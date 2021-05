Paras sähköpöytä 2021: säädettävä pöytä takaa työpisteen ergonomisuuden

Tässä artikkelissa perehdymme tämän hetken parhaisiin sähköpöytiin, jotka takaavat mahdollisimman ergonomisen työpisteen niin konttorille kuin kotitoimistollekin. Samalla suosittelemme tutustumaan vinkkeihimme parhaan mahdollisen kotikonttorin luontiin.

Haluamme myös erikseen mainita, että emme ole tehneet syväluotaavia arvosteluja kaikista malleista. Olemme käyneet tätä artikkelia silmällä pitäen läpi markkinoilla olevat tuotteet ja tutkineet niiden ominaisuuksia sekä materiaaleja. Arvostelut on koottu palautteiden, kommenttien, testiemme sekä ominaisuuksien pohjalta.

Perinteiset istuttavat työpisteet ovat aiheeton tuulahdus menneisyydestä. Tutkimukset ja tilastot osoittavat yksiselitteisesti, ettei koko työpäivän jatkuva istuminen tee terveydelle tai jaksamiselle hyvää. Esimerkiksi American Journal of Public Healthin raportti on pysäyttävää luettavaa: yli kahdeksan tunnin päivittäinen istuminen lisää ennenaikaisen kuoleman tai kroonisen sairauden todennäköisyyttä 10-20 prosentilla.

Toiset tutkimukset puolestaan osoittavat säädettävien sähköpöytien vähentävän jumeja ja särkyjä merkittävästi. Vaikka näyttöpäätteen äärellä pitäisi olla koko työpäivän ajan, seisominen parantaa merkittävissä määrin terveyttä. Seisomista suositellaankin samalla tavalla kuin säännöllisiä taukoja, liikkumista ja aktiivisuutta. Työnantajienkaan ei kannata säikähtää säädettävien pöytien tuomaa kulua, sillä tutkimuksen valossa sähköpöydän äärellä seisominen parantaa tehokkuutta.

Olemme keränneet tähän artikkeliin erilaisia sähköpöytiä, joiden avulla saat osviittaa markkinoiden parhaista vaihtoehdoista. Mukana on huippuunsa viritettyjä työpisteitä, edullisia perusmalleja sekä pelikäyttöön soveltuvia pöytiä.

Pidemmittä puheitta on aika siirtyä parhaiden sähköpöytien pariin. Kannattaa myös käydä vilkuilemassa tätä artikkelia säännöllisin väliajoin, sillä päivitämme juttua uusien mallien tullessa markkinoille.

Parhaat sähköpöydät 2021

(Image credit: Direkt Interiör)

1. Alku S&S Kotimainen huippumalli Tekniset tiedot Materiaali: Laminaatti Maksimikorkeus: 129 cm Työtila: 160 x 80 PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Visit Site Osta, koska + Monipuolisuus ja joustavuus + Laadukas Älä osta, koska - Vain vuoden takuu

Kotimainen Martela tunnetaan erityisesti toimistokalusteistaan. Valmistajan Alku S&S -sähköpöytä tarjoaa kattavan vaihtoehdon moneen tarpeeseen. Tukeva pöytä tarjoaa kaksi läpivientiä piuhoille, joten näytöt ja muut laitteet saa sulavasti pöydälle erilaisin vaihtoehdoin. Lisäksi säätöväli 64-129 tekee tasosta sopivan kaikille käyttäjille.

Mallilla on vain vuoden takuu, mikä on eittämättä epäilyksiä herättävä huomio. Toisaalta valmistaja tunnetaan laadukkaista tuotteista, joten tämä ei ole niin suuri kysymysmerkki kuin vähemmän tunnettujen merkkien tapauksessa.

IKEA Bekant (Image credit: IKEA)

2. IKEA Bekant Ruotsalaisen huonekaluvalmistajan laatumalli Tekniset tiedot Tyyppi: Moottorisoitu Materiaali: Lastulevyä, tammiviilua Maksimikorkeus: 125 cm Työtila: 120 x 80 cm tai 160 x 80 Osta, koska + Useita eri materiaaleja ja kokoja + Käytännölliset ratkaisut piuhoille + 10 vuoden takuu Älä osta, koska - Koottava itse

IKEA Bekant tarjoaa monipuoliset työskentelykorkeudet (säätöväli 65 - 125 cm). Se on vieläpä saatavana eri väreinä, mikä tekee siitä tyylikkään vaihtoehdon useisiin erilaisiin tiloihin. Pöytätaso on helppo puhdistaa ja pitää siistinä. Pöytälevyn alla oleva verkko pitää piuhat näppärästi paikallaan, eikä takaseinä näytä johtoviidakolta.

