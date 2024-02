Reseña. Suicide Squad: Kill The Justice League - Destruir a la Liga de la Justicia, dejó un sabor agridulce

Suicide Squad: Kill The Justice League es un juego de disparos en tercera persona de superhéroes (o supervillanos) que tiene algunas ideas interesantes y una escritura excelente, pero tiene la intención de someter a los jugadores a la muerte a través de tonterías de servicio online.

Información de la reseña Plataforma revisada: PS5

Disponible en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Fecha de lanzamiento: 2 de febrero de 2024

Suicide Squad: Kill The Justice League tiene una apertura confusa. El tutorial del shooter de superhéroes inicia, saltando con un conjunto completo de habilidades. Es desorientador y nos preguntamos si accidentalmente nos habíamos visto arrastrados más hacia el juego por algún tipo de problema técnico.

Terminando ese tutorial, que te brinda los conceptos básicos sobre cómo controlar cada personaje mientras los guías a través de la ciudad Metrópolis en destrucción, y serás enviado de regreso al comienzo real del juego, con tus antihéroes atrapados en prisión y reclutados para una misión secreta. Brainiac ha tomado el control de Metrópolis y el Escuadrón Suicida está listo para allanar el camino para que una oscura agencia gubernamental llegue y salve el día.

¿El maloso? Brainiac ha corrpmpido a la propia Liga de la Justicia. Y tu colección de tontos, pero cómicos villanos, sin poderes sobrehumanos, tendrán que enfrentarse cara a cara con los mejores y más grandes del universo de DC Comics para intentar sobrevivir.

Lo que sigue son varias horas de temas online, que no han gustado mucho, salpicadas de destellos de brillantez que medianamente justifican la inversión. El resultado final es que Suicide Squad: Kill The Justice League es una experiencia no del todo satisfactoria, pero, sin querer tiene algunos detalles de la cinta dirigida por David Ayer, que también te harán desear que el desarrollador Rocksteady Studios hubiera podido crear el juego que ellos crearon y que claramente querían hacer, en lugar del juego ligeramente desordenado que existe.

Avanzando en la historia y la jugabilidad

(Image credit: Warner Bros. Interactive )

El principal problema con Suicide Squad: Kill The Justice League es que la mayor parte del tiempo te la pasas en un mundo abierto poco cocinado pero abrumador. En varios momentos, mientras jugábamos en modo cooperativo con otro jugador, ninguno de nosotros estaba completamente seguro de si lo que estábamos haciendo era una misión principal, una actividad secundaria o simplemente luchar contra algunos de los aburridos secuaces morados de Brainiac que te encuentras a cada rato en el mundo abierto.

El rodaje en sí está bien, pero si interpretas a cualquier personaje que no sea King Shark (al menos así fue en nuestra experiencia), el movimiento resulta frustrante. Cada personaje que no es King Shark también tiene una pequeña reserva de salud, lo que hace que las peleas caóticas sean mucho más difíciles de sobrevivir.

La mejor parte (Image credit: Warner Bros. Interactive ) Tu primer encuentro con Batman se desarrolla como un segmento de terror. Cada uno de tus personajes es eliminado uno por uno mientras Batman ataca desde las sombras o te engaña. Si así es como se sienten todos los criminales cuando se encuentran con El Caballero de la Noche, ahora estoy a favor del crimen, pobres muchachos.

El problema es que cada personaje es realmente diferente: los cuatro héroes levantan una colección de dispositivos de la sede del Salón de la Justicia en el prólogo, lo que les otorga diferentes habilidades. Harley puede moverse usando el conjunto de herramientas transversales de Batman, el Capitán Boomerang puede teletransportarse usando alguna tecnología imitación de Flash, Deadshot tiene un jetpack y King Shark puede... simplemente saltar muy alto. Sin embargo, puede saltar más alto que el hombre con un jetpack literal, viajar más lejos que la persona que puede teletransportarse y, en general, le resulta mucho más fácil ir de un lugar a otro que los otros personajes.

