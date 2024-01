Samsung Galaxy S24: Vistazo en dos minutos

Si eres un fanático de los teléfonos insignia en el extremo más compacto del espectro, no hay muchas opciones que valgan la pena hoy en día; el iPhone 15 y el Google Pixel 8 me vienen a la mente, al igual que el Zenfone 10 de Asus. Sin embargo, una de las opciones más obvias acaba de recibir una actualización muy esperada, con la llegada del Samsung Galaxy S24.

Como era de esperar, si estás familiarizado con la serie, Samsung lanzó un trío de teléfonos el 17 de enero, con el Galaxy S24 Plus y el Galaxy S24 Ultra; ambos ofrecen un factor de forma más grande y especificaciones más potentes (en algunas áreas), que la línea de base más pequeña S24 que estás aquí para leer acerca. ¿Te interesan estos modelos? Echa un vistazo a nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S24 Plus y al análisis práctico del Galaxy S24 Ultra (cuando termines aquí, por supuesto).

Al igual que sus hermanos mayores, el S24 adopta un nuevo lenguaje de diseño One-Mass que abandona el marco metálico pulido y redondeado del S23 por un marco de aluminio Armor más cuadrado y texturizado, que según Samsung es un 10% más resistente. Ergonómicamente ofrece un mejor agarre y viene en colores a juego con los cuatro acabados de la gama en los que están disponibles los tres S24 de este año.

Las tolerancias aparentemente más estrictas se trasladan también a la pantalla, ahora más grande, de 6,2 pulgadas, que además de ser más brillante, ofrece los biseles más finos hasta ahora en un teléfono Galaxy. Junto con el marco, es el mejor teléfono Galaxy S para disfrutar de los contenidos multimedia hasta la fecha.

La mayor parte de las nuevas funciones del S24 se basan en la IA. De hecho, Samsung ha bautizado este conjunto de nuevas funciones con el nombre de "Galaxy AI". Pero por mucho que la IA sea la palabra de moda del momento, Samsung mostró ejemplos explícitos de herramientas asistidas por IA que parecen realmente útiles: desde la traducción en tiempo real en llamadas de voz hasta el relleno generativo al recortar fotos, pasando por Chat Assist, que sugiere frases alternativas para un mensaje en una selección de tonos diferentes.

Samsung Galaxy S24 en gris mármol (izquierda) y S24 Plus en violeta cobalto (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La potencia de esta nueva inteligencia artificial es cortesía del Snapdragon 8 Gen 3 "for Galaxy" de Qualcomm o del Exynos 2400 "for Galaxy" de la propia compañía, versiones ligeramente sobrecargadas del procesador insignia de cada fabricante de chips. Los teléfonos Galaxy S rara vez escatiman en sus componentes internos, lo que significa que también incluyen algunas de las memorias RAM y de almacenamiento más rápidas, con 8 GB para el primero y entre 128 GB y 512 GB para el segundo, dependiendo del mercado.

Técnicamente, el S24 es inferior a los S24 Plus y Ultra en cuanto a conectividad Wi-Fi 6E (ambos disponen de Wi-Fi 7), pero es difícil encontrar deficiencias en la infraestructura Wi-Fi actual. UWB (banda ultraancha) también está ausente en el S24 básico, lo que significa que este teléfono sigue careciendo de la búsqueda e interconectividad más avanzadas de los otros dos modelos.

Puede que el S24 sea un teléfono más pequeño, pero Samsung al menos ha aumentado la capacidad de la batería con respecto a su predecesor hasta los 4.000 mAh, lo que con suerte significa que los usuarios pueden esperar más que las seis horas de pantalla por carga del S23. Lo confirmaremos en el análisis completo.

Las especificaciones de la cámara no cuentan toda la historia de la oferta fotográfica del S24, ya que -sobre el papel- parecen idénticas a las del S23: una configuración de triple sensor trasero con un principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP, con un frontal de 12 MP. Por un lado, el S24 se beneficia ahora de un zoom óptico adicional de 2 aumentos sin necesidad de una cuarta lente (gracias al recorte del sensor), mientras que el grueso de las novedades procede de -lo has adivinado- Galaxy AI.

Como ya se ha mencionado, el relleno generativo permite girar una foto o mover y cambiar el tamaño de los sujetos en el encuadre, y el teléfono puede rellenar los espacios en blanco dejados por dichas acciones. Del mismo modo, las sugerencias de edición inteligente, como la eliminación de reflejos y el modo de retrato automático en postproducción, son mejoras bienvenidas que te permitirán sacar más partido a las fotos que hagas, convirtiendo potencialmente las fotos normales en fotos geniales, siempre que estés dispuesto a romper un poco las reglas de la autenticidad fotográfica.

Para redondear el nuevo Galaxy S24 en pocas palabras, Samsung también ha estado a la altura del desafío que Google hizo con la serie Pixel 8 e igualó las impresionantes siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y seguridad de esa serie. Todo se suma a una impresionante relación calidad-precio, dado que comienza en $799.99 dólares / $19,499.00 pesos mexicanos.

Sigue leyendo para conocer más a fondo nuestra experiencia con el Samsung Galaxy S24 y vuelve pronto para leer el análisis completo.

Hands-on del Samsung Galaxy S24: Precio y disponibilidad

Precio desde $799.99 dólares / $ 19,499.00 MXN

$ A la venta a partir del 31 de enero

El teléfono se anunció el 17 de enero y los pedidos anticipados del Samsung Galaxy S24 comenzaron el mismo día. Sin embargo, los ansiosos compradores tendrán que esperar hasta el 31 de enero para hacerse con el dispositivo.

Aquí tienes una tabla con los precios de las tres configuraciones de almacenamiento:

Swipe to scroll horizontally Precios del Samsung Galaxy S24 Almacenamiento Precio Estados Unidos Precio México 128GB $799.99 $19,499.01 MXN 256GB $859.99 $19,499.00 MXN (Precio promocional válido hasta el 06 de febrero 2024) 512GB N/A N/A

Como habrás observado, el S24 viene con tres configuraciones de almacenamiento, pero algunos mercados (incluidos Estados Unidos y México) no tienen confirmada la versión de 512 GB disponible para los clientes australianos. No está claro a qué se debe, pero los estudios de mercado de Samsung deben indicar que los australianos quieren más espacio, mientras que los estadounidenses y los mexicanos prefieren la mejor relación calidad-precio.

En cualquier caso, este S24 parece ofrecer una mejor relación calidad-precio que su predecesor, mientras que en Australia el teléfono viene con el doble de espacio por un precio similar al del S23 de 128 GB del año pasado.

Hands-on del Samsung Galaxy S24: Especificaciones

El S24 (izquierda), el S24 Plus (centro) y el S24 Ultra (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si tienes curiosidad por conocer a fondo las especificaciones del Samsung Galaxy S24, en la siguiente tabla se comparan los detalles clave de los tres modelos:

Swipe to scroll horizontally Comparación de especificaciones del Samsung Galaxy S24 Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Dimensiones 147 x 70.6 x 7.6mm 158.5 x 75.9 x 7.7mm 162.3 x 79.0 x 8.6mm Peso 167g 196g 232g Marco Aluminio blindado Aluminio blindado Titanio Pantalla 6.2-pulgadas AMOLED 1Hz a 120Hz 6.7-pulgadas AMOLED 1Hz a 120Hz 6.8-pulgadas AMOLED 1Hz a 120Hz Resolución 2,340 x 1,080 3,088 × 1,440 3,088 × 1,440 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) Almacenamiento 128GB / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Cámara principal 50MP 50MP 200MP Cámara Ultra-wide 12MP 12MP 12MP Cámara telefoto 10MP, zoom óptico 3X 10MP, zoom óptico 3X 10MP, zoom óptico de 3X y 10X Cámara frontal 12MP 12MP 12MP Tamaño de batería 4,000mAh 4,900mAh 5,000mAh Carga 25W con cable, 15W inalámbrica 45W con cable, 15W inalámbrica 45W con cable, 15W inalámbrica Colores Negro ónix, Gris mármol, Violeta cobalto, Amarillo ámbar Negro ónix, Gris mármol, Violeta cobalto, Amarillo ámbar Negro titanio, Gris titanio, Violeta titanio, Amarillo titanio Colores exclusivos de Samsung.com Naranja arenisca, azul zafiro, verde jade Naranja arenisca, azul zafiro, verde jade Naranja arenisca, azul zafiro, verde jade

Hands-on del Samsung Galaxy S24: Diseño

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Diseño One-Mass

Marco de aluminio Armor mejorado

Más materiales reciclados en la construcción

Me gusta lo que Samsung ha hecho con el S24. Aunque quizá extrañe los laterales redondeados y más monos del S23, los lados más rectos del S24 presentan un aspecto más atrevido y cuadrado; a pesar de su pequeño tamaño, parece diseñado para tomárselo más en serio.

En la misma generación en la que Apple decidió suavizar los bordes duros de los últimos iPhone para la serie iPhone 15, Samsung ha llegado a la misma conclusión pero desde la dirección opuesta. Si esta sección transversal cuadrada suavizada consigue el equilibrio perfecto entre ergonomía y estética variará de opinión de una persona a otra, pero a mí me gusta el cambio, entre otras cosas porque Samsung afirma que el Aluminio Armor utilizado es ahora un 10% más resistente. También ofrece un mejor agarre, mientras que el nuevo acabado texturizado repele mucho mejor las huellas dactilares y los arañazos.

La parte delantera y trasera están protegidas por Gorilla Glass Victus 2, mientras que la certificación IP68 cubre también la entrada de agua y polvo. Samsung ha optado por no dotar al S24 ni al S24 Plus del nuevo Corning Gorilla Armor ni del titanio que ahora incorpora el Ultra, pero supongo que esas cualidades son las que hacen que el Ultra sea el Ultra. Aun así, no me preocupa demasiado la resistencia del S24 en el día a día, pero piensa en una funda si quieres que la pantalla no sufra daños en una caída boca abajo o que el marco fresado con precisión no sufra arañazos en caso de que tenga una cita sorpresa con la banqueta.

Los nuevos laterales más rectos del S24 no parecen muy diferentes de los del último iPhone (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Este año, los tres modelos están disponibles en todos los colores, lo que es una victoria en términos de elección del usuario. Salvo algunos colores del Samsung Galaxy S24 exclusivos para operadores en algunos mercados, entre la gama general (los cuatro primeros tonos) y los acabados exclusivos de Samsung.com (los tres últimos) hay siete opciones en total: Negro Ónice, Gris Mármol, Violeta Cobalto, Amarillo Ámbar, Naranja Arenisca, Azul Zafiro y Verde Jade. La limpieza del Gris Mármol se lleva mi voto, pero el Violeta Cobalto y el Amarillo Ámbar tampoco están nada mal (en el momento de escribir esto, aún no hemos visto cómo son realmente los colores de Samsung.com).

Hablando de cobalto, Samsung también ha dedicado tiempo a promocionar las credenciales ecológicas de esta nueva serie S, aunque el S24 básico es el más flojo en este aspecto, con sólo un 10% de cobalto reciclado antes y después del consumo en su batería, frente al 50% de las baterías del S24 Plus y Ultra. Al menos, los imanes de neodimio de los altavoces del teléfono son 100% reciclados, y también lo es el 40% del acero utilizado.

Hands-on del Samsung Galaxy S24: Pantalla

Biseles más pequeños y orificio de cámara de menor tamaño (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Pantalla más grande Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas

La frecuencia de actualización dinámica ahora va de 1 Hz a 120 Hz

Nuevo brillo máximo de 2.600 nits

Además de ser un poco más alto, las dimensiones del S24 no han cambiado mucho con respecto al S23, a pesar de haber pasado a una pantalla de 6,2 pulgadas. Ese nuevo marco, junto con los biseles más finos jamás vistos en un Galaxy, son los responsables de que el aumento de tamaño haya sido posible sin ningún bulto adicional. Todo ello, unido a una cámara frontal más pequeña, hace que el Galaxy S más pequeño de este año ofrezca una experiencia visual más envolvente.

Aunque Samsung por fin ha devuelto al S24 Plus la resolución QHD+, el modelo estándar sigue siendo Full HD+, aunque en el uso real es poco probable que te quejes. Es una pantalla preciosa, a pesar de su resolución, y sigue recibiendo otras mejoras, como un nuevo brillo máximo de 2.600 nits (frente a los 1.750 del S23) y un nuevo HBM (modo de alto brillo) de 1.600 nits (frente a los 1.200). Además, ahora tiene el mismo rango de frecuencia de refresco dinámico de 1 Hz a 120 Hz que antes era exclusivo de Ultra, lo que debería ayudar a la eficiencia energética (el S23 iba de 48 Hz a 120 Hz).

Las primeras impresiones son buenas, pero eso no es ninguna sorpresa en lo que respecta a Samsung. Mientras funcione la protección táctil accidental con esos biseles más pequeños, hay poco que criticar aquí. La experiencia de usuario ahora también permite ver imágenes a pantalla completa en la pantalla AOD (always-on display), lo que es un buen extra.

Hands-on del Samsung Galaxy S24: Software

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

One UI 6.1 sobre Android 14 en el lanzamiento

Nuevas características Galaxy AI en todo

Promesa de siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad

Knox permite forzar que las funciones de IA se procesen sólo en el dispositivo

Más allá del AOD, el grueso de la nueva funcionalidad del Galaxy S24 recae en su conjunto de funciones Galaxy AI. Aparte de eso, One UI 6.1 se parece en general a la última generación de la experiencia de usuario móvil de la compañía, y a la anterior. Eso no es una crítica en sí - que hace que sea más fácil para los usuarios de Samsung Galaxy existentes a la transición - pero One UI generalmente paquetes de distancia un montón de funcionalidad y usted tendrá que invertir una cantidad no insignificante de tiempo si usted quiere aprender acerca de todo lo que puede hacer.

Estas funciones de Galaxy AI se encuentran en todo el software del S24 y, aunque hablaré de las específicas de imagen en la sección de la cámara, hay muchas otras que pude probar en mi primer encuentro con el teléfono, así como otras que Samsung mostró durante su presentación.

Desde el salto, los fondos de pantalla generativos te permitirán personalizar tus pantallas de bloqueo y de inicio con imágenes únicas y originales, generadas en el dispositivo ad infinitum. Cuando se trata de conectar con la gente, hay una gran cantidad de nuevas herramientas de conversación, como Live Translate que se ejecuta en la aplicación Teléfono para añadir traducción de voz bidireccional durante las llamadas telefónicas, mientras que Interpreter sirve traducción en pantalla para dos idiomas en pantalla dividida. Chat Assist -integrado en el teclado Samsung- también está disponible para reformular lo que has escrito, sugiriendo tonos alternativos, en caso de que quieras comunicarte con alguien de una manera más o menos informal y no estés seguro de cuál es la mejor manera de expresarte.

Si la productividad es un caso de uso clave para ti, la capacidad de resumir automáticamente textos transcritos, notas, páginas web y demás te será de gran ayuda. La asociación de Samsung con Google también ha dado lugar a la función Circle to Search del teléfono, que permite rodear cualquier cosa en pantalla con el dedo tras pulsar prolongadamente el botón de inicio para buscarla al instante en Google. Aunque no es la demostración más alucinante en la práctica, veo que la comodidad de esta función es un gran punto fuerte para el S24 en el uso diario.

Por supuesto, con esta nueva funcionalidad de IA, la potencia de la nube permite que estas tareas obtengan un mayor rendimiento que el que es capaz de ofrecer el hardware nativo del teléfono. Pero si bien esto puede hacer más cómodo y rápido el procesamiento de las tareas de IA -como las mencionadas anteriormente- la seguridad Knox de Samsung incluye ahora un interruptor de "procesar datos sólo en el dispositivo", bloqueando el procesamiento en línea (y por lo tanto el intercambio de sus datos fuera del dispositivo) con un solo toque, lo que debería añadir un poco de tranquilidad a aquellos que quieren aprovechar todo lo que Galaxy AI en el S24 tiene para ofrecer, pero que no consienten que sus datos sean compartidos más allá de los confines de su nuevo dispositivo al mismo tiempo.

Google subió la apuesta con la serie Pixel 8, superando lo que era la promesa de soporte de software líder en su clase de Samsung, por lo que naturalmente Samsung ha contraatacado concediendo a los tres nuevos modelos S24 las mismas siete generaciones de actualizaciones tanto de seguridad como del sistema operativo. Se trata de un impresionante compromiso de soporte a largo plazo que supone una mejor relación calidad-precio para aquellos usuarios a los que les gusta conservar el mismo teléfono el mayor tiempo posible.

Hands-on del Samsung Galaxy S24: Cámaras

Las mismas cámaras, ahora respaldadas por la nueva IA (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Hardware de cámara similar al de las dos generaciones anteriores

Nuevo zoom óptico 2x (mediante recorte del sensor)

Nuevas funciones de edición de imágenes basadas en IA

En un movimiento decididamente inspirado en Pixel, Samsung parece feliz de seguir con el mismo hardware de cámara que hemos visto en el último par de generaciones de teléfonos Galaxy S. Así que, en lugar de cambiar el hardware, se está centrando en su nuevo ProVisual Engine, que está diseñado para ofrecer procesamiento de imágenes mejorado por IA tanto durante como después de la captura.

En lo que respecta a la captura, promete eliminar el ruido, mejorar el rendimiento con poca luz y conseguir colores más vivos y precisos. A pesar de la inclinación de Samsung por las imágenes más saturadas y de mayor contraste de serie, sus teléfonos han ido evolucionando gradualmente hacia una ciencia del color más auténtica y precisa en las últimas generaciones, por lo que será interesante ver lo que el ProVisual Engine hace por las tomas en este sentido.

En cuanto a la postcaptura, la función Sugerencia de edición ofrece de forma dinámica un acceso rápido a las herramientas de edición que el teléfono considere relevantes para la imagen en cuestión, ya sea para eliminar reflejos, remasterizar los colores y el contraste o añadir un efecto de retrato a posteriori. El Relleno Generativo, por su parte, permite rellenar de forma convincente el vacío creado al enderezar una imagen fuera de su eje original o mover y redimensionar los sujetos de un encuadre para lograr una composición diferente, de forma automática. Estas últimas herramientas son potentes e impresionantes en la práctica, pero a) no son particularmente rápidas, a pesar de la potencia de procesamiento de IA del S24 y b) al igual que con el Magic Editor de la serie Pixel 8, ponen a prueba los límites de lo que cuenta como fotografía y lo que se considera más estrechamente como arte digital dirigido por IA.

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

ncluso cuando se trata de disfrutar de contenidos a posteriori, pulsar prolongadamente vídeos en la aplicación Galería nativa de Samsung en el S24 ofrece cámara lenta instantánea a 120 fps, incluso si el vídeo no se capturó en cámara lenta para empezar (gracias a una interpolación de fotogramas inteligente). No es perfecto, ya que en las pruebas aparecen extraños artefactos en los dedos de mi mano, pero mientras el movimiento original no sea demasiado rápido, se trata de un pequeño añadido diseñado para prolongar el disfrute de los momentos especiales capturados con la cámara, y yo estoy aquí por ello.

Al igual que Circle to Search pone de relieve la estrecha relación de Samsung con Google, sus esfuerzos por llevar la captura "Super HDR" a aplicaciones de terceros como Instagram es también una bonita exclusiva, que debería alegrar mucho la calidad de las fotos tomadas por quienes viven dentro de estas aplicaciones sociales.

Siempre destacamos la versatilidad del Ultra de cada año en nuestros mejores teléfonos con cámara, pero otra pequeña mejora de las cámaras del S24 y el S24 Plus es la inclusión de un nuevo zoom óptico de 2 aumentos, que se consigue sin añadir un sensor mediante el recorte del sensor, lo que significa tomas sin pérdidas a cuatro distancias focales, en lugar de tres como en las entregas anteriores.

Hands-on del Samsung Galaxy S24: Rendimiento

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Chipset Snapdragon 8 Gen 3 "para Galaxy" en los modelos de EE.UU.