Kuten ruotsalaisen huonekalujätin kanssa aina, tuote saapuu koottavina palasina. Mukana on kuitenkin vain kolme kappaletta, mutta joillekin jo pelkkä kokoamisen vaiva voi olla ärsyke. Onneksi ohjeistus on hyvällä tasolla.

Tuotteelle on tarjolla 10 vuoden takuu, mikä tekee IKEA Bekantista turvallisen valinnan.

(Image credit: Iiglo)

3. Elfen Ergodesk Pro Kaksoismoottori pitää huolen kantavuudesta Tekniset tiedot Tyyppi: Kaksoismoottori Maksimikorkeus: 127 cm Työtila: 120 x 75 Osta, koska + Kantavuus + Kaksi moottoria + Hiljainen Älä osta, koska - Kallis - Viiden vuoden takuu

Elfen Ergodesk Pro maksaa liki 500 euroa, mutta rahalle saa myös erinomaisen vastineen. Kaksi laadukasta ja hiljaista moottoria kannattelevat jopa 120 kilon painon. Pöytätason osalta on runsaasti valinnanvaraa, sillä tarjolla on erikokoisia levyjä.

Säätöalue (62 - 127 cm) ei ole aivan paras mahdollinen, mutta puuttuvat sentit haittaavat vain harvoja. Valitettavasti mukana on vain viiden vuoden takuu, mikä voi herättää epäilyksiä esimerkiksi IKEA Bekantiin verrattuna.

Ergotron WorkFit-D (Image credit: Ergotron)

4. Ergotron WorkFit-D Tyylikäs ja tukeva pöytä on samalla turhan tyyris Tekniset tiedot Tyyppi: Motorisoitu Maksimikorkeus: 129 cm Työtila: 121 x 60 cm Osta, koska + Korkealaatuinen + Tukeva + Lisätarvikkeet Älä osta, koska - Kallis - Kantavuus

Ergotron WorkFit-D on tyylikäs korkeussäädettävä sähköpöytä. Se ei mässäile koolla, sillä 121 x 60 cm on tilana pienenpuoleinen. Onneksi maksimikorkeus on erittäin hyvällä tasolla. Lisäksi tarvikkeet pysyvät pöydällä erittäin hyvin eikä tavaroiden tippumisesta tarvitse olla huolissaan.

Pöydän mukana saa erilaisia lisävarusteita, jotka voi kiinnittää työpisteelle. Valitettavasti pöydän maksimipaino on vain 29,5 kilogrammaa, mikä saattaa olla turhan vähän osalle käyttäjistä. Suurimmalle osalle kynnyskysymys on hinta.

7 vinkkiä sähköpöydän ostamiseen

Kun otimme selvää sähköpöytien hankkimisesta, käännyimme Flexispotin Anna Bettina Pangalangan puoleen. Asiantuntijalla olikin nostaa esiin tärkeimmät yksityiskohdat sähköpöydän ostamiseen.

Etätyöskentelystä on tullut monille uusi normaali. Vaikka pandemian jälkeen toimistot jälleen avaavat ovensa, ei paluuta menneeseen enää ole. Monet ovat tykästyneet kotitoimistoon, eikä avoin toimisto enää houkuttele.

Erillisen työpöydän hankkiminen tarjoaa monia hyötyjä. Ensinnäkin parannat tehokkuuttasi säilyttämällä kaikkia laitteita ja tavaroitasi yhdessä paikassa. Toisaalta erillinen työhuone tai -piste erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan. Kotitoimistolla ero voi olla häilyvä, mutta työpöydän avulla helpotat tilannetta selvästi.

Ergonomisuus on kaikki kaikessa. Perinteiset pöydät ovat halpoja, mutta ne eivät tarjoa samanlaista mukavuutta kuin säätövarallinen työpiste. Sähköpöydän avulla mahdollistat seisomisen ja istumisen, minkä lisäksi korkeus on aina sinulle sopivalla tasolla. Jo muutamien senttien korotus tai lasku saattaa pelastaa sinut aivan turhalta säryltä, kivulta ja lihasten jumiutumiselta.

