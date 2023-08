Por fin llega el alucinante televisor OLED inalámbrico de LG, y el precio no es tan loco como pensábamos

El nuevo televisor OLED M3 de LG ya se puede comprar en Corea del Sur y está a punto de lanzarse en todo el mundo en septiembre. Todavía no sabemos cuánto costará la TV en España, pero sí que hemos podido averiguar el precio em el Reino Unido, lo cual nos permite hacernos una idea.

La LG M3 OLED de 77 pulgadas tiene allí un precio que parte de 5.999 libras (que son unos 6.949,70€ según la conversión de divisas), eso significa que cuesta allí unas 1.000 libras más que el LG G3 OLED del mismo tamaño.

Esto es significativo porque la serie M es esencialmente un modelo G3 con tecnología inalámbrica de vanguardia adicional que transmite a 4K con 120Hz desde una caja Zero Connect independiente, lo que significa que no hay maraña de cables conectados al televisor molestando.

La cosa mejora aún más con el modelo de 83 pulgadas, que costará 7.999 libras en el Reino Unido (lo que convertido a euros son unos 9.266,65€). Allí, eso quiere decir que costará sólo 500 libras más que el tamaño equivalente del G3 (el cual, por cierto, en España cuesta 6.999€ aunque ahora está rebajado a 6.099€). Y aunque sólo hay tres tamaños disponibles en total, el precio se dispara con el modelo OLED de 97 pulgadas del LG OLED M3, que costará la friolera de 27.999 libras (unos 32.436,17€).

Pero incluso eso no es tan descabellado como parece a primera vista, teniendo en cuenta que el único televisor OLED de 97 pulgadas de LG, el LG G2 OLED, cuesta 25.000€. Y claro, con el LG G2 OLED se obtendrá un mejor procesamiento de imagen y algunas funciones mejoradas con respecto a ese modelo, además de la sofisticada tecnología inalámbrica.

Puertos limitados

Por supuesto, el M3 OLED TV no está totalmente libre de cables, ya tendrás que conectarle el cable de corriente. Pero lo que sí significa es que aquellos a los que les guste tener tanto una bonita configuración minimalista como dispositivos conectados a su televisor, podrán conectarlos a la Zero Connect Box en vez de directamente a la tele.

Sin embargo, la solución inalámbrica de LG tiene algunos defectos, tal y como pudimos commprobar cuando probamos el televisor OLED inalámbrico de LG con 4K 120Hz en el CES a principios de 2023. Por un lado, la Zero Connect Box solo tiene tres puertos HDMI 2.1, lo que resulta muy limitado para quienes tienen varios dispositivos (cuatro es el estándar en los televisores de gama alta).

Y por otro lado, los otros problemas tienen que ver con el diseño de la serie M. La Zero Connect Box, por ejemplo, es un cubo de plástico que no llama la atención, aunque hay que admitir que se supone que no hay que fijarse en ella. Lo que más echamos en falta es que no hayan mejorado el diseño de la parte trasera del televisor para aprovechar el hecho de que, al ser inalámbrico en su mayor parte, el aparato podría colocarse en una posición en la que la gente pudiera ver la parte trasera.

Lo cierto es que aunque LG parece querer que el televisor se monte, ya que viene con un soporte empotrado en la pared, también viene con un soporte elegante, y LG fabrica televisores muy parecidos que tienen la parte trasera bien diseñada: véase el LG POSE.

En cuanto a las opciones de conectividad, LG ha confirmado que utilizará su tecnología RF patentada, que afirma que puede transmitir datos a una velocidad hasta tres veces superior a la de Wi-Fi, así como USB, Wi-Fi y Bluetooth.

El televisor también es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, lo que significa que podrás disfrutar de una experiencia inmersiva en una pantalla ultra grande en cualquier lugar de tu casa. Al fin y al cabo, la tecnología de televisión más emocionante de este año es el fin de los cables, y LG parece ser el primero en hacer que esto suceda en la vida real.

Puede que este televisor resulte demasiado caro y especializado para entrar en nuestra lista de los mejores televisores OLED... pero puede que la tecnología inalámbrica 4K de 120Hz nos conquiste, ya que, al fin y al cabo, es la primera de su clase.