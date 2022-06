MacBook Air (M2, 2022) vs MacBook Air (M1, 2020): Comparativa. ¿Cuál deberías comprarte?

Al recién anunciado MacBook Air (M2, 2022) (opens in new tab) le han puesto el listón muy alto, ya que su predecesor, el MacBook Air (M1, 2020) (opens in new tab), es tan bueno que lleva ocupando el primer puesto de nuestro ranking de mejores portátiles (opens in new tab) desde que se lanzó hace ya casi dos años.

Pero claro, son dos años es mucho tiempo para un portátil, por lo que ya iba siendo hora de que Apple lanzara un modelo sucesor. Por suerte, la compañía lanzó el nuevo MacBook Air (M2, 2022) en la WWDC 2022 (opens in new tab), y viene con grandes cambios, tanto por dentro, ya que equipa el nuevo chip M2, como por fuera, con un cambio radical en el diseño.

Sea como sea, el MacBook Air (M1, 2020) era tan bueno, que ahora la gran pregunta es: ¿merece la pena comprar el nuevo MacBook Air (M2, 2022)? Y la elección en este caso es más difícil de lo normal, ya que Apple va a seguir vendiendo el modelo predecesor con chip M1, cosa que normalmente no hace cuando renueva un producto. Por lo tanto, tienes la opción de comprar cualquiera de los dos portátiles, y nosotros estamos aquí para ayudarte a elegir: ¿Cuál deberías comprar? ¿El MacBook Air (M2, 2022) o el MacBook Air (M1, 2020)?

Seguro que ya has leído estos días que el nuevo MacBook Air tiene un precio más alto de lo que esperábamos, pero a veces, pagar más merece la pena, ¿será esta una de esas veces? Esto es precisamente lo que vamos a tratar de averiguar a continuación.

Aquí tienes la comparativa MacBook Air (M2, 2022) vs MacBook Air (M1, 2020), ¡vamos a ello!

(Image credit: Future)

MacBook Air (M2, 2022) vs MacBook Air (M1, 2020): precio y disponibilidad

Una de las mejores cosas del MacBook Air (M1, 2020) fue, y es, su precio. El portátil se lanzó por un precio de partida de 1.129€, lo que suponía una relación calidad-precio impresionante, sobre todo en comparación con otros portátiles con Windows (opens in new tab) de la competencia, como el Dell XPS 13 (opens in new tab), que salía más caro.

Desde entonces, puedes encontrar el MacBook Air (M1) por menos dinero en vendedores como Amazon, donde lo puedes encontrar por 1.065€ (opens in new tab), mientras que en la web oficial de Apple (opens in new tab) ahora mismo la versión que está a la venta parte de 1.219€. Y además, no hay que olvidar que el Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab) será en julio, y seguramente podrás encontrarlo más rebajado todavía. Sea como sea, Apple anunció durante la WWDC 2022 que van a mantener el MacBook Air con M1 al mismo precio que tiene ahora.

Ahora hablemos del nuevo MacBook Air (M2, 2022). Cuando nos enteramos de que no iban a bajar el precio del modelo predecesor de forma oficial, ya nos hicimos a la idea de que el nuevo portátil no podría lanzarse al mismo precio, sino que sería más caro. Y así lo confirmamos cuando nos dijeron que el precio del nuevo MacBook (M2) parte de 1.519€ (opens in new tab) si optas por la configuración que cuenta con CPU de 8 núcleos y GPU de 8 núcleos, mientras que si prefieres una GPU de 10 núcleos, el MacBook Air 2022 parte de 1.869€ (opens in new tab). Y eso es una gran diferencia en el precio. El nuevo portátil te costará al menos unos 300€ más, como mínimo.

Es una pena, ya que esto significa que el MacBook Air M2 no ofrece la misma fantástica relación calidad-precio que tiene el modelo M1. De hecho, su precio se acerca más a los MacBook Pro.

Por lo tanto, si lo que buscamos es la mejor relación calidad-precio, está claro que el MacBook Air (M1, 2020) sigue siendo la mejor opción.

Pero claro, el nuevo modelo con chip M2 viene con mejoras de rendimiento y puede configurarse para tener hasta 24GB de memoria unificada (el máximo en el M1 es 16GB), y esto significa que el nuevo modelo está más preparado para el futuro, y no sentirás la necesidad de actualizarlo durante mucho tiempo. A la larga, podría ahorrarte dinero.

(Image credit: Future)

MacBook Air (M2, 2022) vs MacBook Air (M1, 2020): diseño

Cuando el MacBook Air (M1, 2020) salió al mercado, Apple reservó los grandes cambios para el interior del portátil, por lo que por fuera, su diseño era prácticamente igual al de los MacBook Air anteriores.

Aunque eso estaba bien; era un diseño icónico por algo, lo cierto es que a nivel de diseño los portátiles han avanzado mucho últimamente, por lo que su aspecto empezaba a parecer anticuado.

(Image credit: Future)

Por eso, es una gran noticia que el nuevo MacBook Air (M2, 2022) venga totalmente rediseñado. Ahora ya no presenta esa típica forma inclinada, que era debida a que el dispositivo era más fino por delante que por detrás. Ahora, la forma es totalmente uniforme, y sigue la misma línea que los actuales MacBook Pro y del iPhone.

