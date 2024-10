Mario & Luigi: Brothership habla de lo lindo que es la hermandad, pero, Luigi sigue siendo el "segundón"

Después de un vacío de nueve años sin nuevos juegos de rol (RPG) para la franquicia de Nintendo, Mario & Luigi: Brothership ve a la pareja de fontaneros reunirse para otra aventura, y es un glorioso regreso a la forma para una serie querida.

En un evento de vista previa organizado por Nintendo, pude jugar un poco más de una hora del próximo juego y, a juzgar solo por eso, apostaría a que fácilmente podría ubicarse entre los mejores juegos de Nintendo Switch que se lanzarán este año.

En la última década, el mundo de los videojuegos ha cambiado mucho, algo que se refleja de forma maravillosa en Mario & Luigi: Brothership, que ha sabido mantener un equilibrio cuidadoso entre sus raíces y añadir a la vez una gran cantidad de creatividad y peculiaridades que se han echado mucho de menos en títulos más recientes. El vínculo fraternal entre Mario y Luigi es lo más importante, e incluso la portada muestra a la pareja más unida que nunca, con nuevos ataques de hermanos, nuevas mecánicas de juego y nuevos amigos que se unen a la pareja de bigotudos en su misión.

Su nuevo diseño en 3D es maravilloso y permite una mayor expresión tanto de los personajes como del mundo en sí.

Para su última travesura, Mario y Luigi son transportados por mar a un nuevo reino llamado Concordia y enviados en una misión para reconectar sus islas dispersas en una tierra unida luego de la destrucción del Unitree que una vez las mantuvo unidas.

Es difícil decirlo basándose únicamente en una vista previa, pero parece que Mario & Luigi: Brothership ha adoptado un enfoque similar al mundo semiabierto de Super Mario Odyssey, aunque aún queda por ver hasta qué punto puedes elegir dónde te aventurarás a continuación.

El punto central del juego es también una isla, Shipshape Island, que tiene la forma de un barco. Mario y Luigi pueden utilizar Shipshape Island para atravesar el mar abierto y lanzarse a las islas cercanas con un cañón.

Navegarás por el océano navegando por diferentes canales de agua, encontrando islas e islotes más pequeños y sin marcar para explorar en el camino. El tiempo que pasamos con esta preview no reveló qué papel juegan los segmentos de navegación oceánica en el juego, pero aprendimos por las malas que es posible pasarte de largo de tu destino y terminar continuando por el camino de un solo sentido que crean las corrientes de agua.

Una vez en tierra firme, tienes libertad relativa para explorar las islas mientras los hermanos trabajan juntos para completar misiones para los lugareños y encontrar el faro de cada isla y volver a conectarlo al Unitree. Pudimos explorar dos de esas islas; primero, una isla con temática musical de antes en el juego, y la última era una isla con temática de feria de aproximadamente cinco horas después.

Pero ¿qué pasa con nuestros héroes? Bueno, con gran alegría podemos decir que están más unidos que nunca, una decisión acertada tras el éxito de la película Super Mario Bros, donde su relación fraternal se desarrolló con más detalle. Los gags tradicionales siguen presentes: diálogos en italiano sin sentido; Mario acertando cada aterrizaje mientras Luigi se desploma contra un árbol cercano; Mario salvando a Luigi de una plétora de peligros; todo ello inyectado con la capacidad del estilo de animación en 3D para transmitir más emoción y expresión, haciendo que el dúo sea cada vez más adorable.

También se unirán a ti una gran cantidad de caras conocidas y personajes nuevos, incluida la última incorporación al universo de Super Mario: los concordianos. Estos personajes cuadrados vienen en todas las formas y tamaños, con una gran variedad de personalidades, un cambio bienvenido con respecto al paisaje apocalíptico del Reino Champiñón.

Tu guía principal a través de estas tierras extranjeras es Connie, una joven y bondadosa concordiana con una predilección por los sombreros con forma de tapón, así como Snoutlet, el compañero principal de los hermanos que se instala en el sombrero de Luigi. Si bien su nombre puede ser una combinación de outlet y snout, Snoutlet te hará saber que no son unos cerdos.

Por primera vez en mucho tiempo en el Universo Super Mario, nos encontramos muertos de risa del mundo tonto e hiperanimado de Mario & Luigi: Brotherhood y es un regreso encantador a la forma que servirá para deleitar a los fanáticos de la era más loca de los juegos de Mario.

En términos generales, el combate se siente refinado en Mario & Luigi: Brotherhood, manteniendo el sistema de batalla dinámico con características centrales como los Bros Attacks y al mismo tiempo agregando algunas mecánicas nuevas y emocionantes.

Los ataques cronometrados, las esquivas y los contraataques mantienen el combate emocionante y atractivo, e incluso los ataques normales ahora usan a ambos hermanos para causar daño. Realmente me gusta esta incorporación, pero a veces alarga el combate, especialmente si solo estás tratando de avanzar turnos mientras esperas que tus puntos de hermanos se recarguen para poder asestar un golpe mortal con un ataque de hermanos.

