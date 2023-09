Metroid Prime 4: kaikki mitä tiedämme odotetusta Switch-pelistä

Metroid Prime 4 on ikonisen Metroid-sarjan seuraava osa. Teos on vahvistettu jo hyvän aikaa sitten, mutta sittemmin kehitystyöstä ei ole hiiskuttu mitään lisätietoja. Myös julkaisupäivä on vielä hämärän peitossa.

Peli paljastettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2017. Tästä ei kuitenkaan saatu kerrottavaa lapsenlapsille, sillä Nintendo vahvisti tammikuussa 2019, että projekti on aloitettu kokonaan alusta Retro Studiosin kanssa. Kehitystaivalta voidaankin pitää melkoisen myrskyisenä.

Olemme taipuvaisia optimismiin, joten toivoimme pelin ilmestyvän vuoden 2023 aikana. Koska toistaiseksi julkaistut tiedot koskevat vain uutta konseptitaidetta, tämä vaikuttaa tässä kohtaa hyvin epätodennäköiseltä.

Vaikka tekijät ovat olleet pelin suhteen vaitonaisia, jatkamme tämän artikkelin aktiivista päivittämistä säännöllisin väliajoin. Mikäli korviimme kantautuu uusia yksityiskohtia Metroid Prime 4:stä, voit lukea ne aina täältä.

Mikä on Metroid Prime 4?

Mikä se on? Kokonaan uusi Metroid Prime -sarjan osa

Kokonaan uusi Metroid Prime -sarjan osa Mille alustalle se julkaistaan? Nintendo Switch

Nintendo Switch Milloin se julkaistaan? Ei tiedossa

Metroid Prime 4 - Julkaisupäivä ja alustat

(Image credit: Nintendo)

Metroid Prime 4 ei ole saanut vielä virallista julkaisupäivää. Tästä huolimatta tiedämme, että teos ilmestyy Nintendo Switch -konsoleille. Tämä tarkoittaa perusversion lisäksi malleja Nintendo Switch Lite sekä Nintendo Switch OLED.

Toukokuussa 2022 julkaistussa talouskatsauksessa mainittiin teoksen olevan yhä suunnitelmissa, mutta julkaisupäivän kohdalla mainittiin vain "TBA". Edes vuosilukua ei ole mainittu, joten odotus jatkunee vielä tovin.

Metroid Prime 4 - Trailerit

Nintendo julkaisi E3 2017 -tilaisuudessa lyhyen trailerin Metroid Prime 4 -pelistä. Toistaiseksi se on kuitenkin kaikki videosisältö, joka pelistä on ilmestynyt. Lisäksi sen sisältömäärä on hyvin rajallinen.

Vaikka virallista videomateriaalia ei ole sittemmin tullut, voi tietojensa ajantasaisuuden varmistaa Nintendon virallisen YouTube-kanavan seurannalla.

Metroid Prime 4 - Mitä haluamme nähdä?

(Image credit: Nintendo)

Tällä hetkellä tiedämme Metroid Prime 4:stä niin vähän, että tarinan tai mekaniikkojen osalta on mahdotonta tehdä johtopäätöksiä. Metroid Prime 3:n lopetus jätti paljon mahdollisuuksia, mutta samalla siitä ei ole yksittäistä suoraa linjaa eteenpäin. Periaatteessa Samusin loikka hyperavaruuteen voisi mahdollistaa uuden maailman tai galaksin. Alkuperäisen trilogian miljöössä ei todennäköisesti ole enää paljoa kerrottavaa.

Sarjan tuottaja Kenshuke Tanabe kertoi Eurogamerille vuonna 2015, että "Dark Samusin ja Phazonin tarina ovat ohi". Jos jatkoa on luvassa, keskittyvät ne Tanaben mukaan Prime-sarjan muihin elementteihin.

Jos voimme olla jostakin lähes varmoja, on se kuvakulma. Metroid Prime 4 on kaiken järjen mukaan samalla tavalla ensimmäisen persoonan toiminta-seikkailupeli kuin edeltäjänsäkin.

Sitä emme tiedä, minkälaisia pelimekaanisia uudistuksia Switchille hyppääminen mahdollistaa. Toisaalta edellisestä osasta on jo niin pitkä aika, että Metroid Prime 4 voi hyvinkin ottaa pesäeroa aiempiin tuomalla useita uutuusominaisuuksia mukanaan. Kun esimerkiksi Super Mario- ja The Legend of Zelda -sarjat ovat siirtyneet entistä avoimempiin maailmoihin, saattaisi tämä olla luonteva askel myös Metroidille.

Jos näin on, uskomme pelin hyödyntävän Switchin Joy-Con-ohjaimia esimerkiksi ampumiseen, tähtäämiseen sekä ympäristön skannaamiseen.

Metroid Prime 4 - Uutiset

(Image credit: Nintendo)

Uusia työpaikkailmoituksia

Retro Studios hakee näemmä lisää vahvistuksia riveihinsä Metroid Prime 4:n kehitystyötä varten. Työpaikkailmoituksessa mainitaan ympäristöihin keskittyvän taitelijan tarve, jonka tehtävä keskittyisi erilaisiin kasvustojen suunnitteluun.

Paljastuuko konseptitaiteesta lisätietoja?

Nibel huomasi helmikuussa 2022, että Retro Studios oli vaihtanut Twitterin/X:n taustaansa uutta konseptitaidetta. Tämän oletetaan liittyvän Metroid Prime 4:n visuaalisuuteen.

Kuvassa on nähtävissä Samusin varjo keskellä tunnelmallista käytävää. Arkkitehtuuri tuo mieleen ulkoavaruuden, kun taas sininen väritys vihjaa avaruusaluksen valotukseen. Ylä- ja alaosassa olevat reunat voisivat puolestaan olla Samusin visiiristä.