Jatkuva istuminen on todistetun epäterveellistä. Se lisää sydän- ja verisuonitautisairauksien, lihavuuden, diabeteksen ja syövän todennäköisyyttä. Lisäksi sen on havaittu vaikuttavan mielenterveyteen.

Kaikesta tästä huolimatta on muistettava tasapaino istumisen ja seisomisen välillä. Jatkuva pystyssä oleminen ei sekään ole suositeltavaa, sillä se voi lisätä jalkojen rasitusta, turvotusta ja paiseita. Tämän vuoksi tasapaino on hyvä säilyttää.

Vaikka monet uskovat aktiivisen vapaa-ajan liikkumisen nollaavan työpäivän istumisen aiheuttamat haitat, asia ei suinkaan ole näin. Seisomisen ja istumisen säännöllinen vuorottelu ovat tarpeen.

Kuten tämän artikkelinkin osalta on käynyt ilmi, markkinoilla on runsaasti erilaisia sähköpöytiä. Sopivan tason valinta ei olekaan helppo tehtävä. Älä kuitenkaan huolestu! Alla on ammattilaisen vinkit sopivimman pöydän valintaan:

1. Haluatko pöydän kaksoismoottorilla?

Moottorimäärä vaikuttaa pöydän kantavuuteen ja nopeuteen. Mikäli pöytä on varustettu kaksoismoottorilla, saa se nostettua painavampia taakkoja kuin yksimoottoriset mallit. Tämä näkyy kuitenkin hinnassa, sillä yhden moottorin pöydät ovat edullisempia. Kannattaakin miettiä omat tarpeet tarkasti ennen hankintapäätöstä, jotta et säästä väärässä paikassa.

2. Varmista pöydän vakaus

Halunnet säilyttää pöydälläsi laitteita ja tavaroita runsain mitoin. Mikäli pöytä huojuu, on se rakenteellisesti huono. Tämä aiheuttaa päänvaivaa heti kättelyssä mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa. Kun vaihdat pöydän asentoa, haluat varmistaa tavaroiden pysyvän tukevasti paikallaan.

3. Valitse kestävä pöytä

Hyvin suunniteltu sähköpöytä kestää vuosien ajan. Vaikka joutuisit ostohetkellä pulittamaan hitusen enemmän, säästät rahat pitkässä juoksussa helposti. Kannattaakin varmistaa, että tarkastelemasi malli on käynyt läpi testit vakauden ja kestävyyden osalta. Mikäli nämä leimat ovat kunnossa, todennäköisesti pöytä on lujaa tekoa. Nämä ovat pidemmän päälle kullanarvoisia asioita, sillä todennäköisesti työpiste on päivittäisessä käytössä pitkän aikaa. Jos materiaalit hajoavat käsiin, joudut valitsemaan kalliin korjauksen sekä kokonaan uuden pöydän väliltä.

4. Älä unohda ulkonäköä!

Sähköpöytäsi saa kuvastaa persoonaasi. Kannattaakin valita sellainen malli, joka miellyttää silmääsi. Lisäksi pöytälevyn voi halutessaan vaihtaa sellaiseen, joka sopii työhuoneesi muuhun sisustukseen.

5. Valitse äänetön sähköpöytä

Mikäli häiriinnyt helposti tai pöytä sijaitsee yhteisessä tilassa, kannattaa valita mahdollisimman hiljaisesti liikkuva malli. Parhaassa tilanteessa moottorin äänet jäävät alle 50 dB:n. Tällöin meteli jää niin pieneksi, ettei kukaan häiriinny pöydän liikkeistä.

6. Valitse valmistaja, joka tarjoaa pitkän takuun

Ennen kuin siirryt kassalle, kannattaa tarkastaa takuun pituus. Mikäli tuotteelle on tarjolla usean vuoden takuu, enteilee se kestävää kokonaisuutta.

7. Valitse helposti koottava malli

Sähköpöydän kokoaminen voi olla yllättävän kimuranttia. Onneksi osa valmistajista tarjoaa tarvittavat ohjeet ja työkalut paketin mukana. Lisäksi erilaiset video-ohjeet ovat erittäin tervetulleita.

Yllä on muutamia huomioitavia asioita, joiden avulla varmistat onnistuneen hankinnan. Samalla kuitenkin on selvää, että hinta on monille määrittävä tekijä. Tämä on ymmärrettävää, ja siksi onkin iloinen yllätys, että monet valmistajat tarjoavat malleja eri hintaluokkiin. Edullinen ei välttämättä tarkoita huonoa, joten hyvällä taustatyöllä voit säästää merkittävän euromäärän menettämättä laatua.

Viisi huomioitavaa asiaa ergonomista pöytää ostaessa

Ergonomia herättää monissa runsaasti kysymyksiä. Tämän vuoksi kysyimme Trestonin markkinointijohtaja Elsa Sinjagalta erilaisia asioita, joita kuluttajan kannattaa miettiä ennen ostopäätöksen tekemistä. Näillä viidellä vinkillä varmistat ergonomian.

Olipa ala mikä tahansa, terveys- ja turvallisuusasiat ovat yrityksillä aina mielessä. Syykin on selvä: jo yksittäiset poissaolot näkyvät tuloissa välittömästi, joten satsaukset tekijöiden työvälineisiin ja -olosuhteisiin maksavat itsensä nopeasti takaisin. Eikä ongelmana ole pelkästään yksittäisen työntekijän poissaolo, vaan siitä alkava kierre. Huonot välineet näkyvät nopeasti sairaslomina, jotka lisäävät muiden stressiä ja tätä kautta vaikuttavat kierteenä kaikkeen muuhunkin.

Yksi merkittävä asia, johon työnantaja voi vaikuttaa, on ergonominen työpiste. Säädettävä pöytä on kaiken keskiössä. Tässä onkin viisi keskeistä asiaa, joita on syytä huomioida sähköpöytää ostaessa.

1. Korkeuden säätäminen

Mitä helpommin ja monipuolisemmin pöytää voi säätää, sen paremmin se soveltuu eri tilanteisiin. Sähköpöydän avulla pienetkin muutokset onnistuvat vaivattomasti. Tällöin voit valita istumisen ja seisomisen välillä, minkä lisäksi työpiste sopii myös eripituisten käyttöön.

2. Mieti turvallisuutta ja kantavuutta

Varmista ennen hankintaa, että pöytä on tukeva ja kestävä. Mikäli pöydän päällä on paljon irtaimistoa, haluat niiden myös pysyvän paikallaan ilman pelkoa tippumisesta. Lisäksi sähköpöydän nostomekanismi ei saa jäädä kakkoseksi painon kanssa. Pöydän on jaksettava nostaa näytöt sekä muut tavarat ongelmitta.

3. Onhan kaikki ulottuvilla?

Mitä paremmin pöytä on suunniteltu, sitä vähemmän sen äärellä joutuu venyttelemään ja kurottelemaan. Haluat saada riittävästi tilaa, mutta samalla kannattaa huomioida se, että varmasti yletyt kaikkeen vaivattomasti. Alla oleva kuva esittelee ergonomian kannalta oleellisimmat vyöhykkeet.

(Image credit: creston)

4. Pöydän koko

Yllä oleva kuva esittelee kolme eri aluetta, jotka ovat työn kannalta oleellisia. Mieti siis pöytää hankkiessasi sitä, että kaikki mahtuu sen päälle mukavasti ja ergonomisesti.

5. Helppous on tärkeää

Pöydän sijoittamisella tai käyttäjämäärällä ei saa olla väliä. Hyvä pöytä tarjoaa joustavat ja muokattavat ominaisuudet siten, että sen äärellä kenen tahansa on helppo tehdä töitä. Työkalujen, nostoon tarvittavien painikkeiden sekä piuhojen on oltava tavalla, joka tekee arjesta vavatonta.

Työtason muokattavuus tukee ergonomisuutta. Kun pöydän korkeutta voi säätää halutulla tavalla, on työnteko helppoa. Kannattaa kuitenkin hankkiessa huomioida erilaisia muuttujia. Kenties osa malleista sopii paremmin vasenkätisille kuin toiset. Lisäksi tila voi asettaa tiettyjä vaatimuksia. Huomioi siis säädettävyyden helppous sekä muokattavuus.