Los colores en los que está disponible el nuevo MacBook Air (M2) son: Gris Espacial, Plata, Blanco Estrella y Medianoche, lo que supone algún cambio respecto al MacBook Air (M1) que se vende en color Gris Espacial, Oro y Plata. Si bien esperábamos que el nuevo modelo viniera en llamativos colores pastel nuevos, y al final no ha sido así, sí que es verdad que los nuevos colores se ven bonitos, sobre todo el azul Medianoche.

Por otro lado, Apple afirma que el nuevo MacBook Air (M2, 2022) ocupará un 20% menos de espacio en tu mesa. Tiene un grosor de tan solo 11m y pesa 1.24Kg, frente a los 1.29Kg del modelo anterior, y su grosor que iba de 4.1mm a 16.1mm (según midas por delante o por detrás).

Eso significa que el nuevo MacBook Air (M2) es más fácil de transportar y de llevártelo de un lado a otro. Los marcos que hay alrededor de la pantalla también se han reducido, lo que, además de significar que el nuevo portátil tiene un aspecto más moderno, también significa que la pantalla es ahora más grande; ahora es de 13,6 pulgadas, frente a las del 13,3 pulgadas del modelo anterior. La resolución también ha pasado de 2.560 x 1.600 a 2.560 x 1.664. Por lo tanto, la pantalla más grande no pierde nitidez, aunque el MacBook Air anterior tiene una densidad de píxeles ligeramente superior.

(Image credit: Future)

Sin embargo, la pantalla del MacBook Air (M2, 2022) supera con creces a la del modelo anterior ya que soporta 1.000 millones de colores, lo que es mucho más que los "millones de colores" que ofrece la pantalla del antiguo MacBook Air. También tiene ahora un mayor brillo de 500 nits, comparado con los 400 nits de la pantalla del MacBook Air (M1, 2020). Esto hace que la pantalla sea mucho más vívida y precisa y supone una clara mejora respecto al antiguo MacBook Air.

En definitiva, en cuanto al diseño, el nuevo MacBook Air (M2, 2022) es el claro vencedor, con un aspecto más moderno, más fino y más ligero que el modelo M1, y además, ofrece una pantalla más grande y más brillante.

(Image credit: Future)

MacBook Air (M2, 2022) vs MacBook Air (M1, 2020): rendimiento

No tuvimos oportunidad de probar a fondo el rendimiento del MacBook Air (M2, 2022) cuando lo tuvimos en nuestras manos, por lo que de momento solo podemos basarnos en las especificaciones y en lo que nos ha dicho Apple. Sobre el papel, las especificaciones del nuevo portátil parecen excelentes, ya que el nuevo chip M2 que equipa ofrece una CPU un 18% más rápida, una GPU un 35% más rápida (ahora disponible con 10 núcleos) y un motor neuronal un 40% más rápido, y todo esto con un consumo de energía similar, por lo que la gran mejora en el rendimiento no significará que la batería te vaya a durar menos.

Gracias al chip M2, el nuevo MacBook Air se beneficiarán de un ancho de banda de memoria un 50% más rápido y de hasta 24GB de memoria unificada (el MacBook Air con M1 tiene un máximo de 16GB). Esa memoria adicional podría suponer una gran diferencia para los que quieran trabajar en multitarea o editar gráficos.

La webcam también ha pasado de 720p a 1080p en el MacBook Air (M2, 2022), y además, el chip M2 mejora la calidad de imagen y el rendimiento con poca luz.

(Image credit: Future)

Sin embargo, esa combinación de una webcam más potente y unos marcos más finos significa que hay un visible "notch" que rodea a la cámara y desciende hasta la barra de menús. Es el mismo notch que tiene el MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) (opens in new tab)y el MacBook Pro de 16 pulgadas (2021) (opens in new tab), y cuando debutó con esos MacBooks, hubo bastante debate porque a algunos no les gustaba.

En general, aunque nos reservaremos nuestra opinión final hasta que tengamos el MacBook Air (M2, 2022) y podamos analizarlo en profundidad, creemos que a nivel de rendimiento ofrecerá una gran mejora sobre el MacBook Air (M1, 2020), que ya de por sí no se quedaba nada atrás.

(Image credit: Future)

MacBook Air (M2, 2022) vs MacBook Air (M1, 2020): ¿cuál deberías comprar?

La elección entre el MacBook Air (M2, 2022) y el MacBook Air (M1, 2020) es bastante complicada, lo que demuestra lo bueno que es el portátil más antiguo.

Si quieres disfrutar de una experiencia moderna y un rendimiento mejorado, el MacBook Air (M2, 2022) es tu mejor opción, aunque te cueste más dinero. El nuevo diseño es genial, podrás transportar el portátil más fácilmente y la pantalla supone un gran paso adelante frente a la del anterior modelo. Y el chip M2 también podría supone una gran mejora.

Sin embargo, el MacBook Air (M1, 2020) tiene un precio mucho más bajo, lo que hace que siga siendo una compra realmente tentadora. Si no quieres gastar una fortuna en tu nuevo portátil, entonces el modelo con chip M1 es el más adecuado para ti; su relación calidad-precio es mejor, y además te hará disfrutar de un gran rendimiento en general.