Samsung Exynos 2400 "para Galaxy" en los modelos del Reino Unido y Europa

UFS 4.0 en todas las variantes de almacenamiento

Las anteriores generaciones de Galaxy S (y Galaxy Note) han venido equipadas con distintos chipsets en función del mercado en el que se lanzaban: los últimos y mejores Snapdragons de Qualcomm aparecían en los modelos estadounidenses, mientras que en otros mercados se utilizaba el chip Exynos equivalente de Samsung. Después de que el rendimiento de los chips Exynos fuera sistemáticamente inferior al de los Snapdragon, parece que Samsung aprendió la lección y suministró los SoC de Qualcomm en sus buques insignia Galaxy a nivel internacional durante unas cuantas generaciones de teléfonos Galaxy S. Sin embargo, con la serie S24 -al menos en el caso del S24 y el S24 Plus- ha vuelto a esta estrategia de dos chips.

Como mi sesión de pruebas tuvo lugar en el Reino Unido, probé un Galaxy S24 equipado con un Exynos 2400, en lugar del 8 Gen 3 que se encuentra en el Ultra en todo el mundo y en los modelos estándar y Plus en Estados Unidos. Es prácticamente imposible saber si persiste la disparidad de los anteriores chips Exynos sin realizar una comparación comparativa, pero cruzo los dedos para que los compradores de los mercados en los que se lance el Exynos S24 no se vean perjudicados como antes, y que Samsung haya encontrado la forma de nivelar el terreno de juego.

Se rumorea que el modelo Exynos ofrece una mayor eficiencia energética que el Snapdragon de esta generación, lo que supondría un cambio de tendencia, pero, de nuevo, tendremos que probar ambas versiones al completo para saber la verdad. Esta divergencia también podría afectar al rendimiento de la cámara, ya que cada chip utiliza un ISP (procesador de señal de imagen) diferente y, por tanto, procesa las tomas de forma distinta. Una vez más, habrá que esperar a más pruebas para ver si hay disparidad en este aspecto.

Más allá de los posibles problemas de rendimiento, la experiencia real no indica que el S24 con Exynos que probé fuera inferior a cualquier teléfono insignia equivalente actualmente en el mercado.

Una noticia más positiva es que incluso el S24 básico de 128 GB se ha actualizado para incluir almacenamiento UFS 4.0, que promete una mayor velocidad y eficiencia energética, en comparación con el almacenamiento UFS 3.1 utilizado por el S23 de 128 GB (el modelo de 256 GB ya utilizaba UFS 4.0). Además de un aumento en la resolución de la pantalla, Samsung también ha bloqueado el S24 Plus en 12 GB de RAM LPDDR5X, mientras que el modelo estándar permanece fijo en 8 GB. No es algo que se vaya a echar en falta en el uso diario, pero es una característica que podría tener implicaciones más adelante en el ciclo de vida del teléfono, en lo que respecta a la degradación del rendimiento.

Hands-on del Samsung Galaxy S24: Batería

(Image credit: Future)

Batería de 4.000 mAh más grande que la de su predecesor

Carga por cable de 25 W

Un cuerpo un poco más grande significa espacio para una batería un poco más grande, por lo que el S24 cuenta ahora con una célula de 4.000 mAh, frente a los 3.900 mAh del S23 y los 3.700 del S22. Esto nos lleva de vuelta al S21 y al S20, que también contaban con celdas de 4.000 mAh.

A la espera de las pruebas en condiciones reales, no está claro cómo funcionará la combinación de esta nueva batería más grande y el nuevo chipset de 3 nm, pero esperamos que supere las seis horas de pantalla por carga del S23.

Lo que no ha cambiado desde el Galaxy S20 son las velocidades de carga, con la misma carga de 25 W compatible con PD3.0 que Samsung promete que te dará un 50% de carga en 30 minutos, junto con carga inalámbrica de hasta 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W (denominada "Wireless Power Share").

Con todas las mejoras de las que finalmente se ha beneficiado el S24 Plus (mayor resolución de pantalla, 12 GB de RAM en toda la gama, UWB, etc.), parece que hace tiempo que debería haberse producido un salto a la carga de 45 W para el S24 estándar. Por desgracia, parece que Samsung ya lo considera suficientemente rápido. La pregunta es, ¿es lo suficientemente bueno a tus ojos, como comprador potencial?