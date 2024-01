HONOR Magic V2 hands-on/reseña - ¿La nueva referencia en smartphones plegables?

HONOR Magic V2: Vistazo en dos minutos

El precio europeo del Honor Magic V2 ya ha sido confirmado (£1,699, poco más de $35 mil pesos mexicanos). Actualmente estamos probando una versión lista para revisión del nuevo dispositivo y, como tal, convertiremos este vistazo práctico en una reseña completa en los próximos días.

Los teléfonos plegables aún no se han acercado a alterar significativamente la corriente principal de smartphones en forma de barra de chocolate, pero no se puede negar que los fabricantes de móviles de todo el mundo están comprometidos a invertir fuertemente en el plegable ideal.

El Samsung Galaxy Z Fold 5 y el Samsung Galaxy Z Flip 5 llegaron en julio de 2023 para revolucionar nuestra lista de los mejores teléfonos plegables que el dinero puede comprar. Pero la marca china de teléfonos inteligentes HONOR, que rápidamente se ha convertido en un importante disruptor de la industria, también tiene un nuevo flagship plegable en su escaparate; uno que tal vez ya haya dejado atrás a sus homólogos estadounidenses.

El Honor Magic V2 llega como el sucesor del excelente Honor Magic VS y representa la tercera oferta plegable de Honor desde que debutó el Honor Magic V a principios de 2022.

Más delgado, más liviano y más potente que ambos dispositivos, el Magic V2 incluye un chipset Snapdragon 8 Gen 2 de primera línea y una pantalla que se inspira en gran medida en el excelente Honor Magic 5 Pro, mientras que la configuración de su cámara, en papel al menos, rivaliza con el de Google Pixel Fold .

El último flagship plegable de Honor se presentó oficialmente en China a principios de este año, antes de ser anunciado a nivel mundial en IFA 2023. No hemos pasado suficiente tiempo con el Magic V2 para emitir un veredicto completo sobre su relación calidad-precio, o su posición en el mercado plegable. Pero después de un breve tiempo práctico antes de IFA, podemos decir con seguridad que los primeras señales son prometedoras.

Hands-on Honor Magic V2 reseña: Precio y disponibilidad

The Honor Magic V2 is available in black, gold, Silk Black and Silk Purple (Image credit: Honor)

Como se indicó anteriormente, el Honor Magic V2 se presentó por primera vez en China el 12 de julio de 2023, antes de exhibirse globalmente en IFA 2023 el 1 de septiembre. Luego se anunció oficialmente por tercera vez (y se lanzó para la venta en Europa) el 26 de enero de 2024 en Leipzig.

El Honor Magic V2 ya está disponible para reservar directamente en Honor , así como en Amazon y en otras tiendas de e-commerce en Europa, a un costa de £1.699,99 en el Reino Unido (como decíamos, poco más de 35 mil pesos mexicanos). Parece mucho dinero, ¡y lo es! – pero el golpe se suaviza un poco si se tiene en cuenta que el Samsung Galaxy Z Fold 5 comienza en £1749 (o más de 40 mil pesos mexicanos) aún más alto. En otras palabras, se trata de un teléfono de precio competitivo, aunque escandalosamente caro.

El teléfono comenzará a enviarse a partir del 2 de febrero de 2024. Como ocurre con la mayoría de los dispositivos Honor, es poco probable que el Magic V2 esté disponible en América, en el corto plazo.

Hands-on Honor Magic V2 review: Características

Check out the Honor Magic V2's full specs below:

Swipe to scroll horizontally Honor Magic V2 specs Header Cell - Column 1 Dimensiones (doblado): 156.7 x 74.1 x 9.9mm Dimensions (desdoblado): 156.7 x 145.4 x 4.7mm Peso: 231g OS: MagicOS 7.2 y Android 13 Display (plegable): 7.92-inch OLED (2156 x 2344) Display (exterior): 6.43-inch OLED (1060 x 2376) Chipset: Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16GB Almacenamiento: 256GB, 512GB, 1TB Cámaras traseras: 50MP (f/1.9) principal, 50MP (f/2.0) ultra-wide, 20MP (f/2.4) telefoto Cámara frontal: 16MP Batería: 5,000mAh

Hands-on Honor Magic V2 reseña: Diseño

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

Es apropiado que esta reseña rápida comience con nuestro veredicto sobre el diseño del Honor Magic V2 porque, francamente, ese es el aspecto más importante de cualquier teléfono plegable. Y vaya diseño que es este.

El Magic V2 es un plegable grande estilo libro que se parece al Samsung Galaxy Z Fold 5 y al Google Pixel Fold. Pero con unas medidas de sólo 156,7 x 74,1 x 9,9 mm cuando está plegado y 156,7 x 145,4 x 4,7 mm cuando está desplegado, también es el teléfono inteligente plegable más delgado disponible en el mundo en este momento.

El Galaxy Z Fold 5 y Pixel Fold miden 6,1 mm y 5,8 mm en su parte más delgada, respectivamente, por lo que Honor rebaja ambos modelos en más de un milímetro es realmente impresionante. Para ayudarte a visualizar lo delgado que es el Magic V2 cuando está desplegado, imagina dos monedas de euro apiladas una encima de la otra. O, para decirlo de otra manera, probablemente podrías pasar este teléfono por debajo de la puerta de tu habitación.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

El Magic V2 también supera a la competencia en su forma más gruesa, ya que mide solo 9,9 mm cuando está plegado (frente a los 13,4 mm del Galaxy Z Fold 5 y los 12,1 mm del Pixel Fold). En modo "barra de chocolate", el último dispositivo plegable de Honor es solo un milímetro más grueso que el Samsung Galaxy S23 Ultra de diseño convencional y, con 231 g, también es 3g más liviano.

Entonces, sí, el Magic V2 es el dispositivo plegable estilo libro más delgado y liviano que se puede comprar en este momento, lo que también lo convierte en el dispositivo físicamente más práctico de su tipo. Los teléfonos plegables, entre ellos el Honor Magic VS, a menudo han sido criticados por ser dispositivos pesados y que no se pueden guardar en un bolsillo, pero Honor ha hecho algo para mitigar esas críticas aquí.

El fabricante chino afirma haber utilizado "acero patentado" y una bisagra de titanio (que supuestamente se puede plegar hasta 400.000 veces) para lograr credenciales de diseño tan impresionantes en el Magic V2, con las "baterías duales de silicio y carbono" del teléfono que tienen un grosor de 2,72 mm (aproximadamente el grosor de una tarjeta de crédito).

La principal desventaja de toda esa innovación estética es que el Magic V2 no ofrece clasificación IP oficial, lo que significa que no es tan resistente al agua como, por ejemplo, el Galaxy Fold 5. En una sesión informativa previa al dispositivo, Honor nos dijeron que el Magic V2 puede soportar cómodamente alguna que otra ducha, pero definitivamente no es un teléfono para una sesión de fotos bajo el agua.

En cuanto a colores, el Magic V2 está disponible en negro, dorado, Silk Black y Silk Purple. El modelo negro tiene un panel trasero de cuero ecológico, mientras que los otros tres modelos tienen respaldo de vidrio.

Hands-on Honor Magic V2 reseña: Display

(Image credit: Future / Axel Metz)

Al ser un teléfono plegable, el Honor Magic V2 tiene dos pantallas. La primera es una pantalla OLED plegable de 7,92 pulgadas, 2156 x 2344 píxeles con una frecuencia de actualización de 120 Hz, compatibilidad con HDR10+ y un brillo máximo de 1600 nits. La segunda es una pantalla de cubierta OLED de 6,43 pulgadas y 120 Hz con una resolución de 1060 x 2376, que utiliza nanocristales resistentes a caídas.

Ambas pantallas tienen alrededor de 402 píxeles por pulgada y ambas utilizan la tecnología de pantalla de atenuación dinámica patentada de Honor para lograr una impresionante velocidad de ciclo de atenuación PWM de 3840 Hz, lo que esencialmente ayuda a minimizar la tensión en los ojos (encontrarás la misma pantalla inteligente dentro del Honor Magic 5 Pro y Honor 90).

