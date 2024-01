Samsung ha equipado su último modelo Galaxy S-series Plus con las habituales actualizaciones iterativas de diseño, pantalla y hardware, pero son las impresionantes capacidades de inteligencia artificial del teléfono las que finalmente reducen la brecha con el Galaxy S24 Ultra, más caro. A menos que estés decidido a tener el marco de titanio de este último y las credenciales superiores de la cámara, el Galaxy S24 Plus podría ser una excelente alternativa rentable.

Samsung Galaxy S24 Plus: Reseña en dos minutos

Los rumores dictaban que el Samsung Galaxy S23 Plus era la última entrada de la marca Plus. En el Galaxy Unpacked 2024, habría sido fácil perdonar a la compañía por dar tiempo a sus dispositivos intermedios ubicados de manera incómoda.

A pesar de ofrecer el tamaño Galaxy Ultra a un precio más accesible, los teléfonos Galaxy Plus de Samsung rara vez, o nunca, han demostrado tener una mejor relación calidad-precio que sus dispositivos Ultra que hacen grandes cosas. Este año, sin embargo, el Galaxy S24 Plus es una propuesta mucho más atractiva: su pantalla es objetivamente mejor que la que encontrarás en el Samsung Galaxy S24.

Específicamente, el Galaxy S24 Plus se beneficia de la tecnología de pantalla QHD+, una característica previamente reservada para el Galaxy S23 Ultra, y un chipset Snapdragon 8 Gen 3 personalizado (o el propio Exynos 2400 de Samsung, según su región) que coloca la IA a la vanguardia del experiencia móvil. La primera actualización está lejos de cambiar las reglas del juego: esencialmente significa que la pantalla de 6,7 pulgadas del Plus es más nítida y detallada que el equivalente FHD+ del S24, pero es suficiente para diferenciar mejor al Plus de su hermano más económico. Este último, por el contrario, aporta una paridad a la gama Galaxy S24 nunca antes vista.

Galaxy AI es el término general para el conjunto de funciones impulsadas por IA de Samsung, que van desde texto en tiempo real y traducción de llamadas hasta edición generativa de fotografías. Probamos varias de estas funciones durante el tiempo que tuvimos el Galaxy S24 Plus y, aunque aún está por verse su nivel de utilidad en el mundo real, su perfecta integración en One UI de Samsung es realmente impresionante.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En el frente de las mejoras físicas, el Galaxy S24 Plus tiene biseles ligeramente más estrechos y un diseño ligeramente más plano que su predecesor, aunque su marco de aluminio Armor (supuestamente más fuerte) es el cambio más notable. La batería de 4.900 mAh del teléfono también es un poco más grande, aunque es poco probable que esto signifique una mejora significativa (si es que hay alguna) en la duración de la batería en el mundo real.

Si buscas el mejor teléfono con cámara, el Galaxy S24 Ultra es el camino a seguir, pero el nuevo modelo Plus cuenta con de todos modos, algún hardware de fotografía decente. El teléfono conserva la lente gran angular de 50MP (f/1.8), la lente ultra gran angular de 12MP (f/2.2), el teleobjetivo de 10MP (f/2.4, zoom óptico 3x) y la cámara para selfies de 12MP (f/2.2) de su predecesor. La adición antes mencionada de Galaxy AI ha agregado algunas nuevas capacidades de edición impulsadas por AI a la mezcla.

Todavía no hemos pasado suficiente tiempo con el Galaxy S24 Plus para dar un veredicto completo sobre su oferta de relación calidad-precio, pero después de un breve tiempo práctico con el dispositivo en Galaxy Unpacked 2024, podemos decir con seguridad que el último flagship de Samsung de segundo nivel es un teléfono objetivamente mejor que el S23 Plus del año pasado, y uno que finalmente podría hacer que los compradores lo piensen dos veces.

Hands-on Samsung Galaxy S24 Plus reseña: Precio y disponibilidad

Desde $999 dólares (precio por definir en México)

Los pedidos anticipados,en otras partes del mundo, ya están abiertos

Envíos a partir del 31 de enero

El Samsung Galaxy S24 Plus se anunció en el último evento Galaxy Unpacked de Samsung el 17 de enero de 2024. Los pedidos anticipados del Samsung Galaxy S24 ya están disponibles, en algunas partes del mundo y los tres nuevos dispositivos comenzarán a enviarse el 31 de enero.