Los personajes también tienen sus propias fortalezas y debilidades. Deadshot es un tirador, King Shark es feliz cubriendo a la gente con un par de cuchillas gigantes y una escopeta. Hay cierta variación en el botín del juego que se reparte después de cada misión y, como todo lo demás en el juego, está repleto de números que abrumarán a la mayoría de los jugadores. Sin embargo, es muy probable que encuentres una clase de arma que funcione para ti y simplemente la utilices.

En la trama los personajes también parecen bien esbozados. King Shark obtiene muchas de las mejores líneas, canalizando la película The Suicide Squad de James Gunn y siendo maravillosamente serio incluso cuando todo el universo DC se desmorona a su alrededor.

En la oscuridad de la noche

(Image credit: Warner Bros. Interactive )

Es algo estremecedor el canon y algo complicado, ya que Rocksteady y Warner Bros. han dejado claro que Suicide Squad: Kill The Justice League se encuentra dentro de la línea de tiempo establecida por Arkham Asylum y sus secuelas. Esto significa que el Batman que muchos de nosotros creímos en esos juegos es el mismo Batman que está aquí masacrando a la gente inocente de Metrópolis. Es una elección audaz, pero que nos deja algo incómodos. No nos sorprendería si una adición tardía a la historia introducida como parte de la hoja de ruta del servicio online del juego retrocediera un poco las cosas, pero también reconocemos que es solo que nos gustaron tanto los juegos de Arkham que es una pena verlos hacer cosas malas como este Batman.

FUNCIONES DE ACCESIBILIDAD (Image credit: Warner Bros. Interactive ) Hay una gran cantidad de opciones de controlador diferentes que incluyen ajustes de sensibilidad, asistencia de puntería, configuraciones de entrada para permitirle ejecutar automáticamente, alternar la puntería y otros ajustes. Tres opciones para daltónicos y una opción personalizada para que puedas modificar los colores como mejor te parezca y opciones para alterar los efectos de pantalla completa hacen de este un paquete bastante completo en el lado de los gráficos, mientras que los controles deslizantes de audio detallados también te permiten alterar las cosas. Los subtítulos se pueden ajustar y también hay opciones de conversión de texto a voz.

Definitivamente somos algo aprensivos con los personajes por los que tenemos cierto afecto, porque este es el tipo de deconstrucción superheroica que hemos visto con The Boys e incluso sin éxito en Jupiter's Legacy Ascending. Aquí está bastante bien hecho y los momentos más destacados cantan. Un encuentro temprano con Batman es legítimamente aterrador, mientras que ver a muchos héroes descender a una locura desquiciada es un placer con un uso inventivo de los poderes. Sin embargo, fuera de estos momentos, le hace poco favor por la necesidad de tener un gran mundo abierto lleno de cosas que hacer. Parece que hay dos juegos diferentes peleando aquí: Suicide Squad, con un guión estricto; y el servicio online de mundo abierto Suicide Squad, y gran parte de la fricción proviene de que los juegos chocan entre sí de manera incómoda.

Te sacan de una situación tensa en la que intentas quitar las bombas que te clavan en el cuello y te arrojan a una sección rápida en la que piloteas un auto volador para intentar hacer estallar algunos de los cristales de Brainiac. Suicide Squad: Kill The Justice League es consistentemente abrumador, ya sea por la interfaz de usuario en pantalla, el botín con el que estás constantemente jugando o los bizantinos árboles de habilidades, que a final de cuentas, terminas eligiendo una pistola, una metralleta y listo, no requieres estar cambiando tanto de armas, solo mejorarlas para que estas sean más potentes.

Es agotador y difícil de recomendar cuando los destellos de brillantez del juego quedan tan opcados por todo lo demás. Entonces, en cierto modo, la apertura inconexa de Suicide Squad: Kill The Justice League es emblemática en todo el juego: un ejercicio sobreestimulante de confusión que tiene ideas sólidas que tendrás que profundizar para encontrar. Desafortunadamente, quizá no sea lo que tanta gente esperaba, pero una vez más, hay que decirlo, sí tiene destellos de brillantez que por momentos lograrán que te entretengas.