En la práctica, las pantallas duales del Magic V2 son grandes, brillantes, fluidas y más que adecuadas para jugar y ver películas (gracias en parte a la compatibilidad con HDR10+ antes mencionada). Están en gran medida en línea con lo que obtendrá del Galaxy Z Fold 5 y Pixel Fold, aunque el primero tiene biseles un poco más pequeños alrededor de sus bordes.

Hands-on Honor Magic V2 reseña: Cámaras

(Image credit: Future / Axel Metz)

Los fabricantes de teléfonos plegables aún tienen que hacer de las cámaras el foco principal de sus dispositivos plegables, y eso no cambia con el Honor Magic V2.

Eso no quiere decir que no valga la pena mencionar las cámaras que se ofrecen aquí. El Magic V2 cuenta con tres lentes traseras: una principal de 50MP (f/1.9), una ultra gran angular de 50MP (f/2.0) y un teleobjetivo de 20MP f/2.4, este último ofrece un zoom óptico de 2.5x. Las cámaras principal y telefoto también tienen estabilización óptica de imagen (OIS).

También hay una cámara frontal perforada de 16MP en cada pantalla, y en el frente de video, puedes grabar en calidad de hasta 4K a hasta 60 fps.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

Google Pixel Fold representa el estándar actual para las cámaras de teléfonos plegables y, dado que la configuración trasera de ese teléfono comprende una lente principal de 48MP (f/1.7), una lente ultra ancha de 10.8MP (f/2.2) y una lente de 10.8MP (f/3.05), ) teleobjetivo que ofrece un zoom óptico de 5x, el Magic V2 tiene muchas posibilidades de competir por esa corona.

El sistema Falcon Capture de Honor también proviene del Magic 5 Pro , y una optimización inteligente de la IA debería ayudar a que las fotografías tomadas con el Magic V2 se vean brillantes y nítidas, por lo que estamos emocionados de poner a prueba el teléfono en nuestra revisión completa.

Hands-on Honor Magic V2 reseña: Rendimiento y software

El Honor Magic V2 funciona con el último chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, que es el chip que encontrará en muchos de los mejores teléfonos Android en 2023.

Viene con 16 GB de RAM y la opción de 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento, es decir, las mismas opciones que ofrece el Honor Magic VS. Pero sea cual sea la configuración que elijas, es casi seguro que el Magic V2 ofrecerá el nivel de rendimiento que esperarías de un flagship de Android de cuatro cifras.

Navegar, transmitir y jugar son muy sencillos para este teléfono, con sus 16 GB de RAM que hacen que incluso las tareas creativas o profesionales que consumen más energía sean fáciles de realizar.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Otras especificaciones de rendimiento incluyen un sensor de huellas dactilares de montaje lateral, compatibilidad con 5G y parlantes estéreo, y el Magic V2 también admite un lápiz óptico en ambas pantallas, aunque este no está incluido con el teléfono, como es el caso en China.

En el frente del software, Magic V2 ejecuta MagicOS 7.2, que está basado en Android 13, y viene preequipado con aplicaciones de Google, lo que significa que Play Store , Maps y Gmail están listos desde un inicio.

Como era de esperar de un dispositivo Honor plegable, el teléfono también incluye una serie de funciones inteligentes mejoradas. Parallel Space, por ejemplo, te permite usar dos aplicaciones de forma independiente divididas en la pantalla plegable.

Estamos esperando que Honor confirme su compromiso de soporte de actualización para Magic V2. Pero dado que Magic 5 Pro y Magic VS recibirán cinco años de actualizaciones de seguridad y tres actualizaciones importantes del sistema operativo , esperaríamos promesas similares para el último buque insignia de Honor.

Hands-on Honor Magic V2 reseña: Duración de la batería

Al igual que su predecesor, el Honor Magic V2 incluye una batería dual de 5000 mAh que se puede recargar completamente con la tecnología SuperCharge de 66 W de Honor en menos de una hora.

Es una batería más grande que la que encontrarás dentro del Galaxy Z Fold 5 (4400 mAh) y del Pixel Fold (4727 mAh); por lo que, en teoría, el Magic V2 debería durar más que cualquiera de los teléfonos. Y vale la pena recordar que esta celda más grande no se logra a expensas del peso (de hecho, todo lo contrario). El cable SuperCharge de 66 W de Honor también viene incluido en la caja.