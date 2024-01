De Gladiator 2 a Deadpool 3: las 15 películas que quiero ver en 2024

Furiosa: A Mad Max Saga, Dune: Part Two y Deadpool 3

2024 ha llegado y, con él, el final de uno de los años más agitados del mundo del cine. 2023 estuvo marcado por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood más largas de la historia, así como por múltiples retrasos de películas, por lo que espero que este año sean 12 meses menos llenos de drama y más agradables para todos en la industria.

Lo que sí puedo garantizar es que habrá un montón de películas nuevas con las que cautivarse en la gran pantalla a lo largo de 2024. La cartelera de películas independientes y de gran presupuesto de este año ya está repleta, hasta el punto de que me encontrarán en el cine todas las semanas durante las próximas 52 semanas.

¿Qué películas te recomiendo que veas en los próximos meses? A continuación, he reunido 18 de mis películas más esperadas del año, que se estrenarán exclusivamente en los cines. Por supuesto, la mayoría de ellas se estrenarán en alguno de los mejores servicios de streaming del mundo, pero no encontrarás ninguna exclusiva en esta lista. Puedes consultar nuestra selección de listas centradas en el streaming para saber más sobre lo que está por llegar de Netflix y compañía.

Sin más dilación, estas son las películas que estoy deseando ver en 2024.

Argylle

Fecha de estreno: 2 de febrero

La próxima propuesta cinematográfica de Matthew Vaughn (Kingsman, Kick-Ass) es una comedia de espías metatextual que te hará adivinar qué es realidad y qué es ficción.

Protagonizada por grandes nombres como Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell y Henry Cavill, Argylle ve a la introvertida novelista Elly Conway, interpretada por Howard, arrastrada al mundo del espionaje cuando las historias de su serie de libros superventas parecen cobrar vida a través de un siniestro sindicato del crimen. Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Dua Lipa y John Cena forman parte del reparto.

Desarrollada conjuntamente por Universal y Apple, Argylle también llegará al Apple TV Plus en algún momento de este año, y es una de las dos películas tan diferentes que estoy deseando ver en el streamer. Ya sabes, una vez que termine su amenazadora carrera.

Dune: Parte Dos

Fecha de estreno: 1 de marzo

Después de numerosos retrasos que la apartaron de 2023, Dune: Parte II saldrá por fin de las arenosas tierras de Arrakis para estrenarse en los cines.

En la secuela de Dune de 2021 (sí, un título innovador y sorprendente), Timothee Chalament retoma su papel de Paul Atreides, uno de los pocos miembros supervivientes de su casa real tras su destrucción a manos de la Casa Harkonnen. En Dune 2, Atreides unirá sus fuerzas a las de los Fremen en su lucha por liberar Arrakis del control de la Casa Harkonnen, en lo que sin duda será una continuación épica de ciencia ficción más cargada de acción pero no menos alucinante que su predecesora. Echa un vistazo al tráiler final, que anuncia una guerra sin cuartel, los nuevos villanos de la secuela y una posible tercera película de Dune.

Mickey 17

Fecha de estreno: 29 de marzo

Han pasado casi cinco años desde que Parásito, la oscarizada película de Bong Joon-ho, aterrizara en los cines cuando se estrene el próximo largometraje del director surcoreano, y será una película muy diferente del thriller de comedia negra con el que se dio a conocer.

Basada en la novela de ciencia ficción de Edward Ashton "Mickey7", esta película protagonizada por Robert Pattinson sigue a un empleado desechable -el titular Mickey 17- que ha sido enviado a una misión para colonizar un planeta helado conocido como Niflheim. Cada vez que una iteración del personaje muere, otra ocupa su lugar con la mayoría de los recuerdos de la versión anterior intactos. ¿Un misterioso thriller de ciencia ficción con un protagonista de talento y matices de Moon, de Duncan Jones? Apúntanos.

Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio

Fecha de estreno: 12 de abril

La quinta entrega cinematográfica de la franquicia del Monsterverse de Legendary Pictures llega a los cines de todo el mundo a mediados de abril. En Godzilla x Kong: The New Empire veremos al dúo titular enfrentarse a una nueva amenaza intimidante de la Tierra Hueca, el reino subterráneo donde supuestamente nacen todos los titanes.

2023 resultó ser un año importante para Godzilla, ya que el legendario kaiju apareció en su primer programa de televisión de acción en vivo desarrollado en EE. UU., Monarch: Legacy of Monsters, y protagonizó Godzilla: Minus One, una nueva película creada por Toho que fue aclamada por la crítica a finales del año pasado. La legendaria y matriz Warner Bros. Pictures esperará, entonces, que The New Empire aproveche ese impulso positivo para abrirse camino hacia el éxito de taquilla. Según su primer tráiler, que reveló a su amenazador villano, un bebé Kong y un Godzilla rosa, podría conseguirlo.

Civil War

Fecha de estreno: 26 de abril

Uno de los estudios independientes más populares, A24, se reúne con el aclamado guionista y director Alex Garland para traernos Civil War, una película de acción épica cuya historia ofrece una visión aterradora de un mundo neofuturista donde la sociedad estadounidense se ha fracturado y se ha visto envuelta en la nueva era. guerra civil. Kirsten Dunst, Wagner Moura y Cailee Spaeny encabezan un elenco de gran talento como una familia de periodistas que atraviesan los destrozados Estados Unidos para documentar (y tratar de sobrevivir) el conflicto que se intensifica rápidamente. Espere un viaje emocionante lleno de adrenalina que, en medio del aumento global de la polarización y la agitación política, temáticamente te tocará demasiado cerca.

El especialista

Fecha de estreno: 3 de mayo

Después de su papel estelar como Ken, el personaje que habita en Mojo Dojo Casa House en Barbie, un gran éxito de 2023, Ryan Gosling se prepara para mostrar sus dotes de comedia una vez más en esta cinta de acción del director David Leitch. Gosling interpreta a un especialista que ya pasó su mejor momento llamado Colt Seavers, quien inesperadamente es enviado a una misión por el mundialmente famoso cineasta (y antiguo amor) Jody Moreno (Emily Blunt) para localizar a la estrella de acción MIA Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson). Como muestra el primer tráiler de The Fall Guy, Gosling ha cambiado la vida en la playa de Barbie por una película basada en misiones de rescate llena de acrobacias salvajes que seguramente hará que los vagabundos se queden en los asientos, especialmente si consigue uno o dos premios por su divertido papel como Ken en Greta Gerwig. película que mueve miles de millones de dólares.

Amigos Imaginarios

Fecha de estreno: 17 de mayo

Una de las dos películas centradas en amigos invisibles en la primera mitad de 2024 (la otra es Imaginary, de Blumhouse, que llega a principios de marzo), Amigos Imaginarios se posiciona como una oferta más familiar que te hará recordar tu propio amigo imaginario. Cailee Fleming de Loki interpreta a Bea, una joven que adquiere la capacidad de ver a los amigos imaginarios de otras personas, conocidos como 'IF' en este universo. Con la ayuda de Ryan Reynolds, Bea se embarca en una aventura mágica para asegurarse de que sus compañeros humanos no olviden por completo a cada amigo imaginario. Si aprendí algo de la película de Pixar de 2015 Inside Out, es que los melancólicos recordatorios de los amigos imaginarios de la infancia (y el temor existencial sobre lo que sucede después de que los superemos) serán un asunto nostálgicamente desgarrador. Derramarás lágrimas de tristeza y alegría cuando esta película de Paramount se materialice en los cines.

Furiosa: de la saga Mad Max

Fecha de estreno: 24 de mayo

La tan esperada precuela del arrasador Mad Max: Fury Road de 2015 finalmente llega a los cines a finales de mayo. Al igual que su predecesora, parece tan explosiva y lleno de acción como esperaba. Furiosa pisará el acelerador e intentará manifestar el mismo tipo de energía desenfrenadamente entretenida que su antecesora.

Teniendo en cuenta que es una precuela, Charlize Theron lamentablemente no ha vuelto para interpretar esta versión más joven del personaje principal, pero espero que Anya Taylor-Joy haga un trabajo tan bueno como lo hizo Theron. El primer tráiler de Furiosa, que aterrizó en diciembre de 2023, mostró a la heroína de Taylor-Joy, el villano maníaco de Chris Hemsworth y abundantes explosiones. Si es la mitad de fantástico que lo fue la última entrada de la franquicia Mad Max, tendré un hermoso día cuando sea testigo.

Ballerina (spin-off de John Wick)

El asesino favorito de todos hará un cameo en el primer spin-off de su serie de películas en la pantalla grande. (Image credit: Lionsgate)

Fecha de estreno: 7 de junio

Con John Wick: Capítulo 4 pareciendo cerrar el viaje del famoso asesino, es hora de que Lionsgate desarrolle su llamado 'Mundo de John Wick' más allá del personaje favorito de los fans de Keanu Reeves. Ya nos han regalado la precuela televisiva The Continental, que se emitió en Prime Video en septiembre de 2023. Sin embargo, Ballerina es el primer spin-off del universo de John Wick y, dado que está ambientada entre la tercera y cuarta película, veremos al Wick de Reeves al menos una vez más.

Se han revelado pocos detalles sobre Ballerina, pero sabemos que Ana de Armas (No Time to Die, Knives Out) interpretará a Rooney, una asesina que persigue a los asesinos de su familia. Ian McShane y el fallecido Lance Reddick también harán un cameo como Winston y Charon de las otras películas de Wick. Antes de que Ballerina llegue a los cines bailando, descubre cómo ver las películas de John Wick en orden.

Del Revés 2

Fecha de estreno: 14 de junio

Del Revés 2 es una de mis películas de Pixar favoritas, por lo que no sorprenderá que su secuela sea una de mis películas más esperadas de 2024. Como reveló su primer tráiler en noviembre del 2023, Del Revés 2 te hará sentir como un adolescente nuevamente con sus nuevas emociones. El primero de ellos en ser revelado fue Ansiedad (con la voz de Maya Hawke de Stranger Things), lo que sugiere que tendremos una historia mucho más adulta mientras el personaje humano principal Riley navega por los peligros de la pubertad y la escuela secundaria en el drama animado.

Deadpool 3

Deadpool 3 es la única película de Marvel que se estrenará en 2024. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: 26 de julio

Después de un 2023 extremadamente turbulento, Marvel rezará por un 2024 más tranquilo (aparte de la salida de Steven Yeun del elenco de la película Thunderbolts). Hablando de tranquilidad, la filial de Disney no lanzará mucho contenido este año. De hecho, la única película de Marvel que se estrenará en 2024 es Deadpool 3, pero el estudio tiene grandes esperanzas de que la película de superhéroes protagonizada por Ryan Reynolds vuelva a encarrilar el UCM. ¿Por qué tiene tanta confianza? Deadpool 3 une al personaje principal de Reynolds con Lobezno de Hugh Jackman en una película que atraviesa el multiverso y que hará para los X-Men lo que Spider-Man: No Way Home hizo para el trepamuros (es decir, será una celebración del gran éxito de las pelis los X-Men). Esta también será la primera película con clasificación R de Marvel. En palabras de Fry de Futurama: cállate y toma mi dinero.

Alien: Romulus

(Image credit: 20th Century Fox)

Fecha de estreno: 16 de agosto

La serie de películas Alien ha sido... ¿cómo puedo decir esto suevamente? – ha sido un completo fracaso desde hace años. Dejando a un lado Prometheus de 2012 (que cuenta con el incomprensible apoyo de parte de los fans y la crítica), no ha habido una entrada de ciencia ficción verdaderamente épica con tintes de terror en la franquicia desde Aliens de 1986, por lo que ya es hora de que se haga una buena película protagonizada por xenomorfos.

Afortunadamente, parece que Alien: Romulus finalmente podría poner fin a la serie crítica y comercialmente criticada en la taquilla. Ambientado entre los eventos de las dos primeras películas, ¡hurra! – El equipo de Romulus está compuesto por muchos de los brillantes creativos que trabajaron en las dos primeras entregas de la franquicia. Con un elenco talentoso que incluye a Cailee Spaeny de Devs, Archie Renaux de Shadow and Bone e Isabela Merced de Rosaline, cruzo los dedos para que Romulus entregue la sangrienta y aterradora secuela de Alien que estaba esperando.

Joker: Folie à Deux

Joker 2 verá a Lady Gaga (izquierda) unirse a Joaquin Phoenix (derecha) en la lista de reparto. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Fecha de lanzamiento: 4 de octubre

Al igual que su rival del cómic Marvel, el calendario de estrenos de películas de DC para 2024 parece increíblemente escaso. La única película de DC que verás este año es la secuela de Joker de 2019, en la que el Arthur Fleck de Joaquin Phoenix se une a Lady Gaga como Harleen Quinzel/Harley Quinn en calidad de coprotagonista. Descrito como un thriller musical, continuará donde lo dejó su antepasado, con el nihilista y mentalmente enfermo Fleck encarcelado en lo que parece ser Arkham Asylum y recibiendo terapia bajo la atenta mirada de Quinzel. Bueno, así es como espero que comience la película antes de que las cosas se salgan de madre.

Joker se abrió camino en nuestra lista de las mejores películas de superhéroes, así que espero que su secuela sea igual de buena. Si tiene curiosidad por ver cómo encaja en la nueva franquicia multimedia de DC de James Gunn y Peter Safran, lea nuestro centro del Capítulo Uno del DCU.

Gladiator II

El Máximo de Russell Crowe no volverá a Gladiator II. (Image credit: Universal Pictures)

Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre

Más de dos décadas después de Gladiator, también conocida como una de las mejores epopeyas históricas de todos los tiempos, finalmente llegará una secuela a finales de 2024 y nos hará estar a todos en el Imperio Romano una vez más.

Los detalles de la trama son aún escasos, pero Gladiator II tiene un elenco poderoso que el legendario director Ridley Scott espera que nos atraiga a los cines sin importar si es bueno o no. Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Jacobi (Gladiator), Joseph Quinn (Stranger Things) y May Calamawy (Moon Knight) son sólo algunos de los grandes nombres que se le atribuyen.

No estará de vuelta el carismático Máximo Décimo Meridio, por los problemas de salud que sufrió al final de la anterior película, pero creo que así y todo le daré una oportunidad. ¿No soy compasivo?

Sonic 3

(Image credit: Paramount Pictures)

Fecha de estreno: 20 de diciembre

El erizo azul más famoso del mundo regresa a los cines justo antes de la Navidad de 2024 para su tercera aparición en la pantalla grande. Así es, Sonic the Hedgehog se atará sus zapatillas rojas y blancas para embarcarse en una nueva aventura turboalimentada en la secuela de Sonic the Hedgehog 2 de 2022.

Esta vez, el héroe espinado se enfrenta a su archienemigo Shadow, una versión de Sonic creada en laboratorio. Con Tails y Knuckles disponibles para ayudar a Sonic a frustrar cualquier plan nefasto que Shadow (y tal vez el Doctor Eggman) haya ideado, Sonic 3 podría ser la película soñada de todo fanático de Sega. Las dos películas anteriores han sido adaptaciones sólidas de videojuegos, por lo que si Sonic the Hedgehog 3 también lo es, estaré tan feliz como un Sonic con sus esmeraldas.