PS5 tukee 4K Blu-raytä – Sony katsoo Blu-rayn olevan yhä ajankohtainen

PlayStation 5 sai vihdoin ja viimein julkaisupäivän. Vuoden 2020 lopulla ilmestyvä laite sai ilmestymisajankohtansa ohella myös täsmennystä ominaisuuksiinsa. Merkittävin uudistus on laitteen 4K Blu-ray -toistin.

Soittimella on tekniikan kehityksestä huolimatta yhä rutkasti merkitystä. Tärkein on tietysti mahdollisuus käyttää konsolia toistimena 4K DVD- ja 4K Blu-ray -levyille. Tämä on merkittävää erityisesti niille käyttäjille, jotka eivät halua riskeerata leffailtaansa suoratoistopalveluiden toimivuudella ja sujuvuudella. Toisekseen ratkaisu tarkoittaa sitä, ettei olohuoneen tv-tasolle tarvitse ostaa erillistä 4K Blu-ray -toistinta markkinoiden sangen rajallisesta valikoimasta.

Microsoftilla ja Sonylla on kuitenkin vielä syynsä tukea levyformaatteja.

Blu-ray on yhä ajankohtainen

Christopher Nolan suosittelee Dunkirkin katsomista Blu-rayltä. (Image credit: Syncopy Inc)

Sonyn ratkaisu lisätä Blu-ray-soitin PlayStation 3 -konsoliin oli käänteentekevä niskalenkki formaatin selviytymiselle. Erityisesti elokuviin intohimoisesti suhtautuvat pitävät alustaa yhä selvästi suoratoistopalveluita parempana tapana katsoa elokuvaa. Esimerkiksi ohjaaja Christopher Nolan on julkisesti kannustanut katsomaan elokuvat kotisohvalla Blu-rayna Netflixin sijaan.

Microsoft iski kapuloita Sonyn rattaisiin lisäämällä Xbox One S -konsoliinsa tuen Ultra HD Blu-raylle. Erityisen kummalliseksi tilanne muuttui vuonna 2016, jolloin ilmestynyt PS4 Pro ei sisältänyt vastaavaa ominaisuutta. Puutos hämmästytti, sillä päivitetystä mallista pyrittiin saamaan markkinoiden paras konsoli.

Videoiden kuvanlaatu on 4K-televisioiden yleistyessä yhä tärkeämpää. 4K Blu-ray -toistimen lisääminen olohuoneen viihdekeskukseksi tarkoitettuun pelikonsoliin onkin tästä syystä kuluttajien toiveena – ellei jopa vaatimuksena.

PlayStationin nykymenestys kertoo konsolin pelivalikoiman laadusta, mutta levyformaatin tuen puuttuminen on tasoitus, jollaista japanilaisyhtiö ei voi loputtomasti antaa.

Levyjen aika on ohi

Xbox One S All Digital Edition (Image credit: TechRadar)

Google Stadia ja muut suoratoistopalvelut tarjoavat pääsyn AAA-luokan peleihin puhelimilla, tableteilla ja verkkoselaimilla. Kun digitaalinen pelimyynti porskuttaa päivä päivältä kovemmin, on perinteisen levyformaatin markkinatila kuihtumassa.

Microsoftin vaihtoehto moderniin tarpeeseen on tyystin digitaalinen Xbox One S. Levyasematon laite on huhujen mukaan saamassa seuraa Xbox Two -konsolista, josta on niin ikään luvassa täysin striimaukseen perustuva vaihtoehto.

Vaikka Sony ei toistaiseksi ole lähtenyt yhtä radikaalille linjalle, on japanilaisyhtiökin ottanut aimoharppauksia suoratoistopalveluiden suuntaan. PlayStation Now -palvelun lanseeraus sekä roima hinnanlasku ovat selviä merkkejä tulevista askelmerkeistä.

PS5:n levyaseman paljastuminen tarjoaa erityisesti DVD- ja Blu-ray-kokoelmiaan vaaliville mahdollisuuden huokaista helpotuksesta. Varmasti jokainen on tyytyväinen, että vanhat laitteet voi siirtää uuden konsolisukupolven myötä pois tv-tasolta.

Tuki 4K Bly-raylle tuntuu vuonna 2020 olevan melkoisen myöhäinen ajankohta, sillä ominaisuutta olisi kaivattu jo PlayStation 3:lle sekä viimeistään PS4:lle. Vaikka formaatin lisäys ei välttämättä aiheuta samanlaista vallankumousta kuin mitä alkuperäinen Blu-ray-soitin oli PS3:lla, voi päätös tuoda lisää elinikää ja markkinarakoa korkealaatuiselle vaihtoehdolle.