Hands-on Samsung Galaxy S24 Plus review: Características

Here's a look at the Samsung Galaxy S24 Plus' specs and how it compares to its stablemates.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 specifications comparison Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Dimensiones 147 x 70.6 x 7.6mm 158.5 x 75.9 x 7.7mm 162.3 x 79.0 x 8.6mm Peso 167g 196g 232g Marco Enhanced Armor Aluminum Enhanced Armor Aluminum Titanium Display 6.2-inch AMOLED 1Hz to 120Hz 6.7-inch AMOLED 1Hz to 120Hz 6.8-inch AMOLED 1Hz to 120Hz Resolución 2,340 x 1,080 3,088 × 1,440 3,088 × 1,440 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) 12GB (LPDDR5X) Almacenamiento 128GB / 256GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) Cámara principal 50MP 50MP 200MP Cámara Ultra Wide 12MP 12MP 12MP Cámara telefoto 10MP, 3X zoom óptico 10MP, 3X zoom óptico 10MP, 3X and 10X zoom óptico Cámara selfie 12MP 12MP 12MP Batería 4,000mAh 4,900mAh 5,000mAh Carga 25W cable, 15W inalámbrica 45W cable, 15W inalámbrica 45W cable, 15W inalámbrica Colores Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Samsung.com exclusive colors Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green

Hands-on Samsung Galaxy S24 Plus reseña: Diseño

Bordes ligeramente más planos y biseles más estrechos

Nuevo marco de aluminio Armor

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Por segundo año consecutivo, el modelo Galaxy Plus más nuevo de Samsung pone énfasis en actualizaciones internas significativas en lugar de un rediseño estético dramático. Pero eso no quiere decir que el Galaxy S24 Plus parezca idéntico a su predecesor.

Con unas medidas de 158,5 x 75,9 x 7,7 mm y un peso de 196 g, el teléfono Plus de este año tiene biseles ligeramente más estrechos y bordes ligeramente más planos (piense en el iPhone 15 Pro y Galaxy Z Fold 5) y un marco Armor Aluminium más duradero en comparación con el Galaxy S23 Plus.

Estamos totalmente a favor de los cambios: el marco de espejo del S23 Plus era un llamativo imán de huellas dactilares, aunque sería difícil distinguir el Galaxy S24 Plus de su predecesor al ver los dos teléfonos de un vistazo.

Hands-on Samsung Galaxy S24 Plus reseña: Display

Pantalla QHD+ por primera vez en un modelo Plus

Visibilidad exterior mejorada

Nuevo brillo máximo de 2600 nits

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Por primera vez, la pantalla del último modelo Galaxy Plus de Samsung es objetivamente superior a la pantalla utilizada por su hermano estándar. Específicamente, el Galaxy S24 Plus utiliza una pantalla dinámica AMOLED 2X de 6,65 pulgadas, con tecnología QHD+ que ofrece nitidez y detalles mejorados en comparación con la pantalla del Galaxy S24 más pequeño. Previamente, las pantallas QHD+ estaban reservadas para los teléfonos Ultra de Samsung, y aunque las diferencias aquí no son tan notables, es bueno ver a Samsung dándole al Galaxy S24 Plus la mejor pantalla posible.

Las otras actualizaciones de pantalla se comparten entre el Galaxy S24 y el S24 Plus. Ambos teléfonos obtienen un nuevo brillo máximo de 2600 nits, así como una visibilidad exterior mejorada gracias a la función Vision Booster de Samsung. Sus frecuencias de actualización también se han mejorado: ahora obtendrás 1-120 Hz en lugar de 48-120 Hz.

Todas estas características se combinan para ofrecer la pantalla Galaxy S Plus más grande, más audaz y más brillante hasta el momento, y aunque necesitaré realizar más pruebas, pude usar el teléfono bajo las luces brillantes del espacio de pruebas prácticas de Samsung sin problemas.

Hands-on Samsung Galaxy S24 Plus reseña: Cámaras

La misma configuración de triple lente que el Galaxy S23 Plus

Vídeo de hasta 8K a 30 fps

Las funciones de IA son impresionantes, pero, potencialmente problemáticas

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)



Si hay una gran decepción con el Galaxy S24 Plus, es la falta de cambios en el departamento de hardware de la cámara. El teléfono conserva la lente gran angular de 50MP (f/1.8), la lente ultra gran angular de 12MP (f/2.2), el teleobjetivo de 10MP (f/2.4, zoom óptico de 3x) y la cámara para selfies de 12MP (f/2.2) de su predecesor. Esto no es necesariamente algo malo: me impresionaron las capacidades fotográficas integrales del Galaxy S23 Plus, pero un sensor principal de 200MP estilo S23 Ultra no habría estado de más.

En cambio, Samsung ha recurrido a la IA para las actualizaciones Galaxy relacionadas con la cámara de este año, con un conjunto de nuevas herramientas de edición disponibles para ayudarte a recomponer y remasterizar fotos. Edit Suggestion, por ejemplo, utiliza Galaxy AI para sugerir ajustes fotográficos adecuados, mientras que Generative Edit puede completar partes del fondo de una imagen con IA generativa. Instant Slow-mo puede generar cuadros adicionales para agregar más detalles (o la ilusión de más detalles) a los videos, mientras que Super HDR revela vistas previas realistas antes del obturador. alguna vez se presiona.

Tendremos que probar más estas funciones antes de juzgar su utilidad, pero las demostraciones realizadas por el personal de Samsung para cada una fueron atractivas. La IA generativa parece particularmente alucinante, aunque plantea algunas preguntas incómodas sobre la autenticidad, los estándares de belleza y el valor de la fotografía en 2024.

Hands-on Samsung Galaxy S24 Plus reseña: Performance

Chipset Snapdragon 8 Gen 3 en EE. UU., Exynos 2400 en otros lugares

Cámara de vapor más grande y soporte de trazado de rayos

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Para disgusto de los fanáticos de Samsung en todo el mundo, Samsung ha vuelto a dividir la oferta de chipsets para sus últimos teléfonos Galaxy, aunque los rumores sugieren que la situación no es tan mala como lo fue para la línea Galaxy S22, donde el Snapdragon 8 Gen 1 superó al Exynos 2200 por cierto margen.

Específicamente, el chipset que alimenta su Galaxy S24 Plus depende de la región en la que compres el teléfono. Aquellos en los EUA obtienen una versión personalizada del chipset Snapdragon 8 Gen 3 recientemente lanzado de Qualcomm, mientras que aquellos en Europa y otras regiones obtienen el nuevo chipset Exynos 2400 de Samsung. Afortunadamente, sin embargo, los primeros resultados comparativos prometen un rendimiento similar en el mundo real de ambos conjuntos de chips, por lo que no espero que las diferencias sean significativas este año, aunque el Snapdragon puede resultar más eficiente que el Exynos a larga.

En nuestro breve tiempo con un Galaxy S24 Plus con tecnología Snapdragon 8 Gen 3, el teléfono pudo hacer malabarismos con juegos, grabación de video de alta resistencia y múltiples aplicaciones con facilidad.

Hablando de juegos, el Galaxy S24 Plus se beneficia de una cámara de vapor que es 1,9 veces más grande que su predecesor, que según Samsung ofrecerá una mejor disipación de calor. Los tres teléfonos Galaxy S24 también ofrecen compatibilidad con trazado de rayos, por lo que el Galaxy S24 Plus podría llegar a ser uno de los mejores teléfonos para gaming en este 2024.

Hands-on Samsung Galaxy S24 Plus reseña: Software

Galaxy AI permite varias funciones que mejoran la experiencia

Siete años de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

El as bajo la manga del Galaxy S24 Plus son sus nuevas capacidades de inteligencia artificial, que según Samsung están "destinadas a mejorar cada aspecto de la vida". Así es como la compañía describe las características clave de Galaxy AI:

Cuando necesitas comunicarte desafiando las barreras del idioma, Galaxy S24 lo hace más fácil que nunca. Chatea con un estudiante o colega del extranjero. Haga una reserva mientras está de vacaciones en otro país. Todo es posible con Live Translate , traducciones bidireccionales de voz y texto en tiempo real de llamadas telefónicas dentro de la aplicación nativa. No se requieren aplicaciones de terceros y la IA del dispositivo mantiene las conversaciones completamente privadas.

, traducciones bidireccionales de voz y texto en tiempo real de llamadas telefónicas dentro de la aplicación nativa. No se requieren aplicaciones de terceros y la IA del dispositivo mantiene las conversaciones completamente privadas. Con Interpreter , las conversaciones en vivo se pueden traducir instantáneamente en una vista de pantalla dividida para que las personas que se encuentran frente a frente puedan leer una transcripción de texto de lo que la otra persona ha dicho. Incluso funciona sin datos móviles ni Wi-Fi.

, las conversaciones en vivo se pueden traducir instantáneamente en una vista de pantalla dividida para que las personas que se encuentran frente a frente puedan leer una transcripción de texto de lo que la otra persona ha dicho. Incluso funciona sin datos móviles ni Wi-Fi. Para mensajes y otras aplicaciones, Chat Assist puede ayudar a perfeccionar los tonos de conversación para garantizar que la comunicación suene como se esperaba: como un mensaje cortés para un compañero de trabajo o una frase breve y pegadiza para un título de redes sociales.

puede ayudar a perfeccionar los tonos de conversación para garantizar que la comunicación suene como se esperaba: como un mensaje cortés para un compañero de trabajo o una frase breve y pegadiza para un título de redes sociales. Mientras tanto, en el coche, Android Auto resumirá automáticamente los mensajes entrantes y sugerirá respuestas y acciones relevantes, como enviarle a alguien su ETA, para que pueda Puede mantenerse conectado mientras se concentra en la carretera.

resumirá automáticamente los mensajes entrantes y sugerirá respuestas y acciones relevantes, como enviarle a alguien su ETA, para que pueda Puede mantenerse conectado mientras se concentra en la carretera. La organización también recibe un gran impulso con Note Assist en Samsung Notes, que incluye resúmenes generados por IA y creación de plantillas que agilizan las notas con formatos creados y creación de portadas para que las notas sean fáciles de detectar con una breve vista previa.

en Samsung Notes, que incluye resúmenes generados por IA y creación de plantillas que agilizan las notas con formatos creados y creación de portadas para que las notas sean fáciles de detectar con una breve vista previa. Para grabaciones de voz, incluso cuando hay varios hablantes, Transcript Assist utiliza inteligencia artificial y tecnología de voz a texto para transcribir, resumir y incluso traducir grabaciones.

utiliza inteligencia artificial y tecnología de voz a texto para transcribir, resumir y incluso traducir grabaciones. La comunicación no es la única forma en que el Galaxy S24 lleva los beneficios fundamentales del teléfono al futuro. La búsqueda en línea ha transformado casi todos los aspectos de la vida. El Galaxy S24 marca un hito en la historia de las búsquedas como el primer teléfono en presentar Circle to Search with Google, intuitivo y basado en gestos. Al presionar prolongadamente el botón de inicio, puedes rodear, resaltar, garabatear o tocar cualquier cosa en la pantalla del Galaxy S24 para ver resultados de búsqueda útiles y de alta calidad.

Naturalmente, probaremos estas funciones impulsadas por IA mientras probamos el Galaxy S24 Plus para nuestra revisión completa, pero las primeras señales son prometedoras.

Hands-on Samsung Galaxy S24 Plus reseña: Batería

La batería de 4.900 mAh es una ligera mejora

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

El Galaxy S24 Plus tiene una batería de 4900 mAh, que es un aumento de 200 mAh con respecto a la batería de 4700 mAh del S23 Plus. Dicho esto, no esperamos que el nuevo teléfono ofrezca una duración de batería en el mundo real significativamente mejor que su predecesor. Al probar ese teléfono, descubrimos que el Galaxy S23 Plus podía durar cómodamente casi dos días, por lo que anticipamos algo similar del Galaxy S24 Plus.