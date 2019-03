Pelien striimauspalvelu PlayStation Now avautui tänään Suomessa

Sony Interactive Entertainment on avannut odotetun pelien suoratoistopalvelu PlayStation Nowin tänään myös suomalaisten käyttöön.

Kuukausimaksullinen palvelu antaa käyttäjilleen pelattavaksi yli 600 pelin kirjaston, johon voi tutustua alkuun ilmaiseksi seitsemän päivän maksuttoman koejakson aikana. Kokeilun jälkeen palvelu kustantaa Suomessa 14,95 euroa kuukaudessa.

Palvelu on saatavilla PlayStation 4 -konsoleiden lisäksi Windows-tietokoneille.

PlayStation-klassikoita suoratoistona

PlayStation Now -palvelun alati päivittyvään valikoimaan lukeutuu tällä hetkellä yli 600 PS4-, PS3- ja PS2-peliä, joita voi pelata joko suoratoiston välityksellä tai konsolille lataamalla. Monet peleistä saapuvat palvelun myötä myös ensimmäistä kertaa PC-pelaajien käsille.

Palvelun valikoimiin kuuluu niin PlayStation-konsoleille yksinoikeudella julkaistuja nimikkeitä kuin muillekin alustoille ilmestyneitä pelejä. Näitä ovat muun muassa The Last of Us, Sonic Generations, Bloodborne, Uncharted 3: Drake’s Deception sekä Ratchet & Clank: All 4 One.

PS Now -palvelu lanseerattiin jo vuonna 2014. Suomen lisäksi palvelu lanseerattiin tänään myös Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa.

