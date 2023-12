Avatar: Frontiers of Pandora reseña - un gameplay muy desangelado

Avatar: Frontiers of Pandora es frustrante. Nunca he visto un juego que se vea tan brillante como este, pero la dirección artística del juego no fue suficiente para olvidanos de su combate medianamente regular, una IA terrible y armas que simplemente no son satisfactorias.

Información de la reseña Plataforma en que se reseñó: PS5

Disponible para: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Fecha de estreno: 7 de diciembre de 2023

Al igual que las cintas dirigidas por el maestro James Cameron, Avatar: Frontiers of Pandora es visualmente impresionante. Por primera vez podemos explorar Pandora a nuestro gusto y como un verdadero Na'vi, no como un "avatar".

Personalmente era un juego muy esperado por mi, tal y como han sido las películas. Pero el hype era tan grande y emocionante, que quizá creí que sería algo diferente y tristemente no fue así. Me ocurrió con The Way Of The Water. Fueron años y años de espera y siento que la película no nos ofreció esa chispa que logra Cameron con sus cintas y bueno, pasó lo mismo con Frontiers of Pandora.

Si hay algo que Ubisoft puede hacer mejor que nadie, son los mundos abiertos. Avatar: Frontiers Of Pandora es, aparentemente, un coleccionismo de mundo abierto. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de que Ubisoft es el actual campeón mundial de juegos en los que deambulas por un mapa completando misiones secundarias y looteando por doquier, Avatar: Frontiers of Pandora no logra que deambular, pulir o peinar zonas sea particularmente atractivo, lo que hace que el juego sea difícil de recomendar.

En la superficie, Frontiers of Pandora se presenta como un juego de Far Cry. En realidad, el mal combate y algún ligero error lo ponen por dejabjo que la mayoría de los títulos de esa franquicia. Esto es desafortunado porque con el protagonista Na'Vi tan interesado en el sigilo, las habilidades sobrehumanas que posee y la jungla gigante en la que puedes acechar a tu presa, esto en realidad se siente más como Far Cry que muchos de los juegos que le siguieron en su propia franquicia.

Tal como está, la razón principal para jugar Frontiers of Pandora es visitar el mundo del título del juego, con Pandora ofreciendo una vibrante vida vegetal y una de las mejores selvas en la historia de los videojuegos.

Lamentablemente, la brillantez artística del mundo de Avatar: Frontiers of Pandora parece algo desenfocada. Es hermoso, pero las armas y el equipo que encuentras parecen mucho menos interesantes y la interfaz de usuario parece normal. Pero, desde el momento en que entres por primera vez en los árboles después del tutorial del juego, te enamorarás y esa sensación de asombro no desaparecerá.

Una difícil navegación

(Image credit: Ubisoft)

El entusiasmo de Avatar no es suficiente para soportar todo el juego. La narrativa es demasiado seria para nuestro gusto, pero esa es una crítica que también hago a las películas de Avatar, por lo que se siente lo suficientemente auténtica y la historia se siente algo distinta de muchos otros juegos de “reunir fuerzas y librar una guerra de guerrillas” que han aparecido durante la última década. Pasas mucho tiempo con una variedad de caras olvidables desde el principio. Principalmente porque el ritmo glacial significaba que a menudo me enviaban al mundo para encontrar un nuevo personaje tras otro, incluso mientras yo pataleaba con petulancia, desesperada por que me permitieran salir y matar a los malos. Entiendo que esto es un problema para mí, pero todavía me lleva mucho tiempo empezar Frontiers of Pandora y eso lo convierte en un juego difícil.

Cuando te quedas atrapado, hay algo que te hace sentir claramente mal en el combate. En mi primer enfrentamiento real, un traje mecanizado enemigo parecía incapaz de notarme, mirando fijamente hacia el horizonte mientras yo lanzaba flecha tras flecha en su traje hasta que explotó. Centinelas humanos, de la mitad de mi tamaño y en gran medida ineficaces, se mezclaron entre los arbustos hasta que los encontré junto a los íconos rojos parpadeantes que mostraban de dónde venía el daño.

La mejor parte (Image credit: Ubisoft) Explorar Pandora, la luna ficticia donde Avatar: Frontiers of Pandora tiene lugar, es divino. Tu personaje es rápido y ágil y el mundo está perfectamente diseñado para que saltes entre árboles gigantes y te deslices a la velocidad del rayo.

Al principio, luchas con armas Navi, un arco y una especie de resortera que puede disparar minas de proximidad. Estos están bien para las primeras peleas y grité la primera vez que un golpe crítico en un traje mecánico con el arco vio mi flecha atravesar el vidrio endurecido y matar al operador humano que estaba dentro. Sin embargo, a medida que los enemigos comienzan a volverse más duraderos, pocas de las armas en Frontiers of Pandora sienten que tienen un impacto real.

En ninguna parte esto se siente más que con el rifle de asalto estándar, que dispara a los enemigos con un golpe insatisfactorio, más cercano a una pistola Nerf que a un arma letal y, en comparación, preferí simplemente golpear a la gente con mis gigantescas rodillas alienígenas.

Con el tiempo, subirás de nivel, explorarás un árbol de habilidades lleno de habilidades aburridas y crearás, saquearás o cazarás una variedad de equipos y recursos diferentes. La jungla, por hermosa que sea, no tiene mucho que hacer en ella, pero tendrás que seguir adelante de todos modos porque la progresión está determinada por ciertas habilidades o niveles.

Está bien porque la mejor manera de entretenerse en el camino es masacrar la vida silvestre local de Pandora.

Llévame a la Luna

(Image credit: Ubisoft)

Avatar tiene un mensaje ambiental increíblemente fuerte: la Administración de Desarrollo de Recursos (RDA) con la que luchas todo el tiempo está destruyendo el entorno natural de Pandora con su mera existencia: marchitando la vida silvestre local, arrojando columnas de humo al aire y siendo simplemente unos chicos muy traviesos con el medio ambiente.

Pero, sinceramente, no estoy segura de que mi Na'vi sea mejor. La parte más disonante tonalmente de Avatar es cuánto arrancar raíces, cazar animales y correr por la jungla para recolectar objetos va en contra del mensaje ecológico en el corazón tanto del juego, como de la serie de películas Avatar en su conjunto. Sí, nadie duda de que cazar comida o fabricar nuevos equipos de cuero es lo que hacen los Na'vi en el universo de la película, pero se siente como asesinar decenas de animales salvajes nativos para conseguir un nuevo par de guantes cada 30 minutos. No está realmente en el espíritu de las cosas, ¿saben? Si estoy eliminando una manada entera de animales para poder azotar sus partes para obtener ganancias, ¿soy realmente tan diferente a la RDA?

Accesibilidad (Image credit: Ubisoft) Un menú de interfaz de usuario tiene un modo daltónico altamente personalizable que te permite acomodar los colores mientras miras la pantalla de un probador para ver cómo funciona para ti. El menú de juego te permite hacer que la reunión o varias otras áreas sean instantáneas en lugar del minijuego habitual, que podría ser adecuado para muchas personas.

Frontiers of Pandora no está interesado en estas preguntas, solo en un sistema de creación bizantino que desencadena mi respuesta de lucha o huida cada vez que tengo que interactuar con él. Sin embargo, el sistema de cocción inspirado en Breath of the Wild tiene un pase solo porque me hizo reír preparar una ensalada con huevo o pescado relleno de champiñones.

Desafortunadamente, Avatar: Frontiers of Pandora en última instancia se parece a las películas que lo inspiraron: un mundo hermoso y un entorno fascinante se ven decepcionados por el mundo superficial que lo rodea. Si eres un verdadero fan de Avatar, este es tu sueño, pero si no, es difícil no pensar en muchos mejores ejemplos del género.