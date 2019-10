Oletko harkinnut ostavasi halvan PlayStation 4 -bundlen Black Fridayna? Sinuna painaisimme jalan tukevasti jarrulle, ja odottaisimme malttavaisesti vielä 12 kuukautta.

PlayStationin nykyinen, neljäs mallisukupolvi on nimittäin ehtinyt jo kuuden vuoden ikään. PS4 julkaistiin marraskuussa 2013 samaan aikaan Xbox Onen kanssa, ja nyt Sony on vahvistanut julkaisevansa seuraavan sukupolven PlayStation 5:n jouluun 2020 mennessä.

Konsoleiden nykysukupolvi sai ensimmäistä kertaa historiassa myös välipäivityksen, sillä Sony julkaisi PS4 Pron vuonna 2016 ja Microsoft Xbox One X:n heti perään vuonna 2017. Kaikilla innokkaimmilla käyttäjillä on siis ollut jo rutkasti aikaa hankkia konsoli. Toisaalta, jos olet joka tapauksessa odottanut jo yli puoli vuosikymmentä konsolin hankkimista, voit todennäköisesti sinnitellä vielä vuoden uudemman mallin eteen.

Hyvää kannattaa odottaa

PlayStation 4 on ollut äärimmäisen suosittu pelikonsoli – ja siitä on kiittäminen etenkin sen laajaa peli- ja sovellusvalikoimaa.

Konsolille on niin Persona 5:n tapaisia roolipelejä, God of Warin kaltaisia massiivituotantoja kuin MediEvil Remaken tyylisiä nousevia indie-pelejäkin. Sony kattaa käytännössä kaikki peligenret ja on julkaissut monia Unchartedin kaltaisia hittipelisarjoja yksinoikeudella pelkästään omalle alustalleen.

Tiedämme jo tässä vaiheessa, että PS5 tulee olemaan yhteensopiva vähintään PlayStation 4 -pelien kanssa, joten pääset pelaamaan myös kaikkia nykyisiä suosikkejasi entistä paremmalla suorituskyvyllä.

Pelien lisäksi konsolin valinnassa on tietysti olennaista keskittyä laitteen hintaan. Kaikilla on käytössään erisuuruinen budjetti rakkaaseen peliharrastukseensa, mutta mielestämme etenkin PS4 Pro on edelleenkin todella hintava. Koska hintalappu on niin lähellä konsolin alkuperäistä julkaisuhintaa, alennus ei ole hyvä syy ostaa pian vanhenevan sukupolven konsolia.

Pahimpaan pelinälkään auttaisi tietysti myös PlayStation 4:n slim-malli, johon on päivitetty esimerkiksi HDR-tuki, mutta konsoli on silti lähtökohtaisesti sama kuusi vuotta vanha laite kuin ensimmäinen PS4:kin.

Jos kuitenkin odotat kärsivällisesti vuoden 2020 Black Fridayhin, löydät hyvällä tuurilla ensimmäisen kiinnostavan alennuksen täysin uudesta PS5:stä. Toisaalta myös PlayStation 4 on silloin todennäköisesti selvästi nykyistä halvempi, koska jälleenmyyjät haluavat päästä tuolloin eroon vanhenevan sukupolven laitteista. Halusit siis PS4:n tai PS5:n, säästät rahaa.

Etkö jaksa odottaa? Katso alta tämän hetken edullisimmat PS4- ja PS4 Pro -tarjoukset: