El nuevo tráiler de 'Sonic 3: la película' muestra por primera vez al Shadow de Keanu Reeves

Se ha hecho esperar, pero el primer tráiler de Sonic 3 ha aparecido por fin en Internet y ha confirmado uno de sus mayores rumores: Keanu Reeves pondrá voz al villano, Shadow.

Publicado hoy (27 de agosto), el primer teaser de una de las últimas novedades cinematográficas de 2024 va viento en popa mientras Paramount Pictures comienza a intensificar su campaña de marketing para la esperadísima secuela. Y oye, qué mejor manera de aumentar el hype que revelando que el querido actor Keanu Reeves presta su instantáneamente reconocible voz a Shadow, uno de los adversarios más notables de Sonic.

Sonic 3: La película I Tráiler oficial I Paramount Pictures Spain - YouTube Watch On

De hecho, dura casi tres minutos. Normalmente, un tráiler de esa duración revela el argumento completo de una película, pero parece que la primera imagen de Sonic 3 está reteniendo algunos elementos de su historia hasta que llegue a los cines de todo el mundo.

Dicho esto, el tráiler no oculta todos los secretos. Sí, esperábamos que Shadow apareciera en la última película híbrida de acción real y animación de Sonic (después de todo, ya se habló de él en la escena post-créditos de Sonic 2), pero yo no esperaba oír a Reeves pronunciar ninguna palabra como el erizo antropomórfico creado en laboratorio hasta que me senté en mi butaca en la proyección. Eso habría mantenido el misterio, pero quizá Paramount (junto con Sega, la creadora de Sonic the Hedgehog) consideró necesario incluir la voz de Reeves, sobre todo porque su participación se filtró meses antes de la presentación del tráiler. Sea como fuere, Reeves encaja a la perfección en el papel de Shadow y, tras su trabajo de doblaje en Toy Story 4 y Cyberpunk 2077, grabar líneas para un proyecto de animación no le habrá resultado nada extraño.

Try to keep up. #SonicMovie3 - only in theatres December 20. pic.twitter.com/CcW7USRWneAugust 27, 2024

La participación de Reeves no es lo único que revela el primer teaser de Sonic 3. Antes de entrar en materia, sin embargo, he aquí una breve sinopsis que revela algo más sobre la película: «Sonic the Hedgehog vuelve a la gran pantalla estas Navidades en su aventura más emocionante hasta la fecha. Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano con unos poderes nunca vistos. Con sus habilidades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic debe buscar una improbable alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta».

Entonces, ¿cuál es la inesperada alianza que se anuncia? Tal y como establece el tráiler, el Equipo Sonic se verá obligado a aliarse nada menos que con el Doctor Eggman, el icónico adversario de Sonic en su franquicia de videojuegos y villano de las dos primeras películas. Eso significa que Jim Carrey vuelve a interpretar al científico loco una vez más, a pesar de que insinuó que se retiraba de la actuación tras el estreno de Sonic 2 a principios de 2022. Está claro que el Equipo Sonic necesita toda la ayuda posible para evitar que Shadow, aparentemente desconsolado, amenace la existencia de la Tierra.

Jeff Fowler, que dirigió las dos primeras películas de Sonic, vuelve a ocupar la silla del director en esta ocasión. Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally y Lee Majdoub se unen a Carrey en el reparto. Alyla Browne y Krysten Ritter también acompañan a Reeves en el reparto de nuevos actores.

Sonic the Hedgehog 3 llegará a los cines de todo el mundo el 21 de diciembre, y hay un montón de contenido sobre el borrón azul para mantenerte ocupado hasta entonces. Las películas anteriores ya están disponibles en Paramount Plus, uno de los mejores servicios de streaming. El primer spin-off televisivo de la franquicia, Knuckles, también se estrenó en la misma plataforma a principios de este año, y la serie se convirtió en el original televisivo más visto hasta la fecha.