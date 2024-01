Reseña Like a Dragon: Infinite Wealth - gozando del poder

Información de la reseña Plataforma en que se reseñó: PS5

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Fecha de lanzamiento: 26 de enero de 2024

Like a Dragon: Infinite Wealth es un juego especial con una narrativa apasionante que entrelaza de manera experta sus nuevos personajes y puntos de la trama con el pasado de la serie. Es una historia tan emocionante e intensa como conmovedora y, en ocasiones, genuinamente hilarante.

Dicho esto, es una historia que tiene mucha energía "para los fanáticos". Por supuesto, esto es exactamente lo que los fanáticos de Like a Dragon querrán escuchar desde hace mucho tiempo. Pero es comprensible que los recién llegados se sientan un poco perdidos.

Sin embargo, Infinite Wealth lo sabe y se apoya con confianza en el hecho de que es la piedra angular de una historia que lleva casi 20 años en desarrollo. Y para los jugadores más nuevos, todavía tiene su propia narrativa que es totalmente única y cautivadora. Pero los fanáticos que se han quedado con Yakuza desde sus inicios serán recompensados con una historia que se siente profundamente personal y bastante agridulce. Lo mejor de todo es que Infinite Wealth no ha perdido su capacidad de hacerte sonreír y reír para equilibrar tus momentos más sombríos.

Dejando a un lado la apasionante narrativa, Infinite Wealth repite en gran medida el cambio a un sistema de batalla por turnos que comenzó con Yakuza: Like a Dragon de 2020. Los miembros nuevos y antiguos del grupo tienen acceso a aún más clases y habilidades. Además, la IA enemiga se ha mejorado enormemente y las peleas contra jefes se sienten mucho menos esponjosas y al mismo tiempo ofrecen un alto grado de desafío.

Del otro lado del charco

(Image credit: Sega)

Like a Dragon: Infinite Wealth , que tiene lugar unos años después del último juego, ve al protagonista Ichiban Kasuga reanudar una vida tranquila, ayudando a los ex miembros de la Yakuza a regresar al mundo civil. Sin embargo, después de que un video viral lo acusa de estafador, se le ofrece la oportunidad de escapar del centro de atención viajando a Honolulu, Hawaii. Aquí, su madre, que alguna vez se pensó que había fallecido, parece estar viva y coleando.

Con la ayuda del taxista nativo de Hawái Eric Tomizawa, la estudiante de intercambio Chitose Fujinomiya y el propio dragón de Dojima, Kazuma Kiryu, Kasuga pronto descubre que hay mucho más en el paradero de su madre de lo que inicialmente se pensaba. Lo que sigue es una historia que, como esperábamos de la serie, desentraña lentamente una trama con múltiples facciones en juego y potencialmente miles de vidas en juego.

La mejor parte (Image credit: Sega) La narrativa de Like a Dragon: Infinite Wealth es cómodamente una de las mejores de la serie. En una de las primeras escenas, el alivio de Kyosuke cuando Kiryu viene a rescatarlo es palpable, y su vínculo siempre me hizo sonreír.

Like a Dragon: Infinite Wealth adopta esta vez un enfoque de doble protagonista. Al principio, no estaba segura de cómo sentirme al respecto; Kasuga está firmemente posicionado como la nueva cara de la franquicia, y tomarse un tiempo para su historia al principio resultó discordante. Sin embargo, a Kiryu no le faltan asuntos pendientes que atender. Y como resultado, su versión de la historia se desarrolla simultáneamente como una vuelta de victoria y un cierre más definitivo. Sin embargo, en su mayor parte, la historia de Infinite Wealth tiene un buen ritmo y ofrece tiempo suficiente para explorar tanto Honolulu como el entorno que regresa del distrito Isezaki Ijincho de Yokohama.

Es fantástico ver que el elenco de Yakuza: Like a Dragon también regresa, y aquí están mejor desarrollados que antes. Nanba, Koichi Adachi y Saeko Mukoda han madurado mucho y sus personalidades brillan más que nunca. Además, el jefe de la facción Geomijul, Seonhee, ahora es un miembro de pleno derecho del grupo y, junto con Chitose, agrega una representante femenina muy necesaria de la que carecía mucho el juego anterior.

Descubriendo su potencial

(Image credit: Sega)

Ryu Ga Gotoku Studio claramente tiene mucha más confianza en la dirección que está tomando la serie principal ahora, y esto realmente se nota en el sistema de batalla de Like a Dragon: Infinite Wealth . Como tal, vale la pena señalar ahora que muchas de las fallas de Yakuza: el intento debut de Like a Dragon en las batallas por turnos se han abordado aquí (como se señaló anteriormente), pero hay muchas adiciones que me hicieron buscar activamente peleas en el centro. ciudades.

El primer gran cambio que notarás es que los personajes ahora pueden moverse en un radio definido en la batalla. Esto abre toneladas de nuevas opciones en combate. Puedes posicionar personajes para atacar a un enemigo por detrás, garantizando un golpe crítico. También se han rediseñado varias habilidades para que se activen en una línea larga y recta o en un área de efecto circular, impactando así a múltiples objetivos a la vez. En ocasiones, puede ser complicado alinearlos, ya que los enemigos también tienden a moverse durante tu turno, pero dominar estas habilidades para causar un gran daño y controlar a las multitudes siempre es fantástico.

Hay un montón de clases nuevas para intercambiar a los miembros de tu grupo. Uno de nuestros favoritos es el Aquanaut, que lucha con una tabla de surf y puede causar un gran daño por agua a los enemigos y, al mismo tiempo, brindar beneficios a los aliados. El Samurai también es genial si buscas una potencia de daño sencilla. La ágil Kunoichi es otra fuerte incorporación, capaz de aumentar continuamente la agilidad, lo que luego permite que otras habilidades golpeen aún más fuerte.

Una adición muy bienvenida aquí es que al subir de nivel estas clases, podrás transmitir sus habilidades a otros. Básicamente, esto significa que puedes corregir las debilidades de una clase con habilidades más poderosas. En cierto punto de la historia, también desbloquearás el acceso a todas las clases del juego anterior, lo que te brindará aún más opciones.

Desafortunadamente, las clases todavía están bloqueadas por género. Esto significa que Saeko, Chitose y Seonhee no tendrán acceso a clases como Aquanaut y Action Star. Y los muchachos no podrán convertirse en Geodancers o Night Queens. Es una oportunidad perdida que creo que impide que el sistema de clases sea tan profundo como podría haber sido de otra manera.

(Image credit: Sega)

No sería un título de Like a Dragon sin una gran cantidad de contenido secundario atractivo. Infinite Wealth ofrece algunos de los mejores de la serie hasta la fecha. Tienes la ayuda habitual de historias paralelas que actúan como misiones opcionales, que normalmente desbloquean recompensas útiles, como nuevas armas o útiles aliados 'Poundmate' para llamar a la batalla.

La primera de dos importantes ofertas de contenido secundario es la Liga Sujimon: batallas Pokémon con un delicioso toque Yakuza . Derrotar enemigos en la batalla (o en lugares dedicados a las 'incursiones' en el mapa mundial) te da la oportunidad de reclutar a un villano para tu lado. Con ellos, puedes competir en batallas de Sujimon por turnos para ascender de rango, e incluso ganar insignias de gimnasio en el camino. Es tan hilarante en la nariz que no puedo evitar amar el descaro de todo.

También es sorprendentemente profundo, ya que Sujimon posee tipos elementales y habilidades especiales. Algunos, y no estoy bromeando, pueden incluso evolucionar hasta convertirse en un Sujimon mucho más poderoso cuando se actualizan lo suficiente. Y lo mejor de todo es que, como estaba pensando que sería genial usar mi Sujimon en batallas reales, el juego respondió. Kasuga puede desbloquear la clase única Sujimancer que le permite convocar a Sujimon para realizar habilidades mágicas. Es absolutamente encantador y brillante.

Para algo un poco más relajado, tienes la isla Dondoko, que se desbloquea al principio de la historia. Algo así como un 'hogar lejos del hogar' al estilo Animal Crossing , aquí te recibirán las populares mascotas japonesas de la vida real, Gachapin y Mukku, y te invitarán a salvar la isla de una banda de piratas. Sí, en serio.

Temas de accesibilidad (Image credit: Sega) Aquí hay una gran cantidad de opciones de accesibilidad. Los jugadores pueden cambiar los colores de los subtítulos, agregar nombres de oradores y también un fondo para los subtítulos. Hay tres configuraciones principales para daltónicos para aquellos que las necesitan. Además, las indicaciones de acción durante la batalla se pueden desactivar si los jugadores prefieren no preocuparse por el momento de ciertas habilidades.

La isla Dondoko le encarga a Kasuga que limpie la basura, capture insectos y peces y cree muebles y edificios para aumentar la calificación turística de la isla. Con el tiempo, incluso puedes invitar huéspedes a la isla para que se queden y gasten dinero; muchos de los cuales son rostros familiares de toda la serie. ¿Es el contenido más interesante de todos los tiempos? No, pero no se supone que sea así. La isla Dondoko me pareció una experiencia agradable y relajada, perfecta para hacer descansos entre la narrativa, a menudo dramática.

Un último contenido secundario que realmente me encantó fue Aloha Links. Y es realmente súper simple; Kyosuke puede saludar a ciertos NPC con un dedicado '¡Aloha!' botón de saludo y se registrarán en la aplicación Aloha Links como amigo. Es una adición pequeña pero muy saludable que viene con sus propias recompensas y, por supuesto, invita a la exploración para descubrir todos los NPC aplicables.

En general, Like a Dragon: Infinite Wealth me hizo tener mucha confianza en el futuro de la serie. Presenta una historia sincera y sincera sobre el cuidado de las personas más cercanas a usted y la importancia de no dejar ningún arrepentimiento atrás. Junto con algunos de los mejores combates por turnos que he jugado en años y una cantidad vertiginosa de contenido secundario de calidad, puedo decir con confianza que Like a Dragon: Infinite Wealth es uno de los primeros contendientes al juego del año.