Hablando de eso, los Bros Attacks siguen siendo tan épicos como siempre, con secuencias animadas de alto octanaje y fluidas que dan una verdadera sensación de impulso a las batallas. Probé la versión de Mario & Luigi: Brothership de los Bros Attacks de caparazón rojo y caparazón verde, donde los hermanos patean de un lado a otro los caparazones para aumentar el daño, pero ese era el único movimiento disponible en ese punto del juego. Sin embargo, Nintendo of Japan publicó anteriormente imágenes del juego que muestran nuevos Bros Attacks como un rayo que entrará en juego, y seguramente también habrá una variedad de los mejores ataques de juegos anteriores.

Una adición más pequeña pero bienvenida es también la barra de salud y la información de nivel de los enemigos. No, no es algo innovador, pero es nuevo en la serie y una adición bienvenida si estás tratando de decidir si puedes molestarte en enfrentarte a una tripulación enemiga.

A medida que recorres Concordia, podrás mejorar tu equipo como en títulos anteriores y elegir estadísticas para mejorar a medida que subes de nivel. Sin embargo, esa no es la única forma en la que puedes potenciar tus golpes: un nuevo sistema Battle Plug te permite crear y personalizar tu estilo de lucha con potenciadores, que se pueden activar y desactivar en las secuencias de lucha. Estos tienen un número limitado de usos antes de que sea necesario cargarlos, pero resultaron muy útiles varias veces durante mi vista previa, ya que aturdieron a los enemigos, aumentaron mi poder de ataque y me ayudaron a esquivar y contraatacar.

Las secuencias de lucha no son las únicas ocasiones en las que la pareja de fontaneros se unirá. Además de los acertijos del mundo exterior, también hay nuevos movimientos de Bros. Estas mecánicas de trabajo en equipo ofrecen poderes únicos a medida que exploras el mundo, y aunque solo pude probar el movimiento UF-Bro, que hace que la pareja se fusione en una nave espacial flotante para tender puentes y volar sobre obstáculos (cosas normales de Mario, ¿verdad?), estoy muy emocionado por ver cómo el juego se basa en el enfoque colaborativo de la exploración. Otros obstáculos en el mundo, como los bordes de los acantilados y las voleas de pelota, también requieren que la pareja trabaje en conjunto, y aunque estos son en su mayoría añadidos estéticos, es bueno ver el hilo conductor cooperativo en todo el juego.

Si bien Nintendo está muy interesado en destacar lo mucho que Luigi es igual a Mario en el juego, decepcionó un poco que no haya sido tan audaz como nos hubiera gustado con su reimaginación de la serie. Sí, hay nuevas mecánicas y nos encantan las incorporaciones estéticas y de creación de mundos del juego, pero ¿por qué, oh, por qué Luigi sigue siendo un personaje secundario?

Empecemos por lo positivo: Luigi no se ha quedado atrás y tiene una nueva habilidad especial llamada Luigi Logic que permite a nuestro asustadizo gato de gorra verde convertirse en un maestro de los rompecabezas y las batallas.

Si hay un objeto interactivo cercano, se le iluminará la cabeza y, al presionar el gatillo L, se liberará de su vínculo fraternal invisible con Mario, como en Mario & Luigi: Superstar Saga, y se alejará para destruir cajas, arrancar plantas y aplastar rocas para encontrar monedas y objetos. En la batalla, Luigi también tendrá ocasionalmente ondas cerebrales que ayudarán a la pareja a derrotar a los enemigos, pero no vi ninguna de estas durante mi vista previa.

Esto, combinado con el apego de Snoutlet a Luigi en lugar de a su hermano mayor, hace que Luigi tenga más protagonismo en la narrativa. Aun así, parece que son solo algunas características nuevas que te permiten controlarlo de forma independiente y en momentos seleccionados dentro del juego, en lugar de mis sueños de cambiar de uno a otro a voluntad.

Un representante de Nintendo confirmó que hay puntos en los que puedes controlar a Luigi de forma total e independiente, pero hasta que se lance el juego completo, no hay una indicación real de cuánto tiempo de Luigi podremos tener.

Dejando a un lado los problemas de Luigi, Mario & Luigi: Brothership tiene muchas cosas buenas. Es descaradamente peculiar, e incluso sin el apoyo incondicional de sus desarrolladores originales, el ahora desaparecido AlphaDream, sus raíces son tan fuertes como las del Unitree que conecta a Concordia. En un movimiento anormalmente secreto, todavía no sabemos quiénes son los desarrolladores del nuevo título, aunque un representante de Nintendo confirmó a Game File que algunos de los desarrolladores originales de AlphaDream que trabajaron en la franquicia están involucrados con Brothership.

De todas formas, está claro que quien se hizo cargo del desarrollo de la franquicia Mario & Luigi tiene mucho amor por los juegos y una profunda comprensión de lo que hace que un juego de Mario sea genial: un combate simple pero inventivo y atractivo, una construcción de mundos extravagante y un montón de chistes tontos.

Con eso en mente, estoy increíblemente emocionado por el lanzamiento del juego en Nintendo Switch el 7 de noviembre de 2024.

