Reseña. Foamstars - Un estreno poco alentador

Disponible en: PlayStation 5, PlayStation 4

Fecha de lanzamiento: 6 de febrero de 2024

Foamstars, el juego más reciente de Square Enix, es un colorido juego de disparos disponible exclusivamente para PlayStation 5 y PlayStation 4. Incluido con una membresía de PlayStation Plus como un juego mensual gratuito desde el lanzamiento hasta el 5 de marzo de 2024, el puñado de interesantes mecánicas multijugador que se muestran pueden hacer que valga la pena descargarlo si eres un suscriptor actual de PS Plus y literalmente no tienes nada más para jugar.

Sin embargo, es simplemente imposible recomendar Foamstars en cualquier otro contexto, ya que aquí hay muy poco que justifique más de una hora de su tiempo como máximo. La falta de modos y mapas decepciona las partidas PvP, mientras que las incesantemente aburridas misiones para un jugador son francamente dolorosas de ver. El modo PvE es un poco mejor, con algunos potenciadores únicos por descubrir, pero en última instancia sigue siendo demasiado repetitivo para mantener el interés.

Para empeorar las cosas, el juego está repleto de monetización, incluido un pase de batalla y paquetes de disfraces sorprendentemente caros. Aunque esto sería mucho más perdonable en un título gratuito, es difícil imaginar un futuro en el que la burbuja de Foamstars no explote una vez que se convierta completamente en un producto pago.

No tan espumoso

Ambientado en la ciudad iluminada con luces de neón de Bath Vegas, Foamstars da lo mejor de sí cuando compites en sus trepidantes partidas PvP. Como concursante de Foamsmash, estás armado con una tabla de surf y un arma impulsada por espuma que arroja burbujas de colores brillantes por la pantalla. Estas burbujas dañan a los enemigos, enjabonándolos hasta que entran en un estado vulnerable de "espuma" donde pueden "enfriarse" (el término bastante condescendiente del juego para una eliminación) con un golpe rápido de tu tabla de surf.

La mejor parte (Image credit: Square Enix) Deslizarte hacia un enemigo cubierto de espuma en tu tabla de surf para protegerte del frío es un placer y fácilmente una de las mecánicas de combate más poderosas de Foamstars .

Tus arroyos también cubren los entornos cercanos con una capa saltarina de espuma del color del equipo, proporcionando algo de cobertura, un pequeño grado de elevación vertical y, mucho más importante, la capacidad de deslizarte sobre tu tabla de surf a una velocidad mucho mayor. La espuma del otro equipo, por el contrario, dificulta tu movimiento al ralentizar tu navegación. Dadas sus similitudes mecánicas, las comparaciones entre la espuma de Foamstars y la tinta de Splatoon parecen casi inevitables.

Aún así, Foamstars contiene algunas ideas más únicas que ayudan a diferenciarlo. Para empezar, Foamstars presenta una alineación de héroes intrigantes con sus propias armas y habilidades distintivas. Hay una variedad sólida en la lista actual de ocho héroes, desde el velocista Soa con dos pistolas de corto alcance hasta el Rave Breaker que escupe corrientes de espuma. Todos tienen diseños muy distintos y llamativos, y comprender sus peculiaridades únicas es sorprendentemente atractivo.

Nuestro favorito fue Mel T, un adorable concursante con temática de postres que lleva un poderoso lanzador de misiles guiados. Mantenerse al margen y hacer espuma a los oponentes desde una distancia segura fue un cambio de ritmo agradable. Hacer espuma a tus oponentes antes de aplastarlos con tu tablero tiene un ritmo agradable, pero los colores brillantes y el movimiento rápido pueden hacer que la acción sea difícil de seguir en momentos particularmente agitados.

Espuma furiosa

Es una lástima, ya que las partidas en Foamstars utilizan un formato 4v4 muy condensado que, en teoría, debería hacer que las cosas sean más fáciles de entender. Hay tres modos PvP disponibles en este momento: Smash the Star, Happy Bath Survival y Rubber Duck Party. Rubber Duck Party es un modo básico basado en objetivos en el que los equipos luchan por el control de la carrera de un pato de goma, y el equipo ganador consigue que el pato llegue a la meta más rápido.

Smash the Star, por otro lado, es una versión extraña de un combate a muerte en equipo en el que el jugador de mayor rendimiento es nombrado jugador estrella. El primer equipo que pierde a un jugador estrella es derrotado, y mantener a tu estrella protegida se convierte en un desafío en equipo bastante tenso. Happy Bath Survival cambia las cosas por completo al colocar a dos jugadores de cada equipo fuera de la arena, apoyando a sus compañeros con lluvias de espuma de colores. Se lleva a cabo en un máximo de tres rondas, y el equipo que gane será el que más gane.

Happy Bath Survival es definitivamente el más atractivo, pero, desafortunadamente, las partidas en los tres modos pueden parecer extremadamente breves y, a menudo, solo duran un par de minutos. Si bien esto evita que parezcan una molestia, ser expulsado repetidamente al área pequeña del centro para sentarse en una larga cola para un nuevo juego pronto se vuelve irritante.

También pone en primer plano algunos de los intentos más flagrantes de monetización, con una de las pocas actividades centrales siendo mirar los diversos paquetes de disfraces, algunos de los cuales tienen un precio casi cómicamente alto de $ 44,99 dólares, disponibles en la tienda del juego.

El hecho de que sólo haya tres modos PvP en total también es una pena. Solo hay que dominar unos pocos mapas muy básicos, lo que inmediatamente resta valor a la rejugabilidad de cada modo. Con la única excepción de un mapa refrescante y único inspirado en un casino que presenta una ruleta gigante que gira, el aluvión de arenas sencillas rápidamente comienza a mezclarse en una sola.

Fuera del PvP, también hay 18 misiones de Foamstar para un jugador que afrontar. Cada uno se centra en diferentes personajes, pero todos siguen el mismo formato ridículamente simple en el que sucesivas oleadas de enemigos aburridos avanzan lentamente hacia un reactor inestable en una línea recta literal en un entorno insulso y cuadrado.

FUNCIONES DE ACCESIBILIDAD (Image credit: Square Enix) Foamstars ofrece la opción de habilitar subtítulos básicos, activar un modo daltónico y cambiar libremente la configuración de los botones del controlador.

Mientras esto ocurre, se desarrollan casi constantemente diálogos irritantes y torpemente escritos y, aparte de la extraña aparición de una ilustración encantadora y un momento muy preocupante que parece sugerir que la espuma del juego es de hecho un fluido corporal secretado por uno de los personajes, Todo parece un relleno inútil.

También hay actualizaciones incrementales que se pueden comprar usando la moneda obtenida en cada misión exitosa, pero sus beneficios son tan menores que todo el sistema puede ignorarse por completo de manera segura. Afortunadamente, el modo PvE en línea obtiene mejores resultados, ya que incorpora a otros tres jugadores a la ecuación e introduce un sistema de actualización mucho más atractivo que otorga mejoras más sustanciales entre oleadas. Estos van desde pequeñas mejoras en las estadísticas hasta proyectiles adicionales e incluso torretas, que, si bien no son nada particularmente especiales, afortunadamente reducen la sensación de monotonía a un nivel más tolerable.

En general, si bien el componente PvP tiene algunas cosas que ofrecer, solo puedo esperar que futuras actualizaciones de contenido de temporada ayuden a que el resto del paquete esté a la altura. Foamstars es, tal como está, una gran decepción y un verdadero desperdicio de ese potencial multijugador.