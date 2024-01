Reseña Apollo Justice: Ace Attorney- ¡Sin objeciones!

Información de la reseña Plataforma revisada: PS4

Disponible en: PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4

Fecha de lanzamiento: 26 de enero

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy es, en muchos sentidos, una nueva oportunidad de alcanzar el estrellato para su personaje principal. A pesar de todo lo que Ace Attorney ha soportado con el público durante más de dos décadas, Phoenix Wright y su elenco inicial siguen siendo la cara de la franquicia, acaparando el protagonismo de cualquier recién llegado que desee usurpar a la querida estrella.

Tras el éxito crítico y comercial de la trilogía original de novelas visuales de drama legal encabezadas por el querido ícono, Shu Takumi y su equipo tomaron la audaz decisión de dejar de lado al personaje para una cuarta entrada principal de la serie en 2007, centrando la Acción sobre el nuevo y valiente advenedizo Apollo Justice.

Dejar de lado a tu amado cabeza de cartel por alguien nuevo corre el riesgo de alienar a una base de fans, y es difícil determinar si esta decisión fue exitosa. Si bien esta nueva entrega fue sin duda un éxito comercial y de crítica tras su lanzamiento, muchos clamaron por el regreso de Phoenix Wright y compañía. Más allá de los papeles secundarios que se les asignan aquí, cuando finalmente se lanzó la quinta entrada seis años después, Wright estaba nuevamente en la portada y en el asiento del conductor para los procedimientos en títulos futuros. Apollo ahora estaba siendo eclipsado por lo que se suponía que sería su propia trilogía.

Phoenix Wright siguió siendo la estrella de la franquicia y Apollo fue pasado por alto. No ayudó que, hasta ahora, fuera mucho más difícil jugar estos juegos en comparación con los lanzamientos aparentemente interminables que se ofrecieron a la trilogía original en los años siguientes. En comparación, la trilogía Apollo Justice recibió solo un port para dispositivos móviles a mediados de la década de 2010, y los juegos quedaron atrapados en las ahora "obsoletas" DS y 3DS.

Sin embargo, a quienes esperan les llegan cosas buenas, y la tan esperada remasterización de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy proporciona una plataforma para que estos personajes e historias sean reintroducidos al público y juzgados por sus propios méritos. Es importante destacar que sin la presión de seguir una trilogía querida para una base de fans ferviente. ¡Y con una remasterización como esta, el Sr. Justice no debería tener problemas para hacer nuevos amigos con el público moderno!

El mismo abogado de siempre

A primera vista, no ha cambiado mucho con esta nueva versión. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy reúne las tres entradas de la trilogía en una sola colección, remasterizada con imágenes completamente nuevas para adaptarse a las modernas pantallas HD y 4K . Para adaptarse a la pérdida de la segunda pantalla de las antiguas computadoras portátiles de Nintendo, la jugabilidad al examinar pruebas o interrogar a testigos se ha ajustado para que funcione con una sola pantalla. Más allá de eso, la experiencia y la historia permanecen prácticamente sin cambios, y tampoco se incluyen nuevas historias o casos.

La mejor parte (Image credit: Capcom) No importa cuántas veces juegues un juego de Ace Attorney, encontrar el momento adecuado para presentar una objeción en el fragor de un juicio nunca pasa de moda. Hacerlo en un momento particular hacia el final del episodio final de Apollo Justice es un ejemplo particularmente claro.

Los 14 casos (más dos escenarios hipotéticos publicados anteriormente como DLC) incluidos en esta colección en tres juegos trazan la historia de Apollo Justice, un abogado prometedor que eventualmente se entrena bajo la dirección de Phoenix Wright en Wright Anything Agency durante una era de confianza vacilante en los tribunales. Wright perdió su placa de abogado durante siete años por el uso de pruebas falsificadas, lo que le obligó a ganarse la vida como jugador clandestino mientras su pequeña hija realizaba espectáculos de magia para llegar a fin de mes. El debut judicial de Apollo marca el comienzo de su búsqueda de justicia y una oportunidad para Wright de cambiar su vida, mientras trabajan con otros abogados defensores y detectives para sacar a sus clientes de misterios y peligros legales cada vez más precarios.

Incluso en comparación con la trilogía original, ya conocida por sus historias a veces gigantescas que involucran a médiums espirituales, el interrogatorio de un loro y los fiscales bastante excéntricos a los que te enfrentas, esta vez prepárate para misterios aún más extravagantes. Sin profundizar demasiado en spoilers, al final de esta trilogía, estás realizando sesiones de espiritismo en reinos antiguos (¡y eso es solo el comienzo!) mientras Apollo busca su razón para defender y perseguir la vida de un defensor público.

Un excelente remáster

Incluso en su forma más extravagante, este enfoque narrativo de drama legal pero anime proporciona una de las escrituras más estrictas basadas en personajes que puedas encontrar. La historia gira y gira constantemente mientras mantiene al jugador involucrado mientras investiga las escenas del crimen y usa evidencia para cambiar el rumbo del caso en la sala del tribunal y salvar a su cliente de cadena perpetua. Detectar las contradicciones en los testimonios sigue siendo tan complicado y satisfactorio como siempre. Aprovechar las nuevas técnicas para separar testimonios mantiene las cosas frescas, incluso si a veces es frustrante resolverlo, cuál es la declaración para presentar la evidencia correcta que necesita para avanzar en el caso hacia la solución que ya ha comenzado a buscar. juntar.

Si esto no ofreciera nada más que la oportunidad de disfrutar de la escritura divertida y fascinante de este trío compacto de clásicos de novelas visuales que apenas ha envejecido un día desde su lanzamiento original, esta sería una recomendación fácil. Lo más impresionante es el esfuerzo realizado por Capcom para mejorar la experiencia y darle a estos juegos las mayores posibilidades de éxito.

En comparación con la remasterización de la primera trilogía, esta es una gran mejora visual con respecto al lanzamiento original de estos juegos. El primer juego de esta colección, Apollo Justice , hizo su debut en Nintendo DS, y esta remasterización conserva su aspecto basado en sprites. Estos se han limpiado a un nivel aún más alto que el que vimos en la trilogía de Wright, con sprites redibujados y fondos mejorados para garantizar que se mantengan en pantallas modernas. El resultado es una alegría, ya sea que se experimente en una pantalla portátil nítida o ampliada en un televisor o monitor grande.

Las entradas posteriores, lanzadas originalmente en Nintendo 3DS, vieron un cambio de estilo en el que los modelos animados en 3D reemplazaron a los sprites de personajes planos. A estos también se les ha dado algo de amor por la remasterización y se ven geniales, ofreciendo un mayor grado de expresión sin verse fuera de lugar yuxtapuestos con los fondos todavía 2D del juego. Para los tres títulos, tienes la opción de reproducirlos en orden o volver a visitar un episodio o escena favorita a través del menú de selección de episodios.

Caso cerrado

Aunque no hay nada nuevo en términos de historia para los fanáticos de toda la vida que vuelven a visitar los juegos, hay una gran cantidad de contenido adicional que los fanáticos apreciarán. The Orchestra Hall es un reproductor de música que recopila más de 170 pistas, no solo del trío de juegos incluidos en esta colección, sino también de conciertos especiales de orquesta realizados en todo Japón para celebrar la serie. Incluso tienes representaciones chibi de los personajes actuando al ritmo de la música. Otra inclusión bienvenida es una galería de arte especial llena de arte conceptual para los tres juegos.

Quizás lo más emocionante de todo sea el Estudio de Animación. A través del tristemente desaparecido bot de Twitter @AceCourtBot y otras gloriosas recreaciones, los fanáticos se han divertido mucho a lo largo de los años creando originales y tontas travesuras judiciales protagonizadas por estos queridos personajes. Este conjunto de herramientas proporciona los modelos de personajes y animaciones, música de fondo y gritos vocales de objeción necesarios para que este ferviente grupo de fanáticos se vuelva loco con astutas travesuras a expensas del personaje. Espere muchas ediciones de fans completamente nuevas y de alta calidad en los próximos meses.

Todo se reúne en una colección elaborada con cuidado para un protagonista olvidado de una querida serie. Si bien se puede argumentar que aquí no se ofrece nada nuevo para los fanáticos a largo plazo, esta es fácilmente la mejor manera de jugar un trío de juegos que a menudo se pasa por alto de una de las franquicias de novelas visuales más consistentemente inventivas que existen.