muotoilu ja korkea hinta kilpailijoihin verrattuna ovat selkeitä kompastuskiviä.

Arvosanan suorituskyvystä: 4/5

Kannattaako Huawei Watch D ostaa?

Osta, jos...

Haluat mitata verenpaineesi

Haluatko verenpainemansetin älykelloosi ja keinon seurata verenpainetta säännöllisin väliajoin? Jos vastaus on kyllä, tämä kello on pakkohankinta.

Olet aloittamassa urheilullisen elämän

Huawei Terveys -sovellus tarjoaa paljon dataa ja harjoitusohjelmia vasta-alkavalle urheilijalle. Samalla seuraat kaikkia terveytesi kannalta tärkeitä yksityiskohtia.

Älä osta, jos...

Olet jo erittäin hyvässä kunnossa

Jos sinun ei tarvitse mitata verenpainettasi säännöllisin väliajoin ja etsit kattavampaa urheilukelloa, suosittelemme tutustumaan Garminin, Polarin tai Corosin